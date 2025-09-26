Super Cup: Χωρίς πρόβλημα προκρίθηκε ο Ολυμπιακός – Πότε είναι ο τελικός

Η ομάδα του Πειραιά επικράτησε της Καρδίτσας 89-56 με και θα διεκδικήσει το τρόπαιο στον τελικό του Σαββάτου (27/9) κόντρα στον Προμηθέα.

Newsbomb

Super Cup: Χωρίς πρόβλημα προκρίθηκε ο Ολυμπιακός – Πότε είναι ο τελικός
INTIME SPORTS
ΜΠΑΣΚΕΤ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το κλειστό στη Ρόδο δε γέμισε, η διαφορά των δύο ομάδων ήταν μεγάλη, οπότε δεν υπήρξε κανένα ενδιαφέρον αναφορικά με το ποιος θα νικήσει στο Ολυμπιακός – Καρδίτσα. Η ομάδα του λιμανιού επικράτησε 89-56 των Θεσσαλών και εξασφάλισε το εισιτήριο για τον τελικό του Super Cup.

Εκεί θα αντιμετωπίσει το Σάββατο 27/9 τον Προμηθέα (20:00), για την κατάκτηση του λιγότερο σημαντικού τίτλου της σεζόν, ειδικά με τη φετινή μορφή που έχει πάρει ο θεσμός του Super Cup.

Η αναμέτρηση ήταν παράσταση για ένα ρόλο από την αρχή του ματς. Όσο κι αν προσπάθησε η Καρδίτσα, δεν κατάφερε να παρακολουθήσει τον αντίπαλό της και έτσι το μοναδικό ζητούμενο ήταν η τελική διαφορά.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας έκανε rotation δίνοντας χρόνο στους παίκτες του. Ο Βεζένκοφ με 16 πόντους ήταν ο κορυφαίος, ο Λι ακολούθησε με 15, ενώ 14 πρόσθεσε ο Πίτερς και 11 ο Ντόρσεϊ. Για τους ηττημένους, ο Κασελάκης με 10 πόντους ήταν ο μοναδικός διψήφιος.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 28-20, 47-25, 65-38, 89-56

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Ουόκαπ 5, Βεζένκοφ 16 (1), Ντόρσεϊ 11 (3), Μιλουτίνοφ 6, Φουρνιέ 2, Ουόρντ 2, Λαρεντζάκης, Λι 15, Παπανικολάου 2, Πίτερς 14 (4), Αντετοκούνμπο Κ., Χολ 16

ΚΑΡΔΙΤΣΑ (Νίκος Παπανικολόπουλος): Ουίγκινς 2, Τζέφερσον Μπράντον 6 (2), Έλις 7, Κασελάκης 10 (2), Τζέφερσον Ντέιμιεν 4, Χόρχλερ 4, Λιάπης 3 (1), Δίπλαρος 8 (2), Καμπερίδης 4, Μάντσεν 8

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:04ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος: Είμαι βαθιά ευγνώμων στον Πρόεδρο Τραμπ για το θέμα της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης 

22:58ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Πάτρα: Νεκρός εντοπίστηκε 88χρονος αγνοούμενος κολυμβητής

22:52ΚΟΣΜΟΣ

Σπουδαία αρχαιολογική ανακάλυψη στη Λευκωσία – Έπεσαν σε νεκρόπολη που χρονολογείται το 2.000 π.χ.

22:50ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τα Windows 7 αναβιώνουν: Πώς το «νεκρό» λειτουργικό σύστημα επιστρέφει δυναμικά σε όλο τον κόσμο

22:41ΥΓΕΙΑ

Η χρόνια αϋπνία συνδέεται με 40% υψηλότερο κίνδυνο άνοιας

22:32ΚΟΣΜΟΣ

Νέες ανθεκτικές στολές μειώνουν τους τραυματισμούς από δάγκωμα καρχαρία

22:23LIFESTYLE

Στο Παρά Πέντε: Επιστρέφει 20 χρόνια μετά - Η ανακοίνωση του Mega

22:22ΜΠΑΣΚΕΤ

Super Cup: Χωρίς πρόβλημα προκρίθηκε ο Ολυμπιακός – Πότε είναι ο τελικός

22:21ΚΟΣΜΟΣ

Κριμαία: Τα βενζινάδικα έχουν ξεμείνει από βενζίνη - Οι τιμές αυξήθηκαν έως και 50%

22:14ΚΟΣΜΟΣ

Λουκασένκο: «Ο Πούτιν έχει μία πρόταση που η Ουκρανία πρέπει να αποδεχτεί»

22:06ΥΓΕΙΑ

Τα οφέλη του να ξυπνάς χωρίς το τηλέφωνό σου

21:59ΚΟΣΜΟΣ

WSJ: Ο Τραμπ είναι ανοιχτός για παροχή πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς στην Ουκρανία

21:58ΚΟΣΜΟΣ

Η ΕΕ σχεδιάζει αμυντικό τείχος κατά drones στα ανατολικά σύνορα για προστασία από εισβολές

