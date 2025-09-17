ΑΕΚ και Φενέρμπαχτσε προσέφεραν χορταστικό θέαμα και 204 πόντους!

ΑΕΚ και Φενέρμπαχτσε έδωσαν μια τρομερή φιλική μάχη στη SUNEL Arena, η οποία οδηγήθηκε στη δεύτερη παράταση, την οποία αποφάσισαν να μην παίξουν κι έμειναν στο 102-102.  

Βαγγέλης Πάτας

Μπαρτλεϊ ΑΕΚ
INTIME SPORTS
ΜΠΑΣΚΕΤ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η «Ένωσης» κοίταξε στα μάτια την Πρωταθλήτρια Ευρώπης, δείχνοντας ένα άκρως ανταγωνιστικό πρόσωπο.

Η ΑΕΚ έφτασε τη Φενέρμπαχτσε μέχρι τη δεύτερη παράταση, εκεί όπου ο Ντράγκαν Σάκοτα κι ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους αποφάσισαν να μην παίξουν, μένοντας στο χορταστικό 102-102!

Οι «κιτρινόμαυροι», μάλιστα, είχαν την ευκαιρία να πάρουν το ματς στην κανονική του διάρκεια, αλλά ο Σίλβα αστόχησε στη δεύτερη βολή με το σκορ στο 91-91, στα 10 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη.

Επόμενος αγώνας για την ΑΕΚ, την Παρασκευή (19/09, 20:00) με αντίπαλο τη Βαρέζε, στο τουρνουά «Ανδρέας Βαρίκας» στο Δ.Α.Κ. Γλυφάδας «Μάκης Λιούγκας».

Τα δεκάλεπτα: 21-26, 40-47, 70-68, 91-91, 102-102
Διαιτητές: Πιτσίλκας, Τσολάκος, Τσιμπούρης
ΑΕΚ (Σάκοτα): Γκρέι 13 (7 ριμπάουντ), Σκορδίλης 2, Φλιώνης 2(1), Λεκαβίτσιους 7(1), Αρσενόπουλος, Πετσάρσκι, Κουζμίνσκας 6, Μπάρτλεϊ 30 (4τρ., 4 ασίστ, 6 ριμπάουντ), Αρμς 21, Σίλβα 19, Χαραλαμπόπουλος 2.
Φενερμπαχτσέ (Γιασικεβίτσιους): Μπακότ 10, Μπιρσέν, Μπόλντγουιν 17, Μέλι 8, Εκσιόγλου, Μαχμούτογλου 2, Μπόστον 10, Μπιμπέροβιτς 24, Χολ 22, Ζάγκαρς 3, Κόλσον 4, Μπιρτς 2.

