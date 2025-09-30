«Βασίλης Τσιτσάνης για πάντα» στο Ηρώδειο – Νέα ημερομηνία στις 7 Οκτωβρίου

Νέα ημερομηνία για την παράσταση-αφιέρωμα στον σπουδαίο δημιουργό στο Ηρώδειο

Newsbomb

«Βασίλης Τσιτσάνης για πάντα» στο Ηρώδειο – Νέα ημερομηνία στις 7 Οκτωβρίου
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
7'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τα τραγούδια του Βασίλη Τσιτσάνη πλημμυρίζουν το Ηρώδειο. Με τον Γιάννη Στάνκογλου στον ρόλο του αφηγητή και τους καταξιωμένους καλλιτέχνες Ιουλία Καραπατάκη, Λένα Κιτσοπούλου, Ρένα Μόρφη, Imam Baildi και APON επί σκηνής, η πολυαναμενόμενη αφηγηματική συναυλία «Βασίλης Τσιτσάνης για πάντα», με αφορμή τα 110 χρόνια από τη γέννηση του σημαντικότερου δημιουργού της ελληνικής λαϊκής μουσικής, μεταφέρεται για τις 7 Οκτωβρίου. Σκηνοθεσία Γιώργος Παπαγεωργίου, κείμενα Γιώργος Σκαμπαρδώνης. Προμηθευτείτε έγκαιρα τα εισιτήριά σας στο https://www.ticketservices.gr/event/herodeion-vassilis-tsitsanis-gia-panta.

stankogloy.jpg

ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ

Μια μαγική βραδιά για τον σημαντικότερο δημιουργό της ελληνικής λαϊκής μουσικής στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού

ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 7η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2025

Με αφορμή τα 110 χρόνια από τη γέννησή του Βασίλη Τσιτσάνη, μια ξεχωριστή αφηγηματική συναυλία με σημαντικούς ερμηνευτές και ηθοποιούς επί σκηνής, θα ζωντανέψει στο Ηρώδειο το έργο και την εποχή του κορυφαίου Έλληνα δημιουργού, για μία και μόνο βραδιά.

Συνθέτης, στιχουργός, δεξιοτέχνης του μπουζουκιού και τραγουδιστής, ο Βασίλης Τσιτσάνης υπήρξε ο σημαντικότερος από τους δημιουργούς της ελληνικής λαϊκής μουσικής και του λαϊκού τραγουδιού του 20ου αιώνα. Το καλλιτεχνικό αυτό γεγονός που έρχεται την 7η Οκτωβρίου, λίγες μέρες προτού ο ιστορικός χώρος του Ηρωδείου κλείσει προσωρινά τις πύλες του στο κοινό για τρία χρόνια, ενώνει με μαγικό τρόπο τη μουσική με την αφήγηση, δημιουργώντας εικόνες που θα μεταφέρουν τους θεατές σε μια άλλη, μοναδική εποχή.

high-x-printiouliass25-0873croppedb.jpg



Ένα ταξίδι στα διαχρονικά τραγούδια του Βασίλη Τσιτσάνη που δεν έχουν πάψει στιγμή να συγκινούν ακροατές από διαφορετικές γενιές. Αφηγηματικά στοιχεία θα συνδέσουν το παρελθόν με το παρόν σε μια βραδιά «μαγική & ονειρεμένη» γεμάτη κέφι, αφιερωμένη σε έναν μεγάλο Έλληνα, στον άνθρωπο που άλλαξε για πάντα το ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Με τη σκηνοθετική προσέγγιση του Γιώργου Παπαγεωργίου και κείμενα που γράφτηκαν ειδικά για αυτή τη βραδιά από τον Γιώργο Σκαμπαρδώνη.

a21i1563new.jpg

Οι μεγάλες επιτυχίες του Βασίλη Τσιτσάνη ερμηνεύονται σε κλασικές εκτελέσεις και διασκευές, από καταξιωμένους καλλιτέχνες, μεταξύ των οποίων η Ιουλία Καραπατάκη, η Λένα Κιτσοπούλου, η Ρένα Μόρφη, οι Imam Baildi και ο APON. Αφηγητής ο Γιάννης Στάνκογλου.

