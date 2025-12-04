Super League: Αυτός σφυρίζει το ντέρμπι ΠΑΟΚ - Άρης | Οι διαιτητές της αγωνιστικής
Μία… ανατροπή περιλάμβανε η ανακοίνωση των διαιτητών της 13ης αγωνιστικής της Super League, καθώς στο ντέρμπι ΠΑΟΚ - Άρης ορίστηκε ο Σρνταν Γιοβάνοβιτς, από την Σερβία, με αποτέλεσμα να μπει ένα… τέλος στο σερί των Γερμανών ρέφερι στα ελληνικά ντέρμπι.
Ο 39χρονος ρέφερι από την γειτονική χώρα θα επιστρέψει, έπειτα από αρκετά χρόνια, στην Ελλάδα, προκειμένου να «σφυρίξει» ματς του πρωταθλήματος της Super League, καθώς είναι ο «εκλεκτός» της ΚΕΔ για το ντέρμπι της Κυριακής (06/12) στην Τούμπα, ΠΑΟΚ - Άρης, για την 13η στροφή του πρωταθλήματος.
Ο Σρνταν Γιοβάνοβιτς ανήκει στην κατηγορία elite της UEFA και στο παρελθόν ήταν στα ματς Ατρόμητος-ΑΕΚ 0-1 τον Μάρτιο του 2019, Λάρισα-ΠΑΟΚ 1-2 τον Φλεβάρη του 2020 και ΑΕΚ-Ολυμπιακός 1-5 τον Απρίλιο του 2021.
Στο… πλευρό του Σέρβου ρέφερι θα είναι οι συμπατριώτες του Ούρος Στοΐκοβιτς και Μίλαν Μιχαΐλοβιτς, ενώ τέταρτος ορίστηκε ο Τσιμεντερίδης, με τον Ιταλό Αλεσάντρο Ντι Πάολο στον έλεγχο του VAR, με τη… βοήθεια του Πολυχρόνη.
Από εκεί και πέρα, ο Άγγελος Ευαγγέλου θα είναι στον αγώνα ΑΕΛ Novibet – Παναθηναϊκός, με τους Κουμπαράκη και Μόσχου στο VAR. Ο Φώτης Πολυχρόνης θα σφυρίξει τη «μάχη» του Ολυμπιακού με τον ΟΦΗ με τους Παπαδόπουλο και Κόκκινο στον έλεγχο του VAR, ενώ το ματς της ΑΕΚ με τον Ατρόμητο θα διευθύνει ο Σπύρος Ζαμπάλας, με τους Τσακαλίδη και Γιουματζίδη στο VAR.
Συνοπτικά, οι διαιτητές της αγωνιστικής:
|Αγωνιστική/Όμιλος
|Ημερομηνία
|Ώρα
|Γήπεδο
|Γηπεδούχος
|Φιλοξενούμενος
|Διαιτητής
|ΕΠΣ
|1ος Βοηθός
|ΕΠΣ
|2ος Βοηθός
|ΕΠΣ
|4ος Διαιτητής
|ΕΠΣ
|VAR
|ΕΠΣ
|AVAR
|ΕΠΣ
|Παρατηρητής Διαιτησίας
|ΕΠΣ
|13.1
|08/12/2025
|18:00
|ΔΗΜ. ΣΤΑΔΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
|ΠΑΕ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ 1946
|ΠΑΕ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΖΗΛΟΣ
|ΛΑΡΙΣΑΣ
|ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΙΑΚΑΣ
|ΚΟΖΑΝΗΣ
|ΘΩΜΑΣ ΒΑΛΙΩΤΗΣ
|ΛΑΡΙΣΑΣ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΤΣΙΚΟΣ
|ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΥΛΙΚΙΔΗΣ
|ΔΡΑΜΑΣ
|ΑΓΓΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
|ΑΘΗΝΩΝ
|ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΚΑΪΤΑΤΖΗΣ
|ΔΡΑΜΑΣ
|13.1
|07/12/2025
|17:00
|ΓΗΠ. Θ. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ
|ASTERAS AKTOR FC
|Π.Α.Ε. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΩΤΙΑΣ
|ΠΕΛΛΑΣ
|ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΙΝΤΑΝΑΣ
|ΑΧΑΙΑΣ
|ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
|ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
|ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΤΟΠΗΣ
|ΣΑΜΟΥ
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ
|ΑΘΗΝΩΝ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ
|ΛΕΣΒΟΥ
|ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΚΟΥΛΑΚΗΣ
|ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
|13.1
|07/12/2025
|17:30
|AEL FC ARENA
|ΠΑΕ ΛΑΡΙΣΑ
|ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ
|ΑΓΓΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
|ΑΘΗΝΩΝ
|ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΑΡΜΑΚΟΛΑΣ
|ΚΥΚΛΑΔΩΝ
|ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΡΩΝΑΣ
|ΠΕΙΡΑΙΩΣ
|ΦΩΤΙΟΣ ΝΤΑΟΥΛΑΣ
|ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
|ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΜΠΑΡΑΚΗΣ
|ΚΥΚΛΑΔΩΝ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΣΧΟΥ
|ΛΑΣΙΘΙΟΥ
|ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΕΡΟΒΙΤΣΑΣ
|ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
|13.1
|07/12/2025
|19:30
|ΤΟΥΜΠΑ
|ΠΑΕ ΠΑΟΚ
|ΠΑΕ ΑΡΗΣ
|SRĐAN JOVANOVIĆ
|ΕΠΟ
|UROŠ STOJKOVIĆ
|ΕΠΟ
|MILAN MIHAJLOVIĆ
|ΕΠΟ
|ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΣΙΜΕΝΤΕΡΙΔΗΣ
|ΚΟΖΑΝΗΣ
|ALEANDRO DI PAOLO
|ΕΠΟ
|ΦΩΤΙΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
|ΠΙΕΡΙΑΣ
|STÉPHANE LANNOY
|ΕΠΟ
|13.1
|07/12/2025
|21:00
|OPAP ARENA
|ΠΑΕ ΑΕΚ
|ΠΑΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ1923
|ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΖΑΜΠΑΛΑΣ
|ΗΠΕΙΡΟΥ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ
|ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΤΣΑΣ
|ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ
|ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
|ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ
|ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
|ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΓΙΟΥΜΑΤΖΙΔΗΣ
|ΠΕΛΛΑΣ
|ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΚΟΣ
|ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
|13.1
|06/12/2025
|17:00
|ΓΗΠ. Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ
|ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
|ΠΑΕ ΟΦΗ 1925
|ΦΩΤΙΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
|ΠΙΕΡΙΑΣ
|ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
|ΑΡΚΑΔΙΑΣ
|ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΜΙΣΟΠΟΥΛΟΥ
|ΧΑΝΙΩΝ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ
|ΑΧΑΙΑΣ
|ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
|ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
|ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ
|ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
|ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ
|ΕΠΟ
|13.1
|06/12/2025
|20:30
|ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ
|ΠΑΕ ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ
|ΠΑΕ ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΕ
|ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ
|ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
|ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΚΩΣΤΑΡΑΣ
|ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
|ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ
|ΗΠΕΙΡΟΥ
|ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
|ΑΘΗΝΩΝ
|ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΜΠΑΡΑΚΗΣ
|ΚΥΚΛΑΔΩΝ
|ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΥΛΙΚΙΔΗΣ
|ΔΡΑΜΑΣ
|ΑΝΤΩΝΙΑ ΚΟΚΟΤΟΥ
|ΕΠΟ