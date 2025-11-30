ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός: Οι αήττητες «πράσινες» δοκιμάζονται στη Θεσσαλονίκη
Η αναμέτρηση ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός ξεχωρίζει από το πρόγραμμα της Κυριακής (30/11) στην Α1 Γυναικών.
Οι «πράσινες» είναι η μοναδική αήττητη ομάδα του πρωταθλήματος.
Ο Παναθηναϊκός θα επιδιώξει να πάρει την έβδομη νίκη του σε ισάριθμα παιχνίδια, παραμένοντας στην μόνος στην κορυφή. Από την πλευρά του, ο ΠΑΟΚ προέρχεται από τη νίκη επί της ουραγού Ανόρθωσης Βόλου και θα παλέψει για το καλύτερο δυνατό.
Το ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει στις 13:00 και μπορείτε να το παρακολουθήσετε μέσω live streaming στο παρακάτω βίντεο:
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ακόμα τρεις αγώνες, με τον Αθηναϊκό να υποδέχεται τον Πρωτέα Βούλας. Τα άλλα δύο ματς είναι τα Ιωνία – Ανόρθωση Βόλου και ΠΑΣ Γιάννινα – Παναθλητικός.
Η αυλαία της 8ης αγωνιστικής άνοιξε το Σάββατο (29/11), με τον Ολυμπιακό να επικρατεί 84-66 στην έδρα του Αμύντα. Η προπονήτρια των «ερυθρόλευκων», Φρόσω Δρακάκη ήρθε αντιμέτωπη για πρώτη φορά με την ομάδα στον πάγκο της οποίας ήταν από το 2006 μέχρι πέρσι.
Το πρόγραμμα της Κυριακής (30/11) στην Α1 Γυναικών
- 13:00 ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός
- 15:00 ΕΣΚΔ Ιωνία - Ανόρθωση Βόλου
- 16:00 Αθηναϊκός - Πρωτέας Βούλας
- 17:00 ΠΑΣ Γιάννινα - Παναθλητικός
Η βαθμολογία
- Αθηναϊκός 13 (6-1)
- Ολυμπιακός 13 (6-1)
- Παναθηναϊκός 12 (6-0)
- Πανσερραϊκός 11 (4-3)
- Πρωτέας Βούλας 10 (3-4)
- ΠΑΣ Γιάννινα 10 (3-4)
- Ιωνία 9 (3-3)
- ΠΑΟΚ 8 (2-4)
- Παναθλητικός 8 (2-4)
- Αμύντας 8 (1-6)
- Ανόρθωση Βόλου 6 (0-6)