kitsopoyl.jpg

Μαζί τους δύο ορχήστρες, με είκοσι μουσικούς, Η «Ορχήστρα Βασίλης Τσιτσάνης» με την επιμέλεια του Μανώλη Πάππου και μία δεύτερη ορχήστρα που επιμελείται ο Γιάννης Δίσκος, θα πλέξουν παλιούς και νέους ήχους δημιουργώντας ένα μοναδικό αποτέλεσμα που θα συνδέσει το παρελθόν με το σήμερα.

morfi.jpg

Προμηθευτείτε έγκαιρα τα εισιτήριά σας στο https://www.ticketservices.gr/event/herodeion-vassilis-tsitsanis-gia-panta/

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
Κείμενα: Γιώργος Σκαμπαρδώνης
Σκηνοθεσία: Γιώργος Παπαγεωργίου

Σκηνογραφία: Αλέγια Παπαγεωργίου, Κωνσταντίνος Χαλδαίος

Φωτισμοί: Χάρης Δάλλας


Τραγουδούν οι: Ιουλία Καραπατάκη, Λένα Κιτσοπούλου, Ρένα Μόρφη, Imam Baildi, APON

Αφηγητής ο Γιάννης Στάνκογλου

Στη σκηνή μαζί τους 2 ορχήστρες σύνολο 20 ατόμων:

Ορχήστρα Βασίλης Τσιτσάνης

σε επιμέλεια Μανώλη Πάππου και μία δεύτερη ορχήστρα που επιμελείται ο Γιάννης Δίσκος

aponlq.jpg

ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΤΣΙΤΣΑΝΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΣΠΟΥΔΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΜΑΝΟΣ ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ - Ο Τσιτσάνης, παιδί των υπογείων ρευμάτων, της μαγκιάς και της ρεμπετοσύνης, έχοντας μια βυζαντινή παιδεία από την ψαλτική που έκανε στο χωριό του, ξάπλωσε απ’ άκρον εις άκρον σε όλη τη χώρα έναν ευαίσθητο ερωτισμό. Υπήρξε μεγάλος τον καιρό που δεν υποπτευόταν πως ήταν μεγάλος.

Λίγο πριν τον πόλεμο του ’40, ο Τσιτσάνης τραγούδησε για πρώτη φορά το «Αρχόντισσά μου, μάγισσα τρελή». Ήταν ένας μεγαλοφυής σχεδιασμός, μπορώ να πω, πάνω στο ερωτικό θέμα, που η δύναμη και η αλήθεια του μας φέρνει κοντά στον «Ερωτόκριτο» του Κορνάρου και μετά από εκατοντάδες χρόνια κοντά στο «Ματωμένο γάμο» του Λόρκα. Η μελωδική του γραμμή, αφάνταστη σε περιεκτικότητα και λιτότητα, πλησιάζει τον Μπαχ.

ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ - Ο Βασίλης Τσιτσάνης σφραγίζει με το έργο του βαθιά και τελειωτικά την εποχή μας. Πως έγινε αυτό το θαύμα και αυτό το παιδί από τα Τρίκαλα που έφηβος ξενιτεύτηκε στην Θεσσαλονίκη, να μετουσιώσει μέσα στην ψυχή και στο μυαλό του όλη την πεμπτουσία της μουσικής μας παράδοσης και να μας την ξαναδώσει σε νέες απλές και τέλειες μουσικές φόρμες; Να όμως που εμείς, μια ολόκληρη γενιά μουσικοί και ποιητές, σε αναγνωρίζουμε για δάσκαλό μας. Ο Τσιτσάνης είναι ο Θεόφιλος της ελληνικής λαϊκής μουσικής.

ΝΤΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ - Ο Τσιτσάνης βρήκε ένα τραγούδι χασικλίδικο, μόρτικο, περιφρονημένο, το βρήκε στο στόμα των φυλακισμένων και των κακούργων, στα τσογλάνια της αγοράς και του λιμανιού- και το καθάρισε από κάθε πρόστυχο και χαμηλό, πέταξε την αργκό και τους ιδιωματισμούς, έκοψε τα πολλά στριφογυρίσματα και τα τούρκικα μοτίβα, πλούτισε τα θέματά του με κοινωνικά στοιχεία και το ‘κανε ν’ αγκαλιάσει τα μεράκια και τα ντέρτια της ελληνικής ψυχής.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ - Ο Τσιτσάνης, αιώνιο σύμβολο της ελληνικής μουσικής, που με τον χορό και το τραγούδι, την ποίηση του λόγου και του σώματος, σαρώνει όλα αυτά τα κατασκευάσματα του βαλκανικού καθωσπρεπισμού, για να δώσει στον ελληνικό λαό τη μουσική που ταιριάζει στην ομορφιά του.

ΝΙΚΟΣ ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΣ - Οι στίχοι του έχουν βάθος, υψηλής ποιότητας συγκίνηση. Ο λυρισμός του είναι δυνατός όσο και γνήσιος. Η μουσική του ωραία, πρωτότυπη, πηγαία. Ο άνθρωπος αυτός την πόνεσε τη ζωή και ξέρει, έχει τη δύναμη και τα καλά μέσα να το πει.

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ - Ο Βασίλης Τσιτσάνης είναι η μόνη ελληνική επανάσταση που πέτυχε και μάλιστα χωρίς να το ξέρει και μάλιστα χωρίς να γίνει ποτέ καθεστώς αυτή η επανάσταση. Ένας ευλογημένος άνθρωπος, ένας ευλογημένος συμφιλιωτής. Αυτό που κατόρθωσε ο Βασίλης Τσιτσάνης, δεν το κατόρθωσε ακόμη ο πολιτικός μας βίος.

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ

Η Ορχήστρα Βασίλης Τσιτσάνης ιδρύεται με πρωτοβουλία της οικογένειας του και της Seed Point, μουσικού εκδότη του Βασίλη Τσιτσάνη, με βασικό σκοπό να παρουσιάσει ζωντανά το έργο του μοναδικού αυτού δημιουργού. Μια Ορχήστρα για τον συνθέτη, στιχουργό, δεξιοτέχνη του μπουζουκιού και τραγουδιστή Βασίλη Τσιτσάνη που πήρε μια μουσική από το περιθώριο και την μπόλιασε με το ταλέντο, την έμπνευση, την δημιουργικότητα και την εργατικότητα του δημιουργώντας το λαϊκό τραγούδι που κατάφερε να μπεί στις ψυχές όλων των Ελλήνων. Ενώνοντας την Ανατολή με τη Δύση, την παράδοση με τη νεωτερικότητα, κατάφερε αθόρυβα αλλά ουσιαστικά να ενώσει όλους τους του Ελληνες πετυχαίνοντας κάτι που ακόμη και σήμερα δεν είναι εύκολο να το κατανοήσουμε. Τη βαθιά ανάγκη του ο Τσιτσάνης να επικοινωνήσει και να εμπνευστεί από τον κόσμο την κάλυπτε με την εμφάνιση του στα πάλκα κάθε βράδυ για 45 ολόκληρα χρόνια και μέχρι το τέλος της ζωής του έχοντας πάντα δίπλα του μια σπουδαία ορχήστρα. Αυτή τη μεγάλη αγάπη του Βασίλη Τσιτσάνη για τη σωστή παρουσίαση των τραγουδιών του έρχεται να υπηρετήσει αυτή η Ορχήστρα. Η Ορχήστρα με την καθοδήγηση του Μανώλη Πάππου, δεξιοτέχνη του μπουζουκιού καθώς και βαθύ γνώστη του έργου του Τσιτσάνη και πλαισιωμένη από ταλαντούχους μουσικούς, θα παρουσιάσει το έργο του, όπως ο ίδιος το προσδιόρισε, με την πολυετή παρουσία του στα πάλκα και στις ηχογραφήσεις. Επιπλέον, θα επιχειρήσει αυτό που θα έκανε και ο ίδιος ο Τσιτσάνης αν ζούσε, να συνεργαστεί με φωτισμένους μουσικούς / συνθέτες έτσι ώστε να παρουσιαστούν τα τραγούδια του με ένα νέο, διαφορετικό τρόπο επανασυστήνοντας μας αυτόν τον μοναδικό, ιδιοφυή και γενναιόδωρο Έλληνα.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:30ΚΟΣΜΟΣ

