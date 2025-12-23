200 χρόνια Γιόχαν Στράους στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

Newsbomb

200 χρόνια Γιόχαν Στράους στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών συνεχίζει τη συνεργασία της με το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά και υποδέχεται το νέο έτος με μια λαμπρή εορταστική συναυλία στις 7 Ιανουαρίου 2026, στο ιστορικό Δημοτικό Θέατρο. Η βραδιά είναι αφιερωμένη στα 200 χρόνια από τη γέννηση του Γιόχαν Στράους Β’, και προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία για ένα ταξίδι στο μεγαλείο της ευρωπαϊκής μουσικής παράδοσης.

epilogh-mirian-khukhunaishvili51-prosxedio-1.jpg

Με την υψίφωνο Βασιλική Καραγιάννη να ερμηνεύει με ζωντάνια τις διασημότερες μελωδίες του Στράους, η συναυλία ενσωματώνει τη χαρά και τη γιορτινή διάθεση των ημερών, πλαισιωμένη από συμφωνικά έργα που φωτίζουν τη λάμψη και την κομψότητα της αυστριακής μουσικής σκηνής. Τη μουσική διεύθυνση αναλαμβάνει ο Μίριαν Χουχουναϊσβίλι, ένας νέος Γεωργιανός μαέστρος με διεθνή αναγνώριση, ο οποίος έχει διευθύνει κορυφαίες ευρωπαϊκές ορχήστρες όπως οι Konzerthaus orchester Berlin, Tonhalle-Orchester Zürich και Royal Concertgebouw Orchestra.

karagiannh-basilikh-epiloghoriginal-prosxedio-1.jpg

ΣΟΛΙΣΤ: Βασιλική Καραγιάννη | υψίφωνος

ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Μίριαν Χουχουναϊσβίλι

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Είσοδος Ελεύθερη

Περισσότερα εδώ

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:40ΚΟΣΜΟΣ

Χρυσός και ασήμι «λάμπουν» ξανά: Τι κρύβεται πίσω από την εκτόξευση των τιμών των πολύτιμων μετάλλων

15:37LIFESTYLE

«Οι γιορτές είναι διαφορετικές τώρα» - Συγκινητική ανάρτηση της συζύγου του Bruce Willis για τα Χριστούγεννα μετά τη διάγνωσή του με άνοια

15:30ΕΛΛΑΔΑ

Τροποποιήσεις Δρομολογίων: Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μεταφοράς τις ημέρες των Χριστουγέννων

15:26ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές: Η Λάτσιο θέλει να αποκτήσει άμεσα τον Φώτη Ιωαννίδη, λένε στην Ιταλία

15:22ΕΛΛΑΔΑ

Κλήρωσε η χριστουγεννιάτικη φορολοταρία – Δείτε αν κερδίσατε 100.000 ευρώ

15:15ΕΛΛΑΔΑ

Αυξημένη η παρουσία παιδιών που επαιτούν στις γιορτές: «Όσο περισσότερα χρήματα δίνονται, τόσο περισσότερο μένουν εκτεθειμένα στον δρόμο»

15:14ΕΛΛΑΔΑ

Τελεσίγραφο από τον πρόεδρο των ξενοδόχων για τα μπλόκα: «Να βρεθεί λύση σήμερα»

15:06ΚΟΣΜΟΣ

Ο «σκληρός» Τζέι Ντι Βανς σε προπόνηση καταδρομέων - Φωτογραφίες

14:56ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Χριστούγεννα: Τρεις φορές η χριστουγεννιάτικη Θεία Λειτουργία στη «φάτνη» της Φανερωμένης Χολαργού

14:51ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Χειροπέδες στη Γκρέτα Τούνμπεργκ για επίδειξη πλακάτ - Η στιγμή της σύλληψης (Βίντεο)

14:51ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χειροπέδες από το FBI στο πιστόλι των «τσιγαράδων»

14:50ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» Κηφισός, Κηφισίας, Αττική οδός και κέντρο Αθήνας

14:46ΕΛΛΑΔΑ

Έπεσαν σοβάδες από το κτίριο του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου στην Κρήτη, από τύχη δεν υπήρξε τραυματισμός

14:44ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Επίσημο! Ο Πενιαρόγια διάδοχος του Ομπράντοβιτς στην Παρτιζάν

14:43ΚΟΣΜΟΣ

Υπόθεση Έπσταϊν: Το email από τον «αόρατο άνθρωπο» στο Μπαλμόραλ - «Μου βρήκες νέες ακατάλληλες φίλες; Θέλω να διασκεδάσω κάπου ηλιόλουστα»

