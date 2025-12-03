Βαθμολογία Κύπελλο Ελλάδας: Ο ΠΑΟΚ έστειλε την ΑΕΚ στους «8», στα προημιτελικά κι ο Λεβαδειακός

Ο ΠΑΟΚ σόκαρε τον Άρη στις καθυστερήσεις κι η ΑΕΚ εξασφάλισε την παρουσία της στην πρώτη τετράδα της League Phase στο Κύπελλο Ελλάδας, η οποία δίνει απευθείας εισιτήριο για τα προημιτελικά στο Κύπελλο Ελλάδας - Θέση στους «8» έκλεισε κι ο Λεβαδειακός.

Newsbomb

Βαθμολογία Κύπελλο Ελλάδας: Ο ΠΑΟΚ έστειλε την ΑΕΚ στους «8», στα προημιτελικά κι ο Λεβαδειακός
INTIME SPORTS
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η ΑΕΚ κι ο Λεβαδειακός έγιναν οι πρώτες ομάδες που εξασφάλισαν την παρουσία τους στα προημιτελικά του θεσμού.

Η ομάδα της Βοιωτίας, η οποία επικράτησε 3-1 της Μαρκό, ήταν η πρώτη χρονικά που τα κατάφερε, καθώς το +7 στη διαφορά τερμάτων της έδινε ξεκάθαρο προβάδισμα. Συνεπώς, πέρασε και μαθηματικά μετά τη λήξη του αγώνα της ΑΕΚ με τον ΟΦΗ.

Η «Ένωση» επικράτησε 2-0 του ΟΦΗ και μολονότι έκανε το «4 στα 4» δεν ήταν σίγουρη για την παρουσία της στην τετράδα. Αυτή «κλείδωσε» με το γκολ του Γιακουμάκη στο 90+5’, με το οποίο ο ΠΑΟΚ ισοφάρισε σε 1-1 τον Άρη στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης.

Οι «κίτρινοι» βλέπουν, πλέον, την τετράδα να απομακρύνεται, καθώς φαβορί για να βρεθούν εκεί είναι ο Ολυμπιακός κι ο Παναθηναϊκός. Στους δύο «αιωνίους», οι οποίοι έχουν ένα ματς λιγότερο, αρκεί απλή νίκη στα τελευταία τους παιχνίδια κόντρα σε Ηρακλή (εντός) και Καβάλα (εκτός).

Την Τετάρτη (03/12), «πράσινοι» κι «ερυθρόλευκοι» έκαναν το «3 στα 3», καθώς το «τριφύλλι» νίκησε 1-0 την Κηφισιά στο «Απ. Νικολαΐδης», ενώ η ομάδα του Πειραιά επικράτησε 5-2 της Ελλάδας στη Σύρο.

Η βαθμολογία

ΟΜΑΔΑ ΑΓ. ΒΑΘ.

1. Λεβαδειακός 4 12

2. ΑΕΚ 4 12

3. Άρης 4 10

4. Ολυμπιακός 3 9

---------------------------------

5. ΟΦΗ 4 9

6. Παναθηναϊκός 3 9

7. Βόλος 4 7

8. Ατρόμητος Αθηνών 4 7

9. Κηφισιά 4 5

10. Αστέρας Τρίπολης 4 4

11. ΠΑΟΚ 3 4

12. Παναιτωλικός 3 3

----------------------------------

13. Ηρακλής 2 3

14. Athens Kallithea FC 4 3

15. Ελλάς Σύρου 4 3

16. Μαρκό 3 1

17. Καβάλα 3 1

18. ΑΕΛ 4 1

19. Ηλιούπολη 4 0

20. Αιγάλεω 1931 4 0

Τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής

  • Βόλος – Αιγάλεω 6-0
  • Ελλάς Σύρου – Ολυμπιακός 2-5
  • Μαρκό – Λεβαδειακός 1-3
  • Athens Kallithea – Kαβάλα 2-1
  • ΑΕΛ Novibet – Ατρόμητος 0-1
  • Αστέρας AKTOR – Ηλιούπολη 3-0
  • ΑΕΚ – ΟΦΗ 2-0
  • Παναθηναϊκός – Κηφισιά 1-0
  • Άρης – ΠΑΟΚ 1-1
  • Ηρακλής – Παναιτωλικός (4/12, 17:00)

Η τελευταία αγωνιστική (17/12)

  • 15:00 Καβάλα – Παναθηναϊκός
  • 15:00 Ολυμπιακός – Ηρακλής
  • 15:00 ΠΑΟΚ – Μαρκό