Έρευνα: Η ανισότητα επηρεάζει τον εγκέφαλο και την ψυχική υγεία των παιδιών

14:29ΥΓΕΙΑ

Τι συμβαίνει στο σώμα όταν πεις «όχι» στη ζάχαρη για έναν μήνα – Δείτε βίντεο

14:27ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για κύκλωμα που έκανε απάτες με επιστροφές ΦΠΑ – Τουλάχιστον 17 συλλήψεις

14:25ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Μπισμπίκης: Καρέ - καρέ το τροχαίο του ηθοποιού - Τι αποκαλύπτει εμπειρογνώμονας στο Νewsbomb

14:21ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Αυτά τα 5 κινητά μπορεί να αξίζουν μια περιουσία - Ψάξτε τα συρτάρια σας

14:19ΕΛΛΑΔΑ

Άσκηση Παρμενίων: Τετάρτη 1η Οκτωβρίου στις 11 θα ηχήσουν οι σειρήνες και θα σημάνουν οι καμπάνες σε όλη την Ελλάδα

14:17ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Αγνοείται άνδρας σε σπηλιά μεταξύ Γόννων και Καλλιπευκης

14:08LIFESTYLE

Βασίλης Μπισμπίκης: «Αν μου συνέβαινε εμένα, θα έλεγα “κύριε δικαστά, χώστε τον μέσα»

14:05ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Οριστικά στο «Καμπ Νου» ο αγώνας του Ολυμπιακού με την Μπαρτσελόνα

14:01ΜΠΑΣΚΕΤ

To Newsbomb σας στέλνει σε ένα από τα κορυφαία ντέρμπι της Ευρώπης - Κέρδισε ένα διπλό εισιτήριο για τον αγώνα Παναθηναϊκός AKTOR – Μπαρτσελόνα

13:59ΥΓΕΙΑ

Μέλι: Το μυστήριο του χρώματος - Οι διαφορές μεταξύ σκούρου και ανοιχτόχρωμου, οι γεύσεις και οι ιδιότητες

13:57ΕΛΛΑΔΑ

Νάξος: Αυτή είναι η νέα, μόνιμη, περίφραξη στην Πορτάρα μετά το περιστατικό με τον τουρίστα - Γιατί το υπουργείο Πολιτισμού εγκαλεί την δημοτική αρχή

13:47ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Βασίλης Τσιτσάνης για πάντα» στο Ηρώδειο – Νέα ημερομηνία στις 7 Οκτωβρίου

13:44ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας την Παρασκευή - Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν

13:37LIFESTYLE

7 στα 7 με σειρές ο ALPHA – Ποια κωμωδία πάει Σαββατοκύριακο

13:33ΕΛΛΑΔΑ

Οπαδικό επεισόδιο στο Περιστέρι: Επιτέθηκαν σε φιλάθλους της Λάρισας - Φθορές σε αυτοκίνητα

13:27ΚΟΣΜΟΣ

Ανατροπή: Φόνος το ατύχημα 32χρονου - Το σενάριο της 26χρονης συντρόφου του, ότι έπεσε από το μπαλκόνι

13:20ΚΟΣΜΟΣ

Bλαντιμίρ Πούτιν: Η Ρωσία θα επικρατήσει στην Ουκρανία - «Είναι μία δίκαιη μάχη»

