Γκριγκόνις: «Η επιστροφή μου είναι μια μεγάλη μάχη»

Στο «CLUB 1908» μίλησε ο Μάριους Γκριγκόνις για την πολύ δύσκολη σεζόν που πέρασε, αλλά και γι’ αυτή που έρχεται όπου θέλει να κάνει την απόλυτη ολική επαναφορά.

Μάριους Γκριγκόνις
Ο Λιθουανός μίλησε για την περιπέτεια της υγείας του την περσινή σεζόν
ΜΠΑΣΚΕΤ
Ο μεγάλος άτυχος της περσινής σεζόν για τον Παναθηναϊκό δεν είναι άλλος από τον Μάριους Γκριγκόνις. Το βραβείο... ατυχίας θα μπορούσε να το «χτυπήσει» στα ίσια και ο Ματίας Λεσόρ αλλά η αλήθεια είναι πως ο Λιθουανός έχει δώσει μια αδιανόητη... μάχη για να καταφέρει να ξεπεράσει το πρόβλημα στη μέση του, να πατήσει και πάλι γερά στα πόδια του και να μπορέσει να επιστρέψει στα παρκέ.

Ο Γκιργκόνις έχει ξεκινήσει και πάλι προπονήσεις με την ομάδα του «τριφυλλιού» και μιλώντας στο στο «CLUB 1908» χαρακτήρισε την περιπέτεια της υγείας του ως μια μεγάλη μάχη, δείχνοντας αποφασισμένος να επιστρέψει ακόμα πιο δυνατός.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του στο «CLUB 1908»:

Για το πως θα περιέγραφε το χρονικό διάστημα μέχρι να επιστρέψει στην δράση: «Μεγάλη μάχη! Δεν ξέρω. Μεγάλη, μεγάλη μάχη. Αυτό είναι σίγουρα».

Για το αν ανυπομονεί για κάτι: «Βασικά να επιστρέψω στη ρουτίνα μου, να παίξω αγώνες, να απολαύσω την ενέργεια από τον κόσμο και τους συμπαίκτες μου, να κάνουμε πλάκα με τους συμπαίκτες μου. Να κερδίσω κάποιους αγώνες, να τους απολαύσω. Όλα γύρω από αυτό. Η καριέρα είναι πολύ μικρή οπότε κάθε χρόνο κάνεις ένα μικρό διάλειμμα και προσπαθείς να το ευχαριστηθείς περισσότερο».

Για το αν θέλει να πει κάτι στον κόσμο της ομάδας: «Δεν είμαι καλός σε αυτά. Προτιμώ να βάλω τη δουλειά μου και τις πράξεις να μιλήσουν και να τους ευχαριστήσω με αυτόν τον τρόπο. Από το να λέω τα κλισέ ευχαριστώ, ευχαριστώ για την υποστήριξη, όπως λένε όλοι, καλύτερα να το κάνεις με πράξεις».

Για το αν έχει μάθει ελληνικά: «Έκανα Duolingo για 360 ημέρες, αλλά δεν δούλεψε καθόλου. Από δω κι από εκεί ξέρω σίγουρα κάποιες λέξεις. Το να φτιάξω όμως κάποιες προτάσεις είναι πολύ δύσκολο. Εδώ στην Ελλάδα, όταν μαθαίνεις μια πρόταση και πηγαίνεις να πεις κάτι, σε πιάνουν αμέσως και σου λένε ωραία, ας μιλήσουμε αγγλικά. Ο κόσμος εδώ μιλάει τόσο καλά αγγλικά, που δεν σε αναγκάζει να μάθεις ελληνικά. Από την άλλη όμως, είναι πολύ ωραίο που όλοι είναι καλοί στα αγγλικά».

