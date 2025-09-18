Ζέλικο Ομπράντοβιτς: «Ο Παναθηναϊκός είναι ο σύλλογός μου»

Τα λόγια του Σέρβου προπονητή της Παρτιζάν για την ξεχωριστή σχέση που έχει με την οικογένεια Γιαννακόπουλου – «Είναι ξεχωριστό το συναίσθημα».

Ηλίας Λαλιώτης

Ζέλικο Ομπράντοβιτς: «Ο Παναθηναϊκός είναι ο σύλλογός μου»
ΜΠΑΣΚΕΤ
Το «δέσιμο» του Ζέλικο Ομπράντοβιτς με τον Παναθηναϊκό και την οικογένεια Γιαννακόπουλου, δεν κρύβεται. Ο προπονητής της Παρτιζάν στις δηλώσεις του μετά τον αγώνα στη Μελβούρνη στη μνήμη του Παύλου Γιαννακόπουλου, αναφέρθηκε σε αυτή την ξεχωριστή σχέση.

Μάλιστα, δε δίστασε να πει πως η Παρτιζάν είναι η ομάδα του, αλλά ο Παναθηναϊκός ο σύλλογός του. Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως αισθάνεται ξεχωριστό συναίσθημα για το γεγονός πως στο «τριφύλλι» είναι ιδιοκτήτης ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, γιος του αείμνηστου Παύλου Γιαννακόπουλου, ανθρώπου με τον οποίο συνεργάστηκε για τόσα χρόνια στους «πράσινους».

Οι δηλώσεις του Ζέλικο Ομπράντοβιτς:

«Ήμουν 13 χρόνια εκεί. Πάντα λέω ότι παίξαμε 27 τελικούς και κατακτήσαμε 23 τρόπαια. Αυτή είναι η ομάδα μου. Είμαι Σέρβος, αλλά έχω πολλούς φίλους εκεί.

Η Παρτιζάν είναι στην καρδιά μου, αλλά ο Παναθηναϊκός είναι ο σύλλογός μου. Ο πρόεδρος είναι ο γιος του κυρίου Παύλου που ήταν εκεί όταν δούλευα, το συναίσθημα είναι ξεχωριστό.

Είμαστε χαρούμενοι που βρισκόμαστε εδώ και παίζουμε σε αυτό το τουρνουά. Προσπαθήσαμε να προσαρμοστούμε αμέσως, δημιουργήθηκε μια ωραία ατμόσφαιρα, με κόσμο από τη Σερβία και την Ελλάδα, νομίζω ότι όλοι το απόλαυσαν.

Μας λείπουν κάποιοι παίκτες, αλλά αυτό δεν είναι πραγματικά πρόβλημα. Είμαι ικανοποιημένος με τον τρόπο που παίξαμε, προσπαθώ να καταλάβω τι είναι καλό και τι όχι στο παιχνίδι μας. Συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό για τη νίκη».

Η ΑΓΚΑΛΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Λίγο πριν από το τζάμπολ της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με την Παρτιζάν ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς χαιρέτησε όλα τα μέλη της αποστολής του Παναθηναϊκού.

Όπως είναι φυσιολογικό όλα τα φώτα έπεσαν πάνω του όταν ο Σέρβος τεχνικός έσπευσε προς το μέρος της κας Δέσποινας Γιαννακοπούλου, μητέρας του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, με την οποία είχε θερμό εναγκαλισμό και την ευκαιρία να συζητήσει για λίγη ώρα πριν από την αναμέτρηση.

Άλλωστε είναι γνωστές οι εξαιρετικές σχέσεις της οικογένειας Γιαννακόπουλου με τον Σέρβο τεχνικό ο οποίος κάθε χρόνο δίνει το παρών στο τουρνουά που γίνεται στη μνήμη του Παύλου Γιαννακόπουλου.