Τα κριτήρια ισοβαθμίας στη League Phase

  1. Η καλύτερη διαφορά τερμάτων
  2. Η καλύτερη επίθεση
  3. Η καλύτερη επίθεση εκτός έδρας
  4. Οι περισσότερες νίκες
  5. Οι περισσότερες εκτός έδρας νίκες
  6. Μεγαλύτερη βαθμολογία κατά την περίοδο 2024-2025

Οι διασταυρώσεις στα μπαράζ

  • Ο 5ος θα αντιμετωπίσει εντός έδρας τον 12ο
  • Ο 6ος θα αντιμετωπίσει εντός έδρας τον 11ο
  • Ο 7ος θα αντιμετωπίσει εντός έδρας τον 10ο
  • Ο 8ος θα αντιμετωπίσει εντός έδρας τον 9ο

Τα τέσσερα ζευγάρια των προημιτελικών

  • 1ος προημιτελικός: Ο 1ος της βαθμολογικής κατάταξης της League Phase με τον νικητή του 4ου ζευγαριού (8ος με 9ο).
  • 2ος προημιτελικός: Ο 2ος της βαθμολογικής κατάταξης στη League Phase με τον νικητή του 3ου ζευγαριού (7ος με 10ο).
  • 3ος προημιτελικός: Ο 3ος της βαθμολογικής κατάταξης στη League Phase με τον νικητή του 2ου ζευγαριού (6ος με 11ο).
  • 4ος προημιτελικός αγώνας: Ο 4ος της βαθμολογικής κατάταξης στη League Phase με τον νικητή του 1ου ζευγαριού (5ος με 12ο).

Τα ζευγάρια των ημιτελικών

  • 1ος ημιτελικός: Ο νικητής του 1ου προημιτελικού με τον νικητή του 4ου προημιτελικού.
  • 2ος ημιτελικός: Ο νικητής του 2ου προημιτελικού με τον νικητή του 3ου προημιτελικού.

Ο τελικός θα διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ στις 25 Απριλίου

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
01:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Επίσημο! Πάει Copa Africa με την Ανγκόλα ο Ζίνι – Τα παιχνίδια που θα τον στερηθεί η «Ένωση»

00:48ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για Πούτιν: «Θα ήθελε να τερματίσει τον πόλεμο» – «Αρκετά καλή» τη συνάντηση των απεσταλμένων στη Μόσχα

00:26ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στον ρυθμό της μείωσης των επιτοκίων η Wall Street

00:01ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Τέσσερις ισραηλινοί στρατιώτες τραυματίες από επιχείρηση στη Ράφα

23:52ΕΛΛΑΔΑ

Νέο περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων στην Πάτρα: Χτύπησαν 12χρονο και το βιντεοσκόπησαν

23:50ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βαθμολογία Κύπελλο Ελλάδας: Ο ΠΑΟΚ έστειλε την ΑΕΚ στους «8», στα προημιτελικά κι ο Λεβαδειακός

23:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οργή ΠΑΣΟΚ κατά Τσίπρα: «Έβαλε πλάτη στην κυβέρνηση αντιπολιτευόμενος την αντιπολίτευση - Επιστρέφει αγκαλιά με τα συμφέροντα»

23:48ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Πέντε Παλαιστίνιοι νεκροί από ισραηλινά πλήγματα σε σκηνές στη Χαν Γιούνις

23:43ΚΟΣΜΟΣ

Διαψεύδει τον Νετανιάχου ο πρωθυπουργός του Λιβάνου: «Δεν είναι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις» οι απευθείας συνομιλίες με το Τελ Αβίβ

23:41ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άρης - ΠΑΟΚ 1-1: Ο Γιακουμάκης με ανάποδο ψαλίδι στο 95' έστειλε την... ΑΕΚ στα προημιτελικά

23:34TRAVEL

Αιδηψός: Η αιώνια λουτρόπολη της Εύβοιας

23:32ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Άρης - ΠΑΟΚ 1-1 (ΤΕΛΙΚΟ): Με ανάποδο ψαλίδι ισοφαρίζει στο 95' ο Γιακουμάκης

23:25ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Release Athens 2026: The Offspring και Bad Religion στην Πλατεία Νερού στις 7 Ιουλίου

23:23ΜΠΑΣΚΕΤ

ΑΕΚ: Στην Ελλάδα ο Κλαβέλ, εκτός δράσης πριν τους αγώνες με Ολυμπιακό και Λεβίτσε ο Γκρέι

23:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η σκληρή επίθεση Τσίπρα σε ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΝΕΑΡ - Σε δύσκολη θέση Φάμελλος και Χαρίτσης από τον εξώστη

