Άρης - ΠΑΟΚ 1-1: Ο Γιακουμάκης με ανάποδο ψαλίδι στο 95' έστειλε την... ΑΕΚ στα προημιτελικά

Ο Άρης κρατούσε στα χέρια του την απευθείας πρόκριση στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας μέχρι το 95', αλλά ο Γιακουμάκης με ανάποδο ψαλίδι έδωσε στον ΠΑΟΚ τον βαθμό και χάρισε στην ΑΕΚ το εισιτήριο για τους «8».

Newsbomb

Άρης - ΠΑΟΚ 1-1: Ο Γιακουμάκης με ανάποδο ψαλίδι στο 95' έστειλε την... ΑΕΚ στα προημιτελικά
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μεγάλο ντέρμπι έγινε στο «Κλεάνθης Βικελίδης» έδωσαν Άρης και ΠΑΟΚ, οι οποίοι αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 1-1, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Αποτέλεσμα που αφήνει με πικρία τους «κίτρινους», καθώς κρατούσαν μέχρι το 95ο λεπτό τη νίκη και την εξασφάλιση μιας θέσης στην πρώτη τετράδα (που δίνει και την απευθείας πρόκριση στα προημιτελικά), αλλά σε εκείνο το σημείο ο Γιακουμάκης με ανάποδο ψαλίδι, ισοφάρισε το γκολ του Ντούντου από το 47'.

Αποτέλεσμα, που έδωσε και μαθηματικά στην ΑΕΚ (είχε κερδίσει νωρίτερα με 2-0 τον ΟΦΗ) την απευθείας πρόκριση στα προημιτελικά, την οποία έχει εξασφαλίσει και ο Λεβαδειακός. Το ίδιο θα κάνουν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, αν κερδίσουν στο τελευταίο τους παιχνίδι τους Ηρακλή και Καβάλα, αντίστοιχα.

Η εξέλιξη του αγώνα

Το παιχνίδι ξεκίνησε με καλό ρυθμό, παρά τον βαρύ αγωνιστικό χώρο λόγω της βροχής που έπεφτε όλη μέρα στην πόλη, με τους «ασπρόμαυρους» να είναι πιο απειλητικοί, αλλά να πέφτουν στο… τοίχος ονόματι «Αθανασιάδης». Ο πρώην τερματοφύλακας της Σέριφ Τίρασπολ έδιωξε δύσκολα σε κόρνερ την κοντινή προβολή του Ανέστη Μύθου (7’) μετά τη σέντρα του Ντεσπόντοφ, ενώ έπεσε στη δεξιά του γωνία για να διώξει σε κόρνερ και το μονοκόμματο, μακρινό σουτ του Γιάννη Μιχαηλίδη (12’). Το καλύτερο, όμως, το κρατούσε για το τέσσερα λεπτά μετά.

Από την εκτέλεση του κόρνερ, ο Τάσος Παπαπέτρου κλήθηκε από το VAR (Ιβάν Μπέμπεκ, Κωνσταντίνος Πουλικίδης) για on field review, καθώς Μόντσου Ροντρίγκεθ και Αλεσάντρο Βολιάκο είχαν… σφιχταγκάλιασμα. Ο Αθηναίος διαιτητής έκρινε πως ο Ισπανός μέσος του Άρη υπέπεσε σε παράβαση, υποδεικνύοντας την εσχάτη των ποινών. Ο Αθανασιάδης, όμως, απέκρουσε εντυπωσιακά στην δεξιά του γωνία την εκτέλεση του Ντεσπόντοφ, κρατώντας το 0-0.

Η επέμβαση στο φάουλ του Αντρίγια Ζίβκοβιτς στο 21’ ήταν, μάλλον, πιο εύκολη. Από την άλλη, ο Άρης προσπαθούσε κυρίως από τα δεξιά, με τους Κάρλες Πέρεθ και Φρέντρικ Γένσεν, αλλά τελική δεν μπορούσε να κάνει. Ή έκανε μία, στο ημίωρο, αλλά στο σουτ του Μόντσου από το ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής, η μπάλα έφυγε ψηλά. Ο ρυθμός παρέμεινε καλός, όμως, οι ευκαιρίες ήταν λιγότερο κλασικές.

