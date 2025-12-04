Καϊράτ Αλμάτι - Ολυμπιακός: Πολικές συνθήκες στην Αστάνα | Στους -22 β. Κελσίου η θερμοκρασία

Οι «ερυθρόλευκοι» ταξιδεύουν για την Αστάνα του Καζακστάν, καθώς την ερχόμενη Τρίτη (09/12) θα αντιμετωπίσουν την Καϊράτ Αλμάτι για την 6η αγωνιστική της League Phase της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης. Το ματς είναι κομβικής σημασίας για τον Ολυμπιακό, καθώς σε αυτό θα κριθεί αν μπορεί να διατηρήσει τις ελπίδες για πρόκριση.

Ο καιρός στην Αστάνα, όπου θα γίνει ο αγώνας, αναμένεται ακραίος, με θερμοκρασίες που απέχουν πολύ από όσα έχουμε συνηθίσει στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις, την ημέρα του παιχνιδιού η θερμοκρασία θα πέσει έως και τους -22 βαθμούς Κελσίου, ενώ τη στιγμή της έναρξης, στις 17:30, θα αγγίζει τους -20 βαθμούς Κελσίου, με την αίσθηση να φτάνει ακόμη και στους -27 βαθμούς Κελσίου.

Αντιθέτως, στο Αλμάτι, τη φυσική έδρα της Καϊράτ, οι συνθήκες θα είναι μεν «ηπιότερες», αλλά και εκεί ο καιρός θα είναι δύσκολος, με έντονη χιονόπτωση και θερμοκρασία γύρω στους -12 βαθμούς Κελσίου. Αξίζει να σημειωθεί πως η πόλη βρίσκεται σε υψόμετρο περίπου 800 μέτρων, στοιχείο που επηρεάζει επιπλέον τις καιρικές συνθήκες.

Παρόλα αυτά, το πολικό ψύχος δεν αναμένεται να επηρεάσει τον ίδιο τον αγώνα, καθώς το «Astana Arena» είναι κλειστό γήπεδο. Οι ποδοσφαιριστές έτσι θα αγωνιστούν σε πιο ελεγχόμενο περιβάλλον, όμως οι φίλαθλοι που θα ταξιδέψουν για να στηρίξουν την ομάδα τους θα χρειαστεί να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί και κατάλληλα εξοπλισμένοι με πολύ ζεστά ρούχα, ώστε να προστατευθούν από τις ακραίες θερμοκρασίες.

