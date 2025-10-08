Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε τα ματς του Άρη στο Eurocup και της Καρδίτσας στο BCL

Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Τετάρτης (08/10).

Καρδίτσα - Άρης
Ευρωπαϊκές "μάχες" για Θεσσαλούς και Θεσσαλονικείς
ΜΠΑΣΚΕΤ
Την Χάμπουργκ Τάουερς υποδέχεται ο Άρης στο πλαίσιο του Eurocup. Το ματς έχει προγραμματιστεί να αρχίσει στις 20:00 και τηλεοπτικά θα μεταδοθεί από το Novasports Prime.

Παράλληλα, ευρωπαϊκό παιχνίδι δίνει και η Καρδίτσα, η οποία για το Basketball Champions League θα παίξει εκτός έδρας κόντρα στην Οστάνδη. Πρώτο τζάμπολ στις 21:30 και μετάδοση από το Cosmote Sport 4HD.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της Τετάρτης (08/10):

ΩΡΑ

ΚΑΝΑΛΙ

ΑΓΩΝΑΣ

ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

13:30

COSMOTE SPORT 6 HD

Φελίξ Οζέ-Αλιασίμ - Λορέντζο Μουζέτι

ATP Masters 1000 2025

15:30

COSMOTE SPORT 6 HD

Λέρνερ Τιέν - Ντανιίλ Μεντβέντεφ

ATP Masters 1000 2025

16:00

Novasports 6HD

WTA 1000 2025

Γουχάν, Φάση των 32

18:00

ΕΡΤ2

Βουλιαγμένη - Πανιώνιος ΓΣΣ

Ελληνικό Πρωτάθλημα Πόλο Α1 Ανδρών 2025-26

19:00

Novasports 5HD

Μπαχτσεσεχίρ – Βενέτσια

Eurocup

20:00

Novasports Prime

Άρης - Χάμπουργκ Τάουερς

Eurocup

20:30

Novasports Start

Μπουργκ – Άνκαρα

Eurocup

21:05

Novasports 4HD

Χάποελ Τελ Αβίβ - Μακάμπι Τελ Αβίβ

Euroleague

21:30

COSMOTE SPORT 4 HD

Οστάνδη – Καρδίτσα

FIBA Basketball Champions League 2025-26

03:00

COSMOTE SPORT 4 HD

Φοίνιξ Μέρκιουρι - Λας Βέγκας Έισις

WNBA Finals 2025