21:56ΜΠΑΣΚΕΤ

Η ειλικρίνεια του Πρίντεζη: «Θα ήταν πιο ωραίο αν ήταν και ο Παναθηναϊκός εδώ»

21:50ΕΘΝΙΚΑ

Έρχεται η Κίμπερλι με δώρο… επίσκεψη Μητσοτάκη στον Λευκό Οίκο – Πληροφορία Φίλη

21:49ΕΛΛΑΔΑ

Αυτοκίνητο κινείται ανάποδα στην Πατρών – Αθηνών προς Ρίο: Δείτε βίντεο

21:41TRAVEL

Βενετία: Το όνειρο που επιπλέει - Οι must βόλτες με γόνδολα και η περατζάδα στα σοκάκια

21:32ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Eurojackpot (26/9): Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 10.000.000 ευρώ

21:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προ των πυλών η νέα κακοκαιρία - Ποιες περιοχές θα βρεθούν στο «κόκκινο» το Σαββατοκύριακο - Πότε θα βρέξει στην Αττική

21:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γενική Συνέλευση ΟΗΕ: Ο Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον Γκουτέρες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μπαίνει δυναμικά το φθινόπωρο - Η πρόγνωση Ζιακόπουλου για την κακοκαιρία και το πρώτο κύμα ψύχους

17:34ΕΛΛΑΔΑ

Μαρίσσα Λαιμού: Αυτή είναι η επίσημη αιτία θανάτου – «Είχε συμπτώματα, αλλά αγνοήθηκαν στο νοσοκομείο»

20:36ΕΛΛΑΔΑ

Φθιώτιδα: Άνδρας ξυλοκόπησε τη σύντροφό του και την άφησε γυμνή στην εθνική

20:48ΚΟΣΜΟΣ

Φρικτά βασανιστήρια για τα τρία κορίτσια σε live μετάδση - Ποιος είναι ο «Λιτλ Τζέι» που διέταξε την άγρια δολοφονία τους

21:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προ των πυλών η νέα κακοκαιρία - Ποιες περιοχές θα βρεθούν στο «κόκκινο» το Σαββατοκύριακο - Πότε θα βρέξει στην Αττική

19:08ΚΟΣΜΟΣ

Ο «καυγάς» Τραμπ – Μελάνια μέσα στο Marine One, οι κυλιόμενες και η παρ’ ολίγον καταστροφή

21:07ΚΟΣΜΟΣ

Αίγυπτος: Με ρηματική διακοίνωση στον ΟΗΕ καταγγέλλει το τουρκολυβικό μνημόνιο - Συμφωνεί με Ελλάδα - Απορρίπτει τον ισχυρισμό της Λιβύης για νότια της Κρήτης

18:31LIFESTYLE

Ντακότα Τζόνσον: Διέγειρε την φαντασία των ανδρών με το διάφανο Gucci φόρεμά της στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ζυρίχης - Εικόνες

18:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης στον ΟΗΕ: Η Τουρκία πρέπει να άρει το casus belli κατά της Ελλάδας - Δεν έχει καμία θέση μεταξύ φίλων και γειτόνων

10:10ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Μπαλάσκας: Σήκωσε τη μπλούζα του και έδειξε το στήθος του - Άφωνος ο Γιώργος Λιάγκας

16:11ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου στον ΟΗΕ: «Το Ισραήλ πρέπει να τελειώσει τη δουλειά του» - Μαζικές αποχωρήσεις όταν ανέβηκε στο βήμα

21:16LIFESTYLE

Μαρία Ιωαννίδου για τη διάγνωση του συντρόφου της με καρκίνο: «Πέρασα το χειρότερο καλοκαίρι»

22:14ΚΟΣΜΟΣ

Λουκασένκο: «Ο Πούτιν έχει μία πρόταση που η Ουκρανία πρέπει να αποδεχτεί»

22:50ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τα Windows 7 αναβιώνουν: Πώς το «νεκρό» λειτουργικό σύστημα επιστρέφει δυναμικά σε όλο τον κόσμο

19:33ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: «Είχε εκτεταμένες κατακλίσεις, της πήγα αναλώσιμα», λέει ο γιατρός της ηλικιωμένης

18:40ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Σε πλήρη παράταξη το… τρομακτικό «πράσινο» ρόστερ

14:23LIFESTYLE

Απίθανο σκηνικό στη Στεφανίδου: «Έχω ζητήσει ένα περιδέραιο» είπε ηλικιωμένη που βγήκε να μιλήσει

21:32ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Eurojackpot (26/9): Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 10.000.000 ευρώ

15:14ΚΟΣΜΟΣ

Η λέξη-ταμπού που απαγορεύεται να πεις σε κρουαζιερόπλοιο: «Δεν αναφέρεις αυτό το όνομα εδώ»

06:28LIFESTYLE

«Άρχισαν» τα όργανα της σεζόν – Οι πρώτες αποχωρήσεις από εκπομπές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