14:24ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Πρώτη απέλαση μετανάστη στη Συρία μετά από δέκα χρόνια - Εγκληματίας που εξέτισε ποινή για ληστεία, επίθεση και εκβιασμό

14:22WHAT THE FACT

Ο μαγνητικός βόρειος πόλος «μεταναστεύει» προς τη Σιβηρία και αλλάζει τον χάρτη του πλανήτη

14:22LIFESTYLE

Φαίη Σκορδά σε Ανδρέα Μικρούτσικο: «Προσβάλλεις τώρα και εμένα και το κανάλι»

14:19ΚΟΣΜΟΣ

Κροατία: 50 χρόνια κάθειρξη σε 20χρονο για τη δολοφονία 7χρονου μαθητή δημοτικού σχολείου

14:17ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Πρόστιμο στον Ολυμπιακό για υβριστικά συνθήματα – Ποινές σε άλλες ομάδες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:12WHAT THE FACT

Έκταση 106 τ.μ. στα σύνορα Ελλάδας - Αλβανίας: Φιλοξενεί πάνω από 100.000 «κατοίκους» που σκαρφαλώνουν

15:22ΕΛΛΑΔΑ

Κλήρωσε η χριστουγεννιάτικη φορολοταρία – Δείτε αν κερδίσατε 100.000 ευρώ

13:14ΚΟΣΜΟΣ

H «αχίλλειος πτέρνα» των S-400: Την ανακάλυψαν οι Ουκρανοί, «καίγονται» και οι Τούρκοι

13:51ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Άνοιξαν τα διόδια Μαλγάρων και στα δύο ρεύματα

12:17LIFESTYLE

Χώρισαν Σμαράγδα Καρύδη και Θοδωρής Αθερίδης μετά από 23 χρόνια

06:28ΕΛΛΑΔΑ

«Πρέπει να επιστρέψεις τα χρήματα, απάντησε στα μηνύματά μας, γιατί δεν απαντάς;» - Τα μηνύματα που έστειλε ο επιχειρηματίας στον Γιώργο Μαζωνάκη

07:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η Ευρώπη στα δύο λόγω rex blocking - Το σενάριο για την Ελλάδα την Πρωτοχρονιά

13:20ΕΛΛΑΔΑ

Ιλίσια: Έπεσε ασανσέρ σε σούπερ μάρκετ - Σοβαρά τραυματίας ο συντηρητής

13:48WHAT THE FACT

Το πιο δηλητηριώδες ψάρι του κόσμου μπαίνει στα ελληνικά πιάτα - Έχει πάνω από 70 παράσιτα

17:00ΕΛΛΑΔΑ

Οι Αρχές ξεκίνησαν ελέγχους στα πολεμικά καταφύγια σε κτίρια της Αθήνας - Δείτε εικόνες από υπόγειο της οδού 3ης Σεπτεμβρίου

14:51ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Χειροπέδες στη Γκρέτα Τούνμπεργκ για επίδειξη πλακάτ - Η στιγμή της σύλληψης (Βίντεο)

13:56LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: Αποκάλυψε τα δυο ονόματα που θα δώσει στην κόρη της

07:55ΚΟΣΜΟΣ

Η τραγική ιστορία της «κυρίας με τα περιστέρια» - Η ηθοποιός που ταυτίστηκε με τα Χριστούγεννα

13:56ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Εκτροπές ακόμα και μέσα από χωματόδρομους - Ουρές χιλιομέτρων σε επαρχιακές οδούς - Βίντεο

14:51ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χειροπέδες από το FBI στο πιστόλι των «τσιγαράδων»

09:39ΚΟΣΜΟΣ

Βινς Ζαμπέλα: Νεκρός ο δημιουργός του Call of Duty - Η στιγμή που η Ferrari του συγκρούεται και τυλίγεται στις φλόγες

08:31ΕΛΛΑΔΑ

Ελληνίδα θύμα ερωτικής απάτης: Πώς ο «Μουράτ» από τον Λίβανο της «έφαγε» 60.000 ευρώ

14:22LIFESTYLE

Φαίη Σκορδά σε Ανδρέα Μικρούτσικο: «Προσβάλλεις τώρα και εμένα και το κανάλι»

07:37ΚΟΣΜΟΣ

Γιούτα: Εντοπίστηκε πιθανώς το μεγαλύτερο κοίτασμα σπάνιων γαιών στη Βόρεια Αμερική

11:28ΚΟΣΜΟΣ

Η πραγματική ιστορία του «ανθρώπου καρφίτσα»: Από το τσίρκο στον κινηματογράφο και το τραγικό φινάλε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