Η κεφαλιά του Ντεσπόντοφ (34’) μετά τη σέντρα του Ζίβκοβιτς πέρασε πάνω από τα δοκάρια της εστίας του Αθανασιάδη ενώ στην απέναντι πλευρά το σουτ του Πέρεθ (36’), επίσης, δε βρήκε στόχο. Ως το τέλος του πρώτου μέρους, το πιο αξιόλογο ήταν το γκολ που σημείωσε ο Πέρεθ, με υπέροχο πλασέ από δύσκολη γωνία, το οποίο όμως ακυρώθηκε: στο ξεκίνημα της φάσης ο Γένσεν που «μοίρασε» την μπάλα ήταν εκτεθειμένος.

Οι «κίτρινοι», πάντως, δεν πτοήθηκαν και ξεκίνησαν το β’ μέρος με… γκολ από τα αποδυτήρια. Ο Γένσεν έκανε την κούρσα από τα δεξιά, σέντραρε και με προβολή ο Ντούντου έστειλε την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι και τα δίχτυα του Αντώνη Τσιφτσή για το 1-0 στο 47’. Οι «ασπρόμαυροι» προσπάθησαν να φτάσουν στην ισοφάριση.

Από εκτέλεση φάουλ του Ντεσπόντοφ (62’) και κόντρα στο τοίχος, η μπάλα βρήκε στο οριζόντιο δοκάρι και πέρασε κόρνερ. Από την εκτέλεσή του, ο Αλεσάντρο Μπιάνκο πήρε την κεφαλιά, αλλά έστειλε την μπάλα στην εξωτερική πλευρά των διχτύων. Στο 70’ ο Παπαπέτρου καταλόγισε πέναλτι σε μαρκάρισμα του Αμπντούλ Ραχμάν Μπάμπα στον Νοά Φαντιγκά, ωστόσο έπειτα από παρέμβαση του VAR το πήρε πίσω, δίνοντας φάουλ εκτός περιοχής.

Οι αλλαγές που έκαναν οι δυο προπονητές δε βοήθησαν στο να παιχτεί ποδόσφαιρο στο υπόλοιπο διάστημα. Μέχρι να φτάσουμε στο πέμπτο – και τελευταίο – λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Τάισον μπήκε από τα αριστερά, προτού περάσει η μπάλα την τελική γραμμή τη γύρισε κι ο Γιακουμάκης, με διπλή προσπάθεια, πεσμένος και με γυριστό την έστειλε στα δίχτυα του Αθανασιάδη, για το τελικό 1-1.

Γκολ που, ουσιαστικά, στέρησε από τον Άρη την είσοδο στην τετράδα και την απευθείας πρόκριση στα προημιτελικά του Κυπέλλου, αφού, λογικά, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θα κερδίσουν ΠΟΤ Ηρακλής και Καβάλα, αντίστοιχα, φτάνοντας τους 12 βαθμούς – όσους έχουν Λεβαδειακός και ΑΕΚ. Ο ΠΑΟΚ, από την άλλη, θα χρειαστεί σίγουρα τον ενδιάμεσο γύρο προκειμένου να βρεθεί στη οκτάδα της διοργάνωσης. Σε κάθε περίπτωση, οι δυο ομάδες ανανέωσαν το ραντεβού τους για την Κυριακή (7/12, 19:30 – Γήπεδο Τούμπας), για τη 13η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League.

ΑΡΗΣ (Μανόλο Χιμένεθ): Αθανασιάδης, Φαντιγκά, Άλβαρο, Ρόουζ, Φρίντεκ (83’ Τεχέρο), Μόντσου, Γαλανόπουλος, Γένσεν (71’ Ράτσιτς), Πέρεθ, Παναγίδης (83’ Χαρούπας), Ντούντου (79’ Μορόν).

