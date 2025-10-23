«Είμαστε Ένα» με το Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης - Ξεκινά η συλλογή παιδικών βιβλίων

Ξεκινά η νέα πρωτοβουλία της κοινωνικής οργάνωσης«Είμαστε Ένα», με σκοπό τη συλλογή παιδικών βιβλίων!

Τις επόμενες τρεις εβδομάδες, συγκεντρώνουμε βιβλία που θα ενισχύσουν την παιδική βιβλιοθήκη του Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης.

Μαζί μπορούμε να προσφέρουμε χαμόγελο, γνώση και συντροφιά στα παιδιά που το έχουν ανάγκη!