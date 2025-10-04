Κολοσσός Ρόδου – ΑΕΚ: Κουτουλιά του Σίλβα στον Γκαλβανίνι, αποβλήθηκε ο παίκτης της Ένωσης

Ο παίκτης της ΑΕΚ που προ ημερών είχε συλληφθεί για άρνηση σε αλκοτέστ, αποβλήθηκε γιατί χτύπησε με το κεφάλι αντίπαλο.

Κολοσσός Ρόδου – ΑΕΚ: Κουτουλιά του Σίλβα στον Γκαλβανίνι, αποβλήθηκε ο παίκτης της Ένωσης
ΜΠΑΣΚΕΤ
Νέες περιπέτειες για τον Κρις Σίλβα της ΑΕΚ. Ο παίκτης της Ένωσης που πριν μερικές μέρες είχε συλληφθεί λόγω άρνησής του να υποβληθεί σε αλκοτέστ από την τροχαία, αποβλήθηκε 3 λεπτά πριν το τέλος του αγώνα με τον Κολοσσό στη Ρόδο. Για την πρεμιέρα της GBL.

Εκνευρίστηκε με τον Γκαλβανίνι και η αντίδρασή του ήταν αψυχολόγητη, καθώς του έριξε κουτουλιά. Όχι με μεγάλη δύναμη, όμως αυτό ήταν αρκετό για να τον στερηθεί η ομάδα του στην κρίσιμη τελική ευθεία του ματς.