ΠΑΟΚ (Ράζβαν Λουτσέσκου): Τσιφτσής, Σάστρε (81’ Κένι), Βολιάκο, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Οζντόεφ, Μπιάνκο (63’ Τάισον), Καμαρά, Ντεσπόντοφ (75’ Γιακουμάκης), Ζίβκοβιτς (81’ Ιβανούσετς), Μύθου (75’ Χατσίδης).

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οργή ΠΑΣΟΚ κατά Τσίπρα: «Έβαλε πλάτη στην κυβέρνηση αντιπολιτευόμενος την αντιπολίτευση - Επιστρέφει αγκαλιά με τα συμφέροντα»

23:48ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Τουλάχιστον πέντε νεκροί από ισραηλινά πλήγματα σε σκηνές στη Χαν Γιούνις

23:43ΚΟΣΜΟΣ

Διαψεύδει τον Νετανιάχου ο πρωθυπουργός του Λιβάνου: «Δεν είναι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις» οι απευθείας συνομιλίες με το Τελ Αβίβ

23:41ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άρης - ΠΑΟΚ 1-1: Ο Γιακουμάκης με ανάποδο ψαλίδι στο 95' έστειλε την... ΑΕΚ στα προημιτελικά

23:34TRAVEL

Αιδηψός: Η αιώνια λουτρόπολη της Εύβοιας

23:32ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Άρης - ΠΑΟΚ 1-1 (ΤΕΛΙΚΟ): Με ανάποδο ψαλίδι ισοφαρίζει στο 95' ο Γιακουμάκης

23:25ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Release Athens 2026: The Offspring και Bad Religion στην Πλατεία Νερού στις 7 Ιουλίου

23:23ΜΠΑΣΚΕΤ

ΑΕΚ: Στην Ελλάδα ο Κλαβέλ, εκτός δράσης πριν τους αγώνες με Ολυμπιακό και Λεβίτσε ο Γκρέι

23:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η σκληρή επίθεση Τσίπρα σε ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΝΕΑΡ - Σε δύσκολη θέση Φάμελλος και Χαρίτσης από τον εξώστη

23:16ΕΛΛΑΔΑ

'Εβρος: Κινητοποιήσεις αγροτών στον κόμβο του Ορμενίου την Πέμπτη

23:12LIFESTYLE

Μάθιου Πέρι: Σε δύο χρόνια και έξι μήνες κάθειρξης καταδικάστηκε ο γιατρός που του παρείχε κεταμίνη

23:07ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ομοσπονδιακοί πράκτορες αναπτύσσονται στη Νέα Ορλεάνη - Στο «στόχαστρο» οι παράτυποι μετανάστες

22:59ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Τα συλλυπητήρια των «πράσινων» στους Βαγγέλη και Μάκη Αγγελόπουλο

22:58ΕΛΛΑΔΑ

Έκτακτη διυπουργική σύσκεψη για την κακοκαιρία - Οι «επικίνδυνες» περιοχές

22:49ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στη Λάρισα: Μοτοσικλέτα παρέσυρε γυναίκα στην οδό Καρδίτσης

22:40ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Οι αγρότες αποκλείουν την πρόσβαση στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» - Μπλόκο στα «Πράσινα Φανάρια» την Παρασκευή

22:31ΜΠΑΣΚΕΤ

AEK: Τα συλλυπητήρια της «κιτρινόμαυρης» οικογένειας στον Μάκη Αγγελόπουλο

22:31ΚΟΣΜΟΣ

Σκόπια: Μαζικές παραιτήσεις στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης - Βαριά ήττα στις δημοτικές εκλογές

22:30ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μπενίτεθ: «Εύκολη η απάντηση γιατί δεν έπαιξε ο Ταμπόρδα, ήθελα να ξεκινήσω τον Μπρέγκου»

