ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός: Οι αήττητες «πράσινες» δοκιμάζονται στη Θεσσαλονίκη

Η αναμέτρηση ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός ξεχωρίζει από το πρόγραμμα της Κυριακής (30/11) στην Α1 Γυναικών.

Newsbomb

Παναθηναϊκός
INTIME SPORTS
ΜΠΑΣΚΕΤ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι «πράσινες» είναι η μοναδική αήττητη ομάδα του πρωταθλήματος.

Ο Παναθηναϊκός θα επιδιώξει να πάρει την έβδομη νίκη του σε ισάριθμα παιχνίδια, παραμένοντας στην μόνος στην κορυφή. Από την πλευρά του, ο ΠΑΟΚ προέρχεται από τη νίκη επί της ουραγού Ανόρθωσης Βόλου και θα παλέψει για το καλύτερο δυνατό.

Το ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει στις 13:00 και μπορείτε να το παρακολουθήσετε μέσω live streaming στο παρακάτω βίντεο:

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ακόμα τρεις αγώνες, με τον Αθηναϊκό να υποδέχεται τον Πρωτέα Βούλας. Τα άλλα δύο ματς είναι τα Ιωνία – Ανόρθωση Βόλου και ΠΑΣ Γιάννινα – Παναθλητικός.

Η αυλαία της 8ης αγωνιστικής άνοιξε το Σάββατο (29/11), με τον Ολυμπιακό να επικρατεί 84-66 στην έδρα του Αμύντα. Η προπονήτρια των «ερυθρόλευκων», Φρόσω Δρακάκη ήρθε αντιμέτωπη για πρώτη φορά με την ομάδα στον πάγκο της οποίας ήταν από το 2006 μέχρι πέρσι.

Το πρόγραμμα της Κυριακής (30/11) στην Α1 Γυναικών

  • 13:00 ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός
  • 15:00 ΕΣΚΔ Ιωνία - Ανόρθωση Βόλου
  • 16:00 Αθηναϊκός - Πρωτέας Βούλας
  • 17:00 ΠΑΣ Γιάννινα - Παναθλητικός

Η βαθμολογία

  1. Αθηναϊκός 13 (6-1)
  2. Ολυμπιακός 13 (6-1)
  3. Παναθηναϊκός 12 (6-0)
  4. Πανσερραϊκός 11 (4-3)
  5. Πρωτέας Βούλας 10 (3-4)
  6. ΠΑΣ Γιάννινα 10 (3-4)
  7. Ιωνία 9 (3-3)
  8. ΠΑΟΚ 8 (2-4)
  9. Παναθλητικός 8 (2-4)
  10. Αμύντας 8 (1-6)
  11. Ανόρθωση Βόλου 6 (0-6)

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:10ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Ανήλικος σε σχολική εκδρομή μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο εξαιτίας κατανάλωσης αλκοόλ

11:03ΕΛΛΑΔΑ

Οι Πομάκοι: Ποιοι είναι και πού ζουν - Οι ελληνικές λέξεις στη γλώσσα τους - Πώς έγινε ο εξισλαμισμός τους

11:01ΜΠΑΣΚΕΤ

ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός: Οι αήττητες «πράσινες» δοκιμάζονται στη Θεσσαλονίκη

10:52ΚΟΣΜΟΣ

Ολλανδία: Το Φεστιβάλ Φωτός μετατρέπει το Άμστερνταμ σε υπαίθριο Μουσείο

10:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κεραμέως: Η συμφωνία για τις συλλογικές συμβάσεις υπερβαίνει κόμματα και χρώματα - 4 καλά νέα για τους συνταξιούχους

10:34ΕΛΛΑΔΑ

Η Ελλάδα στο Διάστημα: Σε τροχιά γύρω από τη Γη πέντε δορυφόροι - Σημαντικό εργαλείο για τις Ένοπλες Δυνάμεις

10:26ΕΛΛΑΔΑ

Ρομπότ ετοιμάζονται να πουν τα... κάλαντα στη Θεσσαλονίκη - Δείτε εικόνες

10:22ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λιονέλ Μέσι: Σήκωσε το 47ο τρόπαιο της καριέρας του κι έγραψε ιστορικό ρεκόρ στο ποδόσφαιρο

10:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Η ιστορική κοινωνική συμφωνία για τις συλλογικές συμβάσεις - Οι ειλικρινείς γεωργοί και κτηνοτρόφοι από φέτος θα εισπράττουν μεγαλύτερες επιδοτήσεις

10:12ΕΛΛΑΔΑ

Πώς έγινε το φρικτό τροχαίο στη Λούτσα: Εκτός ελέγχου το ΙΧ που θέρισε τους πεζούς, σκοτώνοντας έναν επί τόπου

10:10ΚΟΣΜΟΣ

Φονική πυρκαγιά σε κτίριο στη Γαλλία: Πέντε νεκροί και ένας τραυματίας - Ανάμεσά τους παιδιά

10:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Copa Libertadores: Η Φλαμένγκο αναδείχθηκε Πρωταθλήτρια Λατινικής Αμερικής για τέταρτη φορά!

10:01ΕΛΛΑΔΑ

Ένας χρόνος για το Μετρό Θεσσαλονίκης: Πάνω από 27 εκατ. μετακινήσεις, οι ώρες αιχμής, ο πιο δημοφιλής προορισμός και το στοίχημα της επόμενης μέρας

09:52ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ηγουμενίτσα: Τους έπιασαν με σχεδόν 50 κιλά κάνναβης σε ειδική κρύπτη στο αυτοκίνητο - Χειροπέδες σε δύο αλλοδαπούς

09:48ΚΟΣΜΟΣ

Πλοίο 500 ετών αναδύεται μέσα από την άμμο: Αποκαλύπτει 2.000 χρυσά νομίσματα

09:46ΚΟΣΜΟΣ

Λίστα Hare: Οι 22 ερωτήσεις που αποκαλύπτουν πως κάποιος είναι ψυχοπαθής

09:43LIFESTYLE

Τούνη: «Δεν παλεύω