23:16ΕΛΛΑΔΑ

'Εβρος: Κινητοποιήσεις αγροτών στον κόμβο του Ορμενίου την Πέμπτη

23:12LIFESTYLE

Μάθιου Πέρι: Σε δύο χρόνια και έξι μήνες κάθειρξης καταδικάστηκε ο γιατρός που του παρείχε κεταμίνη

23:07ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ομοσπονδιακοί πράκτορες αναπτύσσονται στη Νέα Ορλεάνη - Στο «στόχαστρο» οι παράτυποι μετανάστες

22:59ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Τα συλλυπητήρια των «πράσινων» στους Βαγγέλη και Μάκη Αγγελόπουλο

22:58ΕΛΛΑΔΑ

Έκτακτη διυπουργική σύσκεψη για την κακοκαιρία - Οι «επικίνδυνες» περιοχές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:12ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρό ζευγάρι ηλικιωμένων στο Κερατσίνι: «Οι γονείς μου ήταν οι χειρότεροι που μπορεί να έχει κανείς» λέει η κόρη

23:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η σκληρή επίθεση Τσίπρα σε ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΝΕΑΡ - Σε δύσκολη θέση Φάμελλος και Χαρίτσης από τον εξώστη

12:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρώτη εκτίμηση Αρναούτογλου για τα Χριστούγεννα - «Προσοχή τις επόμενες ώρες»

18:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Καλλιάνου για δυνατές καταιγίδες στην Αττική - «Κόκκινες» δύο περιοχές

19:12ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κέρκυρα: Αυτοκίνητο με μητέρα και κόρη έπεσε σε ποτάμι, νεκρή 75χρονη

09:17ΚΟΣΜΟΣ

Η φρενίτιδα της τεχνητής νοημοσύνης «γονατίζει» το εμπόριο: Ξεμένουμε από «φλασάκια» και σκληρούς δίσκους, στα ύψη οι τιμές των smartphone

21:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Δεν πάει άλλο, θα είμαστε μαζί στο νέο ταξίδι προς τις καθαρές θάλασσες δικαιοσύνης και δημοκρατίας»: Ο Αλέξης Τσίπρας προανήγγειλε τη δημιουργία νέου κόμματος

22:13ΚΟΣΜΟΣ

Εικόνες από το νησί του Έπσταϊν έδωσαν στη δημοσιότητα οι Δημοκρατικοί - Βίντεο, φωτογραφίες

19:58ΚΟΣΜΟΣ

Η εξομολόγηση της γυναίκας που την πάντρεψαν 3 ετών με τον 67χρονο ηγέτη της σέκτας «Τα Παιδιά του Θεού»

17:22ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Σε κατάσταση «κόκκινου συναγερμού» Αττική και ακόμη 8 περιφέρειες - Πού αναμένονται ισχυρά φαινόμενα - Πόσο θα διαρκέσουν

23:50ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βαθμολογία Κύπελλο Ελλάδας: Ο ΠΑΟΚ έστειλε την ΑΕΚ στους «8», στα προημιτελικά κι ο Λεβαδειακός

10:13ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: 22χρονη «θύμα βιασμού» καταδικάστηκε σε 18μηνη φυλάκιση

23:12LIFESTYLE

Μάθιου Πέρι: Σε δύο χρόνια και έξι μήνες κάθειρξης καταδικάστηκε ο γιατρός που του παρείχε κεταμίνη

08:56ΚΑΙΡΟΣ

Ηχηρό καμπανάκι Τσατραφύλλια για την κακοκαιρία: Αδιάκοπες βροχές για 72 ώρες - Σε κίνδυνο και η Αττική , φόβοι πλημμυρών και κατολισθήσεων

20:25ΜΠΑΣΚΕΤ

«Βόμβα» στο ΝΒΑ: «Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ζήτησε να πάει στους Νιου Γιορκ Νικς»!

11:44ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ανδρέας Λοβέρδος για τη σύλληψη του γιου του: «Στηρίζω το παιδί μου, αλλά δεν δικαιολογώ κάθε πράξη του»

08:43ΚΟΣΜΟΣ

Ηνωμένο Βασίλειο: Αναγνώστες περιοδικού δώρισαν χιλιάδες πλεκτά ποντίκια σε καταφύγια γατών, καταρρίπτοντας Ρεκόρ Γκίνες

18:53ΕΛΛΑΔΑ

Eurovision: Στη φυλακή υποψήφιος του ελληνικού τελικού

13:32WHAT THE FACT

Γυναίκα μετά από τροχαίο ισχυρίζεται πως «συνάντησε τον Θεό» - Τι είδε

17:24ΚΟΣΜΟΣ

Κτηνωδία στην Τουρκία: Βίασαν ορφανά ανήλικα κορίτσια από την Ουκρανία - Είχαν μεταφερθεί στην Αττάλεια για να γλυτώσουν από τον πόλεμο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