13:16ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Μπισμπίκης: Η «μπαλάντα της τρύπιας καρδιάς» ενός χαρακτήρα των «άκρων και των καταχρήσεων»

13:06ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 3,9 Ρίχτερ στην Πύλο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιβεβαίωση Αρναούτογλου - Νέα ισχυρότερη κακοκαιρία προ των πυλών

13:16ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Μπισμπίκης: Η «μπαλάντα της τρύπιας καρδιάς» ενός χαρακτήρα των «άκρων και των καταχρήσεων»

10:34ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συμφωνία όλων των μετεωρολόγων - Η χώρα σε συνθήκες χειμώνα με χιόνια για 48 ώρες

06:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σιβηρικό ψύχος κυκλώνει την Ελλάδα - Θα ανάψουν καλοριφέρ στη Θεσσαλονίκη, πέφτει 15 βαθμούς η θερμοκρασία!

14:27ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για κύκλωμα που έκανε απάτες με επιστροφές ΦΠΑ – Τουλάχιστον 17 συλλήψεις

12:01ΚΟΣΜΟΣ

Αργεντινή: Η ανατριχιαστική τελευταία φωτογραφία των τριών κοριτσιών πριν τη βάναυση live δολοφονία τους

12:44ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Σήφης Βαλυράκης: Ξεκίνησε η δίκη για τον θάνατό του – Μύδροι της συζύγου του κατά των δύο ψαράδων

10:10ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Στέφανος: «Βοήθεια, με πυροβόλησαν» – Συγκλονιστικές μαρτυρίες για το αιματηρό περιστατικό

13:44ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας την Παρασκευή - Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν

14:25ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Μπισμπίκης: Καρέ - καρέ το τροχαίο του ηθοποιού - Τι αποκαλύπτει εμπειρογνώμονας στο Νewsbomb

11:13ΚΟΣΜΟΣ

Γάμος «εξπρές»: Ο γαμπρός χώρισε τη νύφη επειδή χόρευε με τον ξάδερφό της - Το viral βίντεο

14:29ΥΓΕΙΑ

Τι συμβαίνει στο σώμα όταν πεις «όχι» στη ζάχαρη για έναν μήνα – Δείτε βίντεο

12:33ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Η στιγμή που νοσοκόμος δέχεται πυροβολισμό στο κεφάλι – Σκληρό βίντεο

17:06ΚΑΙΡΟΣ

Έρχεται χειρότερη κακοκαιρία από την Πέμπτη με βροχές - «Καμπανάκι» Κολυδά και Μαρουσάκη για πλημμύρες

13:20ΚΟΣΜΟΣ

Bλαντιμίρ Πούτιν: Η Ρωσία θα επικρατήσει στην Ουκρανία - «Είναι μία δίκαιη μάχη»

14:01ΜΠΑΣΚΕΤ

To Newsbomb σας στέλνει σε ένα από τα κορυφαία ντέρμπι της Ευρώπης - Κέρδισε ένα διπλό εισιτήριο για τον αγώνα Παναθηναϊκός AKTOR – Μπαρτσελόνα

12:53ΕΛΛΑΔΑ

Νερό: Μειώθηκαν κατά 43% τα συνολικά αποθέματα της ΕΥΔΑΠ μέσα σε ένα έτος - Επίσημα στοιχεία και infographic

10:21WHAT THE FACT

Πολλοί κάνουν αυτό το λάθος όταν φορτίζουν το κινητό - Δείτε πώς αυξάνει τον λογαριασμό ρεύματος

13:57ΕΛΛΑΔΑ

Νάξος: Αυτή είναι η νέα, μόνιμη, περίφραξη στην Πορτάρα μετά το περιστατικό με τον τουρίστα - Γιατί το υπουργείο Πολιτισμού εγκαλεί την δημοτική αρχή

13:27ΚΟΣΜΟΣ

Ανατροπή: Φόνος το ατύχημα 32χρονου - Το σενάριο της 26χρονης συντρόφου του, ότι έπεσε από το μπαλκόνι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