Super League: Αυτός σφυρίζει το ντέρμπι ΠΑΟΚ - Άρης | Οι διαιτητές της αγωνιστικής

Μία… ανατροπή περιλάμβανε η ανακοίνωση των διαιτητών της 13ης αγωνιστικής της Super League, καθώς στο ντέρμπι ΠΑΟΚ - Άρης ορίστηκε ο Σρνταν Γιοβάνοβιτς, από την Σερβία, με αποτέλεσμα να μπει ένα… τέλος στο σερί των Γερμανών ρέφερι στα ελληνικά ντέρμπι.

Σρνταν Γιοβάνοβιτς
Ο Σέρβος elite διαιτητής θα είναι στην Τούμπα
EPA/Bo Amstrup, ΑΜΠΕ
Ο 39χρονος ρέφερι από την γειτονική χώρα θα επιστρέψει, έπειτα από αρκετά χρόνια, στην Ελλάδα, προκειμένου να «σφυρίξει» ματς του πρωταθλήματος της Super League, καθώς είναι ο «εκλεκτός» της ΚΕΔ για το ντέρμπι της Κυριακής (06/12) στην Τούμπα, ΠΑΟΚ - Άρης, για την 13η στροφή του πρωταθλήματος.

Ο Σρνταν Γιοβάνοβιτς ανήκει στην κατηγορία elite της UEFA και στο παρελθόν ήταν στα ματς Ατρόμητος-ΑΕΚ 0-1 τον Μάρτιο του 2019, Λάρισα-ΠΑΟΚ 1-2 τον Φλεβάρη του 2020 και ΑΕΚ-Ολυμπιακός 1-5 τον Απρίλιο του 2021.

Στο… πλευρό του Σέρβου ρέφερι θα είναι οι συμπατριώτες του Ούρος Στοΐκοβιτς και Μίλαν Μιχαΐλοβιτς, ενώ τέταρτος ορίστηκε ο Τσιμεντερίδης, με τον Ιταλό Αλεσάντρο Ντι Πάολο στον έλεγχο του VAR, με τη… βοήθεια του Πολυχρόνη.

Από εκεί και πέρα, ο Άγγελος Ευαγγέλου θα είναι στον αγώνα ΑΕΛ Novibet – Παναθηναϊκός, με τους Κουμπαράκη και Μόσχου στο VAR. Ο Φώτης Πολυχρόνης θα σφυρίξει τη «μάχη» του Ολυμπιακού με τον ΟΦΗ με τους Παπαδόπουλο και Κόκκινο στον έλεγχο του VAR, ενώ το ματς της ΑΕΚ με τον Ατρόμητο θα διευθύνει ο Σπύρος Ζαμπάλας, με τους Τσακαλίδη και Γιουματζίδη στο VAR.

Συνοπτικά, οι διαιτητές της αγωνιστικής:

06/12/2025 - 08/12/2025
Αγωνιστική/ΌμιλοςΗμερομηνίαΏραΓήπεδοΓηπεδούχοςΦιλοξενούμενοςΔιαιτητήςΕΠΣ1ος ΒοηθόςΕΠΣ2ος ΒοηθόςΕΠΣ4ος ΔιαιτητήςΕΠΣVARΕΠΣAVARΕΠΣΠαρατηρητής ΔιαιτησίαςΕΠΣ
13.108/12/202518:00ΔΗΜ. ΣΤΑΔΙΟ ΣΕΡΡΩΝΠΑΕ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ 1946ΠΑΕ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΖΗΛΟΣΛΑΡΙΣΑΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΙΑΚΑΣΚΟΖΑΝΗΣΘΩΜΑΣ ΒΑΛΙΩΤΗΣΛΑΡΙΣΑΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΤΣΙΚΟΣΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΥΛΙΚΙΔΗΣΔΡΑΜΑΣΑΓΓΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥΑΘΗΝΩΝΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΚΑΪΤΑΤΖΗΣΔΡΑΜΑΣ
13.107/12/202517:00ΓΗΠ. Θ. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣASTERAS AKTOR FCΠ.Α.Ε. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΩΤΙΑΣΠΕΛΛΑΣΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΙΝΤΑΝΑΣΑΧΑΙΑΣΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣΗΡΑΚΛΕΙΟΥΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΤΟΠΗΣΣΑΜΟΥΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥΑΘΗΝΩΝΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΚΟΥΛΑΣΛΕΣΒΟΥΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΚΟΥΛΑΚΗΣΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
13.107/12/202517:30AEL FC ARENAΠΑΕ ΛΑΡΙΣΑΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣΑΓΓΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥΑΘΗΝΩΝΙΣΙΔΩΡΟΣ ΑΡΜΑΚΟΛΑΣΚΥΚΛΑΔΩΝΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΡΩΝΑΣΠΕΙΡΑΙΩΣΦΩΤΙΟΣ ΝΤΑΟΥΛΑΣΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΜΠΑΡΑΚΗΣΚΥΚΛΑΔΩΝΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΣΧΟΥΛΑΣΙΘΙΟΥΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΕΡΟΒΙΤΣΑΣΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
13.107/12/202519:30ΤΟΥΜΠΑΠΑΕ ΠΑΟΚΠΑΕ ΑΡΗΣSRĐAN JOVANOVIĆΕΠΟUROŠ STOJKOVIĆΕΠΟMILAN MIHAJLOVIĆΕΠΟΣΤΑΥΡΟΣ ΤΣΙΜΕΝΤΕΡΙΔΗΣΚΟΖΑΝΗΣALEANDRO DI PAOLOΕΠΟΦΩΤΙΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣΠΙΕΡΙΑΣSTÉPHANE LANNOYΕΠΟ
13.107/12/202521:00OPAP ARENAΠΑΕ ΑΕΚΠΑΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ1923ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΖΑΜΠΑΛΑΣΗΠΕΙΡΟΥΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣΚΑΡΔΙΤΣΑΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΤΣΑΣΗΡΑΚΛΕΙΟΥΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣΜΕΛΕΤΙΟΣ ΓΙΟΥΜΑΤΖΙΔΗΣΠΕΛΛΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΚΟΣΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
13.106/12/202517:00ΓΗΠ. Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣΠΑΕ ΟΦΗ 1925ΦΩΤΙΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣΠΙΕΡΙΑΣΤΡΥΦΩΝΑΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣΑΡΚΑΔΙΑΣΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΜΙΣΟΠΟΥΛΟΥΧΑΝΙΩΝΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣΑΧΑΙΑΣΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣΔΑΜΙΑΝΟΣ ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣΕΠΟ
13.106/12/202520:30ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΠΑΕ ΝΠΣ ΒΟΛΟΣΠΑΕ ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΕΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΚΩΣΤΑΡΑΣΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣΗΠΕΙΡΟΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣΑΘΗΝΩΝΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΜΠΑΡΑΚΗΣΚΥΚΛΑΔΩΝΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΥΛΙΚΙΔΗΣΔΡΑΜΑΣΑΝΤΩΝΙΑ ΚΟΚΟΤΟΥΕΠΟ

