«Τρένο» και «Μάγκας» - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

Διαβάστε τι γράφουν οι αθλητικές εφημερίδες της Πέμπτης (04/12).

ΑΕΚ
Χωρίς... στάσεις κινείται η Ένωση
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Ασταμάτητη δείχνει το τελευταίο διάστημα η ΑΕΚ, καθώς μετά τις νίκες σε Super League και Ευρώπη, επικράτησε 2-0 και του ΟΦΗ για το Κύπελλο Ελλάδας και «έκλεισε» θέση στα προημιτελικά της διοργάνωσης, δείχνοντας πως είναι «Τρένο».

Παράλληλα, όρθιος… στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης έμεινε ο ΠΑΟΚ, ο οποίος πήρε την ισοπαλία 1-1 με τον Άρη, ήταν «Μάγκας» και έμεινε στο… κόλπο της πρόκρισης στην επόμενη φάση.

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

