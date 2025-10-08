Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε τα ματς του Άρη στο Eurocup και της Καρδίτσας στο BCL

Την Χάμπουργκ Τάουερς υποδέχεται ο Άρης στο πλαίσιο του Eurocup. Το ματς έχει προγραμματιστεί να αρχίσει στις 20:00 και τηλεοπτικά θα μεταδοθεί από το Novasports Prime.

Παράλληλα, ευρωπαϊκό παιχνίδι δίνει και η Καρδίτσα, η οποία για το Basketball Champions League θα παίξει εκτός έδρας κόντρα στην Οστάνδη. Πρώτο τζάμπολ στις 21:30 και μετάδοση από το Cosmote Sport 4HD.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της Τετάρτης (08/10):

ΩΡΑ ΚΑΝΑΛΙ ΑΓΩΝΑΣ ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 13:30 COSMOTE SPORT 6 HD Φελίξ Οζέ-Αλιασίμ - Λορέντζο Μουζέτι ATP Masters 1000 2025 15:30 COSMOTE SPORT 6 HD Λέρνερ Τιέν - Ντανιίλ Μεντβέντεφ ATP Masters 1000 2025 16:00 Novasports 6HD WTA 1000 2025 Γουχάν, Φάση των 32 18:00 ΕΡΤ2 Βουλιαγμένη - Πανιώνιος ΓΣΣ Ελληνικό Πρωτάθλημα Πόλο Α1 Ανδρών 2025-26 19:00 Novasports 5HD Μπαχτσεσεχίρ – Βενέτσια Eurocup 20:00 Novasports Prime Άρης - Χάμπουργκ Τάουερς Eurocup 20:30 Novasports Start Μπουργκ – Άνκαρα Eurocup 21:05 Novasports 4HD Χάποελ Τελ Αβίβ - Μακάμπι Τελ Αβίβ Euroleague 21:30 COSMOTE SPORT 4 HD Οστάνδη – Καρδίτσα FIBA Basketball Champions League 2025-26 03:00 COSMOTE SPORT 4 HD Φοίνιξ Μέρκιουρι - Λας Βέγκας Έισις WNBA Finals 2025

