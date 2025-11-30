ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός: Οι αήττητες «πράσινες» δοκιμάζονται στη Θεσσαλονίκη

Οι «πράσινες» είναι η μοναδική αήττητη ομάδα του πρωταθλήματος.

Ο Παναθηναϊκός θα επιδιώξει να πάρει την έβδομη νίκη του σε ισάριθμα παιχνίδια, παραμένοντας στην μόνος στην κορυφή. Από την πλευρά του, ο ΠΑΟΚ προέρχεται από τη νίκη επί της ουραγού Ανόρθωσης Βόλου και θα παλέψει για το καλύτερο δυνατό.

Το ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει στις 13:00 και μπορείτε να το παρακολουθήσετε μέσω live streaming στο παρακάτω βίντεο:

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ακόμα τρεις αγώνες, με τον Αθηναϊκό να υποδέχεται τον Πρωτέα Βούλας. Τα άλλα δύο ματς είναι τα Ιωνία – Ανόρθωση Βόλου και ΠΑΣ Γιάννινα – Παναθλητικός.

Η αυλαία της 8ης αγωνιστικής άνοιξε το Σάββατο (29/11), με τον Ολυμπιακό να επικρατεί 84-66 στην έδρα του Αμύντα. Η προπονήτρια των «ερυθρόλευκων», Φρόσω Δρακάκη ήρθε αντιμέτωπη για πρώτη φορά με την ομάδα στον πάγκο της οποίας ήταν από το 2006 μέχρι πέρσι.

Το πρόγραμμα της Κυριακής (30/11) στην Α1 Γυναικών

13:00 ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός

15:00 ΕΣΚΔ Ιωνία - Ανόρθωση Βόλου

16:00 Αθηναϊκός - Πρωτέας Βούλας

17:00 ΠΑΣ Γιάννινα - Παναθλητικός

Η βαθμολογία

Αθηναϊκός 13 (6-1) Ολυμπιακός 13 (6-1) Παναθηναϊκός 12 (6-0) Πανσερραϊκός 11 (4-3) Πρωτέας Βούλας 10 (3-4) ΠΑΣ Γιάννινα 10 (3-4) Ιωνία 9 (3-3) ΠΑΟΚ 8 (2-4) Παναθλητικός 8 (2-4) Αμύντας 8 (1-6) Ανόρθωση Βόλου 6 (0-6)

