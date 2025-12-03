Βαθμολογία Κύπελλο Ελλάδας: Ο ΠΑΟΚ έστειλε την ΑΕΚ στους «8», στα προημιτελικά κι ο Λεβαδειακός
Ο ΠΑΟΚ σόκαρε τον Άρη στις καθυστερήσεις κι η ΑΕΚ εξασφάλισε την παρουσία της στην πρώτη τετράδα της League Phase στο Κύπελλο Ελλάδας, η οποία δίνει απευθείας εισιτήριο για τα προημιτελικά στο Κύπελλο Ελλάδας - Θέση στους «8» έκλεισε κι ο Λεβαδειακός.
Η ΑΕΚ κι ο Λεβαδειακός έγιναν οι πρώτες ομάδες που εξασφάλισαν την παρουσία τους στα προημιτελικά του θεσμού.
Η ομάδα της Βοιωτίας, η οποία επικράτησε 3-1 της Μαρκό, ήταν η πρώτη χρονικά που τα κατάφερε, καθώς το +7 στη διαφορά τερμάτων της έδινε ξεκάθαρο προβάδισμα. Συνεπώς, πέρασε και μαθηματικά μετά τη λήξη του αγώνα της ΑΕΚ με τον ΟΦΗ.
Η «Ένωση» επικράτησε 2-0 του ΟΦΗ και μολονότι έκανε το «4 στα 4» δεν ήταν σίγουρη για την παρουσία της στην τετράδα. Αυτή «κλείδωσε» με το γκολ του Γιακουμάκη στο 90+5’, με το οποίο ο ΠΑΟΚ ισοφάρισε σε 1-1 τον Άρη στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης.
Οι «κίτρινοι» βλέπουν, πλέον, την τετράδα να απομακρύνεται, καθώς φαβορί για να βρεθούν εκεί είναι ο Ολυμπιακός κι ο Παναθηναϊκός. Στους δύο «αιωνίους», οι οποίοι έχουν ένα ματς λιγότερο, αρκεί απλή νίκη στα τελευταία τους παιχνίδια κόντρα σε Ηρακλή (εντός) και Καβάλα (εκτός).
Την Τετάρτη (03/12), «πράσινοι» κι «ερυθρόλευκοι» έκαναν το «3 στα 3», καθώς το «τριφύλλι» νίκησε 1-0 την Κηφισιά στο «Απ. Νικολαΐδης», ενώ η ομάδα του Πειραιά επικράτησε 5-2 της Ελλάδας στη Σύρο.
Η βαθμολογία
ΟΜΑΔΑ ΑΓ. ΒΑΘ.
1. Λεβαδειακός 4 12
2. ΑΕΚ 4 12
3. Άρης 4 10
4. Ολυμπιακός 3 9
---------------------------------
5. ΟΦΗ 4 9
6. Παναθηναϊκός 3 9
7. Βόλος 4 7
8. Ατρόμητος Αθηνών 4 7
9. Κηφισιά 4 5
10. Αστέρας Τρίπολης 4 4
11. ΠΑΟΚ 3 4
12. Παναιτωλικός 3 3
----------------------------------
13. Ηρακλής 2 3
14. Athens Kallithea FC 4 3
15. Ελλάς Σύρου 4 3
16. Μαρκό 3 1
17. Καβάλα 3 1
18. ΑΕΛ 4 1
19. Ηλιούπολη 4 0
20. Αιγάλεω 1931 4 0
Τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής
- Βόλος – Αιγάλεω 6-0
- Ελλάς Σύρου – Ολυμπιακός 2-5
- Μαρκό – Λεβαδειακός 1-3
- Athens Kallithea – Kαβάλα 2-1
- ΑΕΛ Novibet – Ατρόμητος 0-1
- Αστέρας AKTOR – Ηλιούπολη 3-0
- ΑΕΚ – ΟΦΗ 2-0
- Παναθηναϊκός – Κηφισιά 1-0
- Άρης – ΠΑΟΚ 1-1
- Ηρακλής – Παναιτωλικός (4/12, 17:00)
Η τελευταία αγωνιστική (17/12)
- 15:00 Καβάλα – Παναθηναϊκός
- 15:00 Ολυμπιακός – Ηρακλής
- 15:00 ΠΑΟΚ – Μαρκό
Τα κριτήρια ισοβαθμίας στη League Phase
- Η καλύτερη διαφορά τερμάτων
- Η καλύτερη επίθεση
- Η καλύτερη επίθεση εκτός έδρας
- Οι περισσότερες νίκες
- Οι περισσότερες εκτός έδρας νίκες
- Μεγαλύτερη βαθμολογία κατά την περίοδο 2024-2025
Οι διασταυρώσεις στα μπαράζ
- Ο 5ος θα αντιμετωπίσει εντός έδρας τον 12ο
- Ο 6ος θα αντιμετωπίσει εντός έδρας τον 11ο
- Ο 7ος θα αντιμετωπίσει εντός έδρας τον 10ο
- Ο 8ος θα αντιμετωπίσει εντός έδρας τον 9ο
Τα τέσσερα ζευγάρια των προημιτελικών
- 1ος προημιτελικός: Ο 1ος της βαθμολογικής κατάταξης της League Phase με τον νικητή του 4ου ζευγαριού (8ος με 9ο).
- 2ος προημιτελικός: Ο 2ος της βαθμολογικής κατάταξης στη League Phase με τον νικητή του 3ου ζευγαριού (7ος με 10ο).
- 3ος προημιτελικός: Ο 3ος της βαθμολογικής κατάταξης στη League Phase με τον νικητή του 2ου ζευγαριού (6ος με 11ο).
- 4ος προημιτελικός αγώνας: Ο 4ος της βαθμολογικής κατάταξης στη League Phase με τον νικητή του 1ου ζευγαριού (5ος με 12ο).
Τα ζευγάρια των ημιτελικών
- 1ος ημιτελικός: Ο νικητής του 1ου προημιτελικού με τον νικητή του 4ου προημιτελικού.
- 2ος ημιτελικός: Ο νικητής του 2ου προημιτελικού με τον νικητή του 3ου προημιτελικού.