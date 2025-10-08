Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε τα ματς του Άρη στο Eurocup και της Καρδίτσας στο BCL
Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Τετάρτης (08/10).
Την Χάμπουργκ Τάουερς υποδέχεται ο Άρης στο πλαίσιο του Eurocup. Το ματς έχει προγραμματιστεί να αρχίσει στις 20:00 και τηλεοπτικά θα μεταδοθεί από το Novasports Prime.
Παράλληλα, ευρωπαϊκό παιχνίδι δίνει και η Καρδίτσα, η οποία για το Basketball Champions League θα παίξει εκτός έδρας κόντρα στην Οστάνδη. Πρώτο τζάμπολ στις 21:30 και μετάδοση από το Cosmote Sport 4HD.
Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της Τετάρτης (08/10):
ΩΡΑ
ΚΑΝΑΛΙ
ΑΓΩΝΑΣ
ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
13:30
COSMOTE SPORT 6 HD
Φελίξ Οζέ-Αλιασίμ - Λορέντζο Μουζέτι
ATP Masters 1000 2025
15:30
COSMOTE SPORT 6 HD
Λέρνερ Τιέν - Ντανιίλ Μεντβέντεφ
ATP Masters 1000 2025
16:00
Novasports 6HD
WTA 1000 2025
Γουχάν, Φάση των 32
18:00
ΕΡΤ2
Βουλιαγμένη - Πανιώνιος ΓΣΣ
Ελληνικό Πρωτάθλημα Πόλο Α1 Ανδρών 2025-26
19:00
Novasports 5HD
Μπαχτσεσεχίρ – Βενέτσια
Eurocup
20:00
Novasports Prime
Άρης - Χάμπουργκ Τάουερς
Eurocup
20:30
Novasports Start
Μπουργκ – Άνκαρα
Eurocup
21:05
Novasports 4HD
Χάποελ Τελ Αβίβ - Μακάμπι Τελ Αβίβ
Euroleague
21:30
COSMOTE SPORT 4 HD
Οστάνδη – Καρδίτσα
FIBA Basketball Champions League 2025-26
03:00
COSMOTE SPORT 4 HD
Φοίνιξ Μέρκιουρι - Λας Βέγκας Έισις
WNBA Finals 2025