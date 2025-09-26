Super Cup: Χωρίς πρόβλημα προκρίθηκε ο Ολυμπιακός – Πότε είναι ο τελικός

Το κλειστό στη Ρόδο δε γέμισε, η διαφορά των δύο ομάδων ήταν μεγάλη, οπότε δεν υπήρξε κανένα ενδιαφέρον αναφορικά με το ποιος θα νικήσει στο Ολυμπιακός – Καρδίτσα. Η ομάδα του λιμανιού επικράτησε 89-56 των Θεσσαλών και εξασφάλισε το εισιτήριο για τον τελικό του Super Cup.

Εκεί θα αντιμετωπίσει το Σάββατο 27/9 τον Προμηθέα (20:00), για την κατάκτηση του λιγότερο σημαντικού τίτλου της σεζόν, ειδικά με τη φετινή μορφή που έχει πάρει ο θεσμός του Super Cup.

Η αναμέτρηση ήταν παράσταση για ένα ρόλο από την αρχή του ματς. Όσο κι αν προσπάθησε η Καρδίτσα, δεν κατάφερε να παρακολουθήσει τον αντίπαλό της και έτσι το μοναδικό ζητούμενο ήταν η τελική διαφορά.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας έκανε rotation δίνοντας χρόνο στους παίκτες του. Ο Βεζένκοφ με 16 πόντους ήταν ο κορυφαίος, ο Λι ακολούθησε με 15, ενώ 14 πρόσθεσε ο Πίτερς και 11 ο Ντόρσεϊ. Για τους ηττημένους, ο Κασελάκης με 10 πόντους ήταν ο μοναδικός διψήφιος.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 28-20, 47-25, 65-38, 89-56

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Ουόκαπ 5, Βεζένκοφ 16 (1), Ντόρσεϊ 11 (3), Μιλουτίνοφ 6, Φουρνιέ 2, Ουόρντ 2, Λαρεντζάκης, Λι 15, Παπανικολάου 2, Πίτερς 14 (4), Αντετοκούνμπο Κ., Χολ 16

ΚΑΡΔΙΤΣΑ (Νίκος Παπανικολόπουλος): Ουίγκινς 2, Τζέφερσον Μπράντον 6 (2), Έλις 7, Κασελάκης 10 (2), Τζέφερσον Ντέιμιεν 4, Χόρχλερ 4, Λιάπης 3 (1), Δίπλαρος 8 (2), Καμπερίδης 4, Μάντσεν 8