22:22ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Στρατολογούσαν ανήλικους για ληστείες και κλοπές – 9 συλλήψεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:12ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρό ζευγάρι ηλικιωμένων στο Κερατσίνι: «Οι γονείς μου ήταν οι χειρότεροι που μπορεί να έχει κανείς» λέει η κόρη

23:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η σκληρή επίθεση Τσίπρα σε ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΝΕΑΡ - Σε δύσκολη θέση Φάμελλος και Χαρίτσης από τον εξώστη

21:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Δεν πάει άλλο, θα είμαστε μαζί στο νέο ταξίδι προς τις καθαρές θάλασσες δικαιοσύνης και δημοκρατίας»: Ο Αλέξης Τσίπρας προανήγγειλε τη δημιουργία νέου κόμματος

19:58ΚΟΣΜΟΣ

Η εξομολόγηση της γυναίκας που την πάντρεψαν 3 ετών με τον 67χρονο ηγέτη της σέκτας «Τα Παιδιά του Θεού»

18:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Καλλιάνου για δυνατές καταιγίδες στην Αττική - «Κόκκινες» δύο περιοχές

22:13ΚΟΣΜΟΣ

Εικόνες από το νησί του Έπσταϊν έδωσαν στη δημοσιότητα οι Δημοκρατικοί - Βίντεο, φωτογραφίες

18:53ΕΛΛΑΔΑ

Eurovision: Στη φυλακή υποψήφιος του ελληνικού τελικού

20:25ΜΠΑΣΚΕΤ

«Βόμβα» στο ΝΒΑ: «Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ζήτησε να πάει στους Νιου Γιορκ Νικς»!

23:12LIFESTYLE

Μάθιου Πέρι: Σε δύο χρόνια και έξι μήνες κάθειρξης καταδικάστηκε ο γιατρός που του παρείχε κεταμίνη

17:22ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Σε κατάσταση «κόκκινου συναγερμού» Αττική και ακόμη 8 περιφέρειες - Πού αναμένονται ισχυρά φαινόμενα - Πόσο θα διαρκέσουν

12:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρώτη εκτίμηση Αρναούτογλου για τα Χριστούγεννα - «Προσοχή τις επόμενες ώρες»

08:56ΚΑΙΡΟΣ

Ηχηρό καμπανάκι Τσατραφύλλια για την κακοκαιρία: Αδιάκοπες βροχές για 72 ώρες - Σε κίνδυνο και η Αττική , φόβοι πλημμυρών και κατολισθήσεων

10:13ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: 22χρονη «θύμα βιασμού» καταδικάστηκε σε 18μηνη φυλάκιση

19:40ΕΛΛΑΔΑ

Χάος με τη διακοπή ρεύματος στο Μετρό - Οι συρμοί σταματούν στην Εθνική Άμυνα

17:24ΚΟΣΜΟΣ

Κτηνωδία στην Τουρκία: Βίασαν ορφανά ανήλικα κορίτσια από την Ουκρανία - Είχαν μεταφερθεί στην Αττάλεια για να γλυτώσουν από τον πόλεμο

23:32ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Άρης - ΠΑΟΚ 1-1 (ΤΕΛΙΚΟ): Με ανάποδο ψαλίδι ισοφαρίζει στο 95' ο Γιακουμάκης

18:57LIFESTYLE

Ο πιο τρολ διάλογος όλων των εποχών στο Chase: Ο Βυζαντινός Αντώνιος Β' ο Καυλέας, το... ουσιαστικό και το μάθημα ελληνικών από την Μαρία Μπεκατώρου

13:32WHAT THE FACT

Γυναίκα μετά από τροχαίο ισχυρίζεται πως «συνάντησε τον Θεό» - Τι είδε

16:29LIFESTYLE

Ο Άγγελος Λάτσιος ορκίστηκε στο πολεμικό ναυτικό - Οι φωτογραφίες με Μενεγάκη, Λάτσιο και σύσσωμη την οικογένεια

19:12ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κέρκυρα: Αυτοκίνητο με μητέρα και κόρη έπεσε σε ποτάμι, νεκρή 75χρονη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