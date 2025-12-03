Ελλάς Σύρου - Ολυμπιακός 2-5: «Ερυθρόλευκη» βόλτα στην Ερμούπολη με πεντάρα

Οι «ερυθρόλευκοι» δεν συνάντησαν σε κανένα σημείο του αγώνα κάποια μεγάλη αντίσταση από τους νησιώτες, με αποτέλεσμα να παίρνουν μία εύκολη νίκη 5-2 στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Πρωταγωνιστής για το «συγκρότημα» του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ήταν ο Γιουσούφ Γιαζίτσι, ο οποίος σκόραρε δύο φορές (25’, 61’). Μεντί Ταρέμι (49’), Ρόμαν Γιάρεμτσουκ (84’) και Αγιούμπ Ελ Κααμπί (90’) σημείωσαν τα άλλα τέρματα των Πειραιωτών. Οι νησιώτες μείωσαν σε δύο περιπτώσεις, αρχικά με το αυτογκόλ του Καλογερόπουλου (51’) και εν συνεχεία με τον Βερνάρδο (78’).

Ξεκίνημα με δοκάρια και προειδοποιήσεις

Οι «ερυθρόλευκοι» μπήκαν από νωρίς με επιθετικές διαθέσεις και μόλις στο πρώτο τέταρτο είχαν ήδη δύο δοκάρια, στο 6’ με το «σκροπ» του Καμπελά και στο 15’ με τη «βολίδα» του Γιάρεμτσουκ εκτός περιοχής. Η υπεροχή τους μετουσιώθηκε σε γκολ στο 25’, όταν σε εξαιρετική κομπίνα από εκτέλεση κόρνερ, ο Νασιμέντο πάσαρε στον Καμπελά, εκείνος έστρωσε στον Γιαζιτζί και το σουτ του Τούρκου, με τη βοήθεια κόντρας, κατέληξε στα δίχτυα για το 1-0.

Καταιγιστικός ρυθμός στο δεύτερο μέρος

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο για την ομάδα του Μεντιλίμπαρ, καθώς στο 49’ ο Ταρέμι έγραψε το 2-0 με προβολή από τη σέντρα του Γιαζιτζί. Ωστόσο, μόλις δύο λεπτά αργότερα, η Ελλάς Σύρου βρήκε ξανά ελπίδα όταν ο Καλογερόπουλος, άθελά του, με μια εντυπωσιακή… καρφωτή κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του, διαμορφώνοντας το 2-1.

Ο Ολυμπιακός δεν άργησε να αντιδράσει και στο 61’ ο Γιαζιτζί, ξανά πρωταγωνιστής, με δυνατό σουτ μετά από συνεργασία των Ταρέμι και Νασιμέντο, πέτυχε το 3-1.

Η Σύρος το πάλεψε, αλλά ο Ολυμπιακός είχε απαντήσεις

Οι γηπεδούχοι, παρά τη διαφορά ποιότητας, δεν παράτησαν το παιχνίδι και στο 78’ ο Βερνάρδος, αφού πέρασε τον Μάνσα, «κρέμασε» τον Μπότη, μειώνοντας σε 3-2 και δίνοντας νέο ενδιαφέρον στη συνέχεια.

Όμως η πειραϊκή ομάδα είχε τον τελευταίο λόγο. Στο 84’ ο Γιάρεμτσουκ με κεφαλιά από σέντρα του Ροντινέι πέτυχε το 4-2, ενώ στο 90’ ο Ελ Κααμπί, μετά από ασίστ του Στρεφέτσα, διαμόρφωσε το τελικό 5-2, σφραγίζοντας μια επιβλητική εμφάνιση.