Σαββατοκύριακο στην Αθήνα - Ιστορίες και σύγχρονος πολιτισμός στο επίκεντρο

Θέατρο, μουσική, εικαστικά και σινεμά συνθέτουν το Σαββατοκύριακο στην πόλη

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Illustration: Εβελίνα Καράτζιου / Newsbomb.gr
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
4'
Θέατρο

«Θέλω να σου κρατάω το χέρι»

του Τάσου Ιορδανίδη

Θέατρο Άλφα: 28ης Οκτωβρίου 37, Αθήνα

Μέσα από τις συναντήσεις δύο ηρώων, η ιστορία κινείται ανάμεσα στο χιούμορ και τη συγκίνηση, αναδεικνύοντας την αναζήτηση της ουσιαστικής συντροφικότητας. Η παράσταση καταπιάνεται με το διαχρονικό ζήτημα των ανθρώπινων σχέσεων, τις ανάγκες και τις προσδοκίες των δύο φύλων.

Σκηνοθεσία: Θάλεια Ματίκα

Πρωταγωνιστούν: Τάσος Ιορδανίδης - Θάλεια Ματίκα

«Λόλα»

σε διασκευή του Χρήστου Σουγάρη

Θέατρο Παλλάς: Βουκουρεστίου 5, Αθήνα

Μια γυναίκα που δίνει μάχη για την επιβίωση, έχοντας στο πλευρό της τον Άρη, τον μεγάλο της έρωτα, έναν άνδρα σημαδεμένο από τα λάθη του παρελθόντος. Το σκηνικό συμπληρώνει ο σκοτεινός κόσμος της Τρούμπας, όπου ο υπόκοσμος ορίζει τις επιλογές και η αγάπη αποδεικνύεται εξίσου επικίνδυνη.

Οι δύο ήρωες, παραλληλιζόμενοι με τον μύθο του Ορφέα και της Ευρυδίκης, επιχειρούν να ξεφύγουν από έναν κόσμο βίας και εγκλωβισμού, σε μια ιστορία όπου η νύχτα δεν αφήνει περιθώρια διαφυγής.

Σκηνοθεσία: Χρήστος Σουγάρης

Πρωταγωνιστούν: Μαρίζα Τσάρη, Κωνσταντίνος Σειραδάκης, Δημήτρης Μπίτος, Τάσος Σωτηράκης, Κώστας Ξυκομηνός, Κλεοπάτρα Μάρκου, Στέφανος Μουαγκιέ, Πανάγος Ιωακείμ, Έλενα Βακάλη, Χάρης Γεωργιάδης, Πάνος Κούγιας, Νεφέλη Παπαναστασοπούλου, Ιωάννης Τζεδάκης, Δημήτρης Δημάκης, Γιάννης Ίτσιος, Έλσα Λουμπαρδιά, Νεφέλη Φραντσέσκα Βλαχούλη, Νάστια Ντεντιάεβα, Χρόνης Στρίκος και ο Νίκος Αρβανίτης στο ρόλο του Δεσμοφύλακα

Μία παράσταση για τους μικρούς μας φίλους

«Ιστορίες της Βελανιδιάς»

της Βάσως Γιαρένη

Θέατρο Αλκμήνη: Αλκμήνης 8-12, Αθήνα

Για παιδιά από 2,5 έως 7 χρονών

  • Σάββατα στις 16:00

Στον μικρόκοσμο μιας βελανιδιάς στο δάσος ζουν δύο ποντικάκια, η Μούς-Μούς και ο Σνουφ, ενώ γύρω τους ξεδιπλώνονται οι ιστορίες της μαμάς Καρακάξας, ενός σκανταλιάρικου αυγού και ενός μικρού λουλουδιού που αναζητά τη θέση του στον κόσμο.

Μέσα από απρόσμενες συναντήσεις και φανταστικά στοιχεία, το κουκλοθέατρο αφηγείται με τρυφερότητα τις χαρές, τις αγωνίες και τις μικρές περιπέτειες των ηρώων του, προσκαλώντας τα παιδιά σε μια ζεστή θεατρική εμπειρία.

Σκηνοθεσία: Βαλεντίνα Παπαδημητράκη

Εμψύχωση: Χαρά Δημητριάδη, Κωσταντίνος Βασιλόπουλος

Προτάσεις σινεμά

«Ο Ηχος της Πτώσης»

της Μάσα Σιλίνσκι

Τέσσερα κορίτσια μεγαλώνουν σε μια απομονωμένη αγροικία στη βόρεια Γερμανία, σε διαφορετικές χρονικές περιόδους, με τις ιστορίες τους να διασταυρώνονται και να θολώνουν τα όρια ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν.

Με ποιητική ατμόσφαιρα και έντονες εικόνες, το βραβευμένο στις Κάννες φιλμ της Μάσα Σιλίνσκι εξερευνά τη διαγενεακή μνήμη, τον πόνο και τους μηχανισμούς της πατριαρχίας που επηρεάζουν τις ζωές των ηρωίδων.

«Βοήθεια!»

του Σαμ Ράιμι

Δύο συνάδελφοι, η Λίντα Λιντλ και ο προϊστάμενός της Μπράντλεϊ Πρέστον, είναι οι μόνοι επιζώντες μετά τη συντριβή του εταιρικού τους αεροπλάνου σε ένα έρημο νησί.

Αναγκασμένοι να συνεργαστούν για να επιβιώσουν, έρχονται αντιμέτωποι με παλιά απωθημένα και συγκρούσεις, καθώς η έλλειψη πόρων και η ένταση μετατρέπουν τη συμβίωση σε ένα επικίνδυνο ψυχολογικό παιχνίδι εξουσίας, με μαύρο χιούμορ και απρόβλεπτες ανατροπές.

Φεστιβάλ

Craft Riot Festival

Το Craft Riot Festival έρχεται στην Αθήνα για ένα δυναμικό διήμερο εικαστικής τέχνης αφιερωμένο στη DIY κουλτούρα και την ελεύθερη καλλιτεχνική έκφραση.

Πάνω από 150 ανεξάρτητοι δημιουργοί, installations, workshops, street art και χειροποίητες δημιουργίες συναντιούνται το Σάββατο 7 και την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου στο Μηχανουργείο της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων, με ελεύθερη είσοδο.

Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων : Πειραιώς 100

Είσοδος ελεύθερη

Μουσική

Ο Χρήστος Θηβαίος ερμηνεύει Τάσο Αλμπινίση

Half Note Jazz Club: Τριβωνιανού 17, Μετς

Ο Χρήστος Θηβαίος ανεβαίνει στη σκηνή του Half Note Jazz Club, παρουσιάζοντας έναν νέο κύκλο τραγουδιών σε μουσική του Τάσου Αλιμπινίση.

Ο Αλιμπινίσης, μεγαλωμένος στη Νέα Σμύρνη σε σπίτι όπου έζησε η Φλέρυ Νταντωνάκη και πέρασαν σημαντικές μορφές της ελληνικής τραγουδοποιίας, διαμόρφωσε τη μουσική του ταυτότητα μέσα από μια βαθιά καθημερινή επαφή με την τέχνη. Μαθηματικός στο υπόβαθρο και δημιουργός στην έκφραση, υπογράφει οκτώ ολοκαίνουργια τραγούδια, όπου η δομή συναντά το συναίσθημα και η σιωπή αποκτά νότες και λέξεις.

Μπάσο: Γιώτης Κιουρτσόγλου

Πνευστά: David Lynch

Τύμπανα: Καλλίστρατος Δρακόπουλος

Βιολί: Μίλτος Παπαστάμου

Κιθάρα - Φωνή: Ιάσονας Μανούσος

Πιάνο: Μάξιμος Δράκος

