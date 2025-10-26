ΝΒΑ: Δεύτερο διαδοχικό triple-double για τον Γιόκιτς, ασταμάτητοι οι πρωταθλητές Θάντερ - Βίντεο

Δείτε τα αποτελέσματα και τα highlights των αγώνων που έγιναν τα ξημερώματα για το NBA.

Ο Τζαμάλ Μάρεϊ πέτυχε 23 πόντους, ο Νίκολα Γιόκιτς σημείωσε το δεύτερο συνεχόμενο triple-double του στην αρχή της σεζόν και οι Νάγκετς νίκησαν τους Φοίνιξ Σανς με 133-111, στον πρώτο εντός έδρας αγώνα για την ομάδα του Ντένβερ στο εφετινό πρωτάθλημα του ΝΒΑ.

Παράλληλα, ο Κρίστιαν Μπράουν σημείωσε 20 πόντους και ο Άαρον Γκόρντον είχε 17 πόντους, ενώ οι Νάγκετς είχαν επτά παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων και σούταραν με ποσοστό ευστοχίας 51,2% (σ.σ. 43 στα 84) εντός παιδιάς.

Ο Γιόκιτς τελείωσε το παιχνίδι με 14 πόντους, 15 ασίστ και 14 ριμπάουντ. Έκανε μόνο οκτώ σουτ, ευστοχώντας σε πέντε. Επίσης, ο Ντέβιν Μπούκερ ηγήθηκε των Σανς με 31 πόντους, ο Γκρέισον Άλεν σημείωσε 17 και ο Ντίλον Μπρουκς είχε 15.

Ο Τσετ Χόλμγκρεν ξεπέρασε τον τραυματισμό του στην πλάτη που παραλίγο να τον κρατήσει εκτός αγώνα και πέτυχε double-double (31π. 11ρ.) οδηγώντας την Οκλαχόμα Σίτι στη νίκη επί της Ατλάντα με 117-100.

Ο Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ σημείωσε 17 από τους 30 πόντους του στο τρίτο δεκάλεπτο, ενώ ο Νίκελ Αλεξάντερ-Γουόκερ της Ατλάντα ηγήθηκε της ομάδας με 17 πόντους. Ο Τρέι Γιανγκ σημείωσε 15 πόντους και είχε 10 ασίστ, στο 22ο συνεχόμενο παιχνίδι του στο πρωτάθλημα με τουλάχιστον 15 πόντους και πέντε ασίστ.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα του NBA

Μάτζικ-Μπουλς 98-110


Χοκς-Θάντερ 100-117



Σίξερς-Χόρνετς 125-121



Γκρίζλις-Πέισερς 128-103



Νάγκετς-Σανς 133-111

