Το ραντεβού με το «πικ απ» ανανεώνεται: Ανδριάνα Μπάμπαλη & Πέννυ Μπαλτατζή στο Θέατρο Άλσος ΔΕΗ

Η μουσική παράσταση-ταξίδι στον χρόνο, «Τραγούδια που έπαιζαν στο πικ απ», συνεχίζεται με μια έξτρα εμφάνιση την Παρασκευή 3 Απριλίου!

Μετά την επιτυχημένη πρώτη βραδιά και τη μεγάλη ζήτηση για τη δεύτερη εμφάνιση τους στις 27 Μαρτίου, η Ανδριάνα Μπάμπαλη και η Πέννυ Μπαλτατζή προσθέτουν μία επιπλέον βραδιά στο Θέατρο Άλσος ΔΕΗ, την Παρασκευή 3 Απριλίου, για να μοιραστούν με ακόμα περισσότερο κόσμο τις μελωδίες που αγαπήσαμε.

Η παράσταση αποδείχθηκε μια μουσική γιορτή που το κοινό αγκάλιασε από την πρώτη στιγμή επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική δύναμη του ελληνικού τραγουδιού της χρυσής δεκαετίας του ’70. Η Ανδριάνα Μπάμπαλη, με τη χαρακτηριστική αέρινη και ευαίσθητη ερμηνεία της, και η Πέννυ Μπαλτατζή, με το εκρηκτικό ταμπεραμέντο και τη vintage αισθητική της, ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια σπάνια καλλιτεχνική συνάντηση.

Οι μελωδίες, οι αναμνήσεις από τα οικογενειακά σαλόνια, το συναίσθημα και οι ιστορίες πίσω από τα τραγούδια που συνεχίζουν να μας συντροφεύουν - όπως τότε, δημιούργησαν μια ατμόσφαιρα που ζητά συνέχεια… Αγαπημένα τραγούδια του Γιάννη Πάριου, της Αλέκας Κανελλίδου, της Μαρινέλλας και του Κόκοτα, ζωντανεύουν ξανά, ιδωμένα μέσα από τη σύγχρονη ματιά των δύο ερμηνευτριών, δημιουργώντας μια ζεστή εμπειρία που ενώνει τις γενιές, όπως ακριβώς συνέβαινε κάποτε γύρω από ένα πικ απ.

Σας περιμένουμε για να τραγουδήσουμε ξανά μαζί… όπως τότε.

Μουσικοί:

Θανάσης Βήχος: Πιάνο, ενορχηστρώσεις

Γιάννης Καλκάνης: τύμπανα

Γιάννης Γρυπαίος: μπάσο

Άλφρεντ Ρούτσι: κιθάρα, φλάουτο