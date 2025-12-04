Super League: Αυτός σφυρίζει το ντέρμπι ΠΑΟΚ - Άρης | Οι διαιτητές της αγωνιστικής

Ο 39χρονος ρέφερι από την γειτονική χώρα θα επιστρέψει, έπειτα από αρκετά χρόνια, στην Ελλάδα, προκειμένου να «σφυρίξει» ματς του πρωταθλήματος της Super League, καθώς είναι ο «εκλεκτός» της ΚΕΔ για το ντέρμπι της Κυριακής (06/12) στην Τούμπα, ΠΑΟΚ - Άρης, για την 13η στροφή του πρωταθλήματος.

Ο Σρνταν Γιοβάνοβιτς ανήκει στην κατηγορία elite της UEFA και στο παρελθόν ήταν στα ματς Ατρόμητος-ΑΕΚ 0-1 τον Μάρτιο του 2019, Λάρισα-ΠΑΟΚ 1-2 τον Φλεβάρη του 2020 και ΑΕΚ-Ολυμπιακός 1-5 τον Απρίλιο του 2021.

Στο… πλευρό του Σέρβου ρέφερι θα είναι οι συμπατριώτες του Ούρος Στοΐκοβιτς και Μίλαν Μιχαΐλοβιτς, ενώ τέταρτος ορίστηκε ο Τσιμεντερίδης, με τον Ιταλό Αλεσάντρο Ντι Πάολο στον έλεγχο του VAR, με τη… βοήθεια του Πολυχρόνη.

Από εκεί και πέρα, ο Άγγελος Ευαγγέλου θα είναι στον αγώνα ΑΕΛ Novibet – Παναθηναϊκός, με τους Κουμπαράκη και Μόσχου στο VAR. Ο Φώτης Πολυχρόνης θα σφυρίξει τη «μάχη» του Ολυμπιακού με τον ΟΦΗ με τους Παπαδόπουλο και Κόκκινο στον έλεγχο του VAR, ενώ το ματς της ΑΕΚ με τον Ατρόμητο θα διευθύνει ο Σπύρος Ζαμπάλας, με τους Τσακαλίδη και Γιουματζίδη στο VAR.

Συνοπτικά, οι διαιτητές της αγωνιστικής:

06/12/2025 - 08/12/2025 Αγωνιστική/Όμιλος Ώρα Γήπεδο Γηπεδούχος Φιλοξενούμενος Διαιτητής ΕΠΣ 1ος Βοηθός ΕΠΣ 2ος Βοηθός ΕΠΣ 4ος Διαιτητής ΕΠΣ VAR ΕΠΣ AVAR ΕΠΣ Παρατηρητής Διαιτησίας ΕΠΣ 13.1 18:00 ΔΗΜ. ΣΤΑΔΙΟ ΣΕΡΡΩΝ ΠΑΕ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ 1946 ΠΑΕ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΖΗΛΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΙΑΚΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΘΩΜΑΣ ΒΑΛΙΩΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΤΣΙΚΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΥΛΙΚΙΔΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΚΑΪΤΑΤΖΗΣ ΔΡΑΜΑΣ 13.1 17:00 ΓΗΠ. Θ. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ASTERAS AKTOR FC Π.Α.Ε. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΩΤΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΙΝΤΑΝΑΣ ΑΧΑΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΤΟΠΗΣ ΣΑΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ ΛΕΣΒΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΚΟΥΛΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 13.1 17:30 AEL FC ARENA ΠΑΕ ΛΑΡΙΣΑ ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΑΡΜΑΚΟΛΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΡΩΝΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΦΩΤΙΟΣ ΝΤΑΟΥΛΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΜΠΑΡΑΚΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΣΧΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΕΡΟΒΙΤΣΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 13.1 19:30 ΤΟΥΜΠΑ ΠΑΕ ΠΑΟΚ ΠΑΕ ΑΡΗΣ SRĐAN JOVANOVIĆ ΕΠΟ UROŠ STOJKOVIĆ ΕΠΟ MILAN MIHAJLOVIĆ ΕΠΟ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΣΙΜΕΝΤΕΡΙΔΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ALEANDRO DI PAOLO ΕΠΟ ΦΩΤΙΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ STÉPHANE LANNOY ΕΠΟ 13.1 21:00 OPAP ARENA ΠΑΕ ΑΕΚ ΠΑΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ1923 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΖΑΜΠΑΛΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΤΣΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΓΙΟΥΜΑΤΖΙΔΗΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΚΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 13.1 17:00 ΓΗΠ. Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 ΦΩΤΙΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΜΙΣΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΑΧΑΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΕΠΟ 13.1 20:30 ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΕ ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ ΠΑΕ ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΚΩΣΤΑΡΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΜΠΑΡΑΚΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΥΛΙΚΙΔΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΑΝΤΩΝΙΑ ΚΟΚΟΤΟΥ ΕΠΟ

Διαβάστε επίσης