Εφές – Παναθηναϊκός AKTOR: Για το «διπλό» στην Πόλη

Την πιο δύσκολη, μέχρι στιγμής, αποστολή έχει μπροστά του ο Παναθηναϊκός. Η ομάδα του «τριφυλλιού» βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη από χθες το μεσημέρι, για την αποψινή «μάχη» με την Εφές για την 5η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο Παναθηναϊκός δεν έχει θέλξει μέχρι στιγμής με την απόδοσή του, παρουσιάζοντας αρκετά θέματα στην αγωνιστική του εικόνα, αλλά αυτό που μετράει είναι ότι έχει ήδη τρεις νίκες στις τέσσερις πρώτες αγωνιστικές και απόψε θέλει να τις κάνει τέσσερις.

Αυτό μόνο εύκολο δε θα είναι αν κρίνουμε από την εικόνα του Παναθηναϊκού κόντρα στην Βιλερμπάν, αλλά και την εικόνα της Εφές απέναντι στον Ολυμπιακό στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Η ομάδα του Ιγκόρ Κοκόσκοφ βρίσκεται σε πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση και μετά το διπλό στο Φάληρο θέλει να πάρει την νίκη και κόντρα στον Παναθηναϊκό, ανεβαίνοντας ακόμα περισσότερο στην κατάταξη του πρωταθλήματος.

Ο Εργκίν Αταμάν έχει πάρει 14 παίκτες στην αποστολή στην Τουρκία, μιας και έχει συμπεριλάβει και τον Γιάννη Κουζέλογλου, ενώ οι μόνοι που έμειναν στην Αθήνα είναι οι τραυματίες Ματίας Λεσόρ και Αλέξανδρος Σαμοντούροβ οι οποίοι ακολουθούν θεραπεία και ατομικό πρόγραμμα.

Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της Euroleague

Τρίτη 14 Οκτωβρίου

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Μπαρτσελόνα 71-92

Φενερμπαχτσέ – Dubai BC 69-93

Ερυθρός Αστέρας – Ζάλγκιρις 88-79

Ολυμπιακός – Αναντολού Εφές 78-82

Μπάγερν Μονάχου – Αρμάνι Μιλάνο 64-53

Τετάρτη 15 Οκτωβρίου

Παναθηναϊκός AKTOR – Βιλερμπάν 91-85

Βίρτους Μπολόνια – Μονακό 77-73

Βαλένθια – Χάποελ Τελ Αβίβ 93-100

Ρεάλ Μαδρίτης – Παρτίζαν 93-86

Παρί – Μπασκόνια 105-87

Πέμπτη 16 Οκτωβρίου

Dubai BC – Μπαρτσελόνα 83-78

Ζαλγκίρις – Αρμάνι Μιλάνο 78-89

Φενερμπαχτσέ – Μπάγερν Μονάχου 88-73

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός 94-95

Παρασκευή 17 Οκτωβρίου

20:00 EuroLeague: Ερυθρός Αστέρας – Ρεάλ Μαδρίτης Novasports5

20:30 EuroLeague: Αναντολού Εφές – Παναθηναϊκός AKTOR Novasports Prime

20:30 EuroLeague: Μονακό – Βαλένθια Novasports Start

21:00 EuroLeague: Βιλερμπάν – Βίρτους Μπολόνια Novasports6

21:45 EuroLeague: Παρί – Χάποελ Τελ Αβίβ Novasports4

21:45 EuroLeague: Μπασκόνια – Παρτίζαν Novasports2

Η βαθμολογία (σε 3 αγώνες)