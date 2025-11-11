Παρί - Παναθηναϊκός AKTOR: Τι Τζέι Σορτς, η επιστροφή

Αποστολή στο Παρίσι

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται σε λίγη ώρα από την Παρί, σε ένα ματς που η νίκη είναι μονόδρομος για την ομάδα του Εργκίν Αταμάν και φυσικά όλα τα φώτα είναι πάνω στον Τι Τζέι Σορτς.

Ο άνθρωπος που έβαλε φαρδιά-πλατιά την υπογραφή του στην εντυπωσιακή περσινή πορεία της ομάδας των Παρισίων, φέτος φοράει τα "πράσινα" με στόχο να πανηγυρίσει τον πρώτο τίτλο του στη διοργάνωση.

Μέχρι στιγμή το ξεκίνημά του μπορεί να μην είναι το ιδανικό η αλήθεια όμως είναι ότι υπάρχει μεγάλη πίστη στις δυνάμεις του. Τόσο εντός Παναθηναϊκού, όσο και εντός Παρί.

Από χθες που οι παίκτες του Παναθηναϊκού έφτασαν στο Παρίσι, ο Σορτς βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος του κόσμου, των δημοσιογράφων αλλά και των ανθρώπων της πρώην ομάδας του.

Ο Σορτς λίγο πριν βγουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού για το ζέσταμά τους είχε την ευκαιρία να τα πει με τους φίλους του, τους πρώην συμπαίκτες του, αλλά και με οπαδούς της Παρί οι οποίοι έσπευσαν να του μιλήσουν και να θυμηθούν τα... περσινά.