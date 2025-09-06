ΠΑΟΚ: Ενδιαφέρον και από τις ΗΠΑ για την ΚΑΕ, αποκάλυψε ο Θανάσης Χατζόπουλος

Ο πρόεδρος της ΚΑΕ ΠΑΟΚ στο περιθώριο παρουσίασης της ομάδας έκανε γνωστό πως πέραν του Αριστοτέλη Μυστακίδη, υπάρχει και ενδιαφέρον από την άλλη άκρη του Ατλαντικού για τον «δικέφαλο».

Στη μαρίνα της Νέας Μηχανιώνας παρουσιάστηκε η ομάδα του ΠΑΟΚ ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου. Εκεί, στο ανοιχτό γήπεδο της περιοχής, αποθεώθηκαν οι παίκτες και το τεχνικό επιτελείο του «δικέφαλου».

Το παρών έδωσε και ο πρόεδρος της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, Θανάσης Χατζόπουλος. Ο οποίος δεν είπε κάτι νεότερο αναφορικά με το ενδιαφέρον και τις συζητήσεις με την πλευρά του Αριστοτέλη Μυστακίδη για την εξαγορά των μετοχών.

Η έκπληξη που έκρυβε ο ισχυρός άνδρας του «δικέφαλου», ήταν η αποκάλυψή του πως πέραν του κ. Μυστακίδη, υπάρχει ενδιαφέρον και από τις ΗΠΑ. Δίχως να γίνονται γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες.

Χαρακτηριστικά ο Θανάσης Χατζόπουλος ανέφερε:

«Τα στόματα μένουν κλειστά σε αυτές τις συζητήσεις και αυτή είναι και η αρχή μου. Είμαι σε μια αρκετά δύσκολη θέση, γιατί δεν είναι μόνο ο κ. Μυστακίδης ενδιαφερόμενος για τον ΠΑΟΚ, υπάρχει και ενδιαφέρον εξ Αμερικής.

Επιτρέψτε μου να μη συνεχίσω τα σχόλια. Είναι μια δύσκολη κατάσταση που πρέπει να σκεφτώ πολύ σοβαρά πως θα τη χειριστώ και πως θα τη φέρουμε εις πέρας. Σε καμία περίπτωση φυσικά, δε θα κόψω τον ΠΑΟΚ από το να ξαναγυρίσει στα μεγαλεία που τον θυμόμαστε.

Θα είναι χαρά για μένα, γιατί εκεί θα έχω εκπληρώσει αυτό που υποσχέθηκα, οπότε θα φύγω περήφανος από την ομάδα και νομίζω ότι και ο κόσμος θα το έχει αναγνωρίσει»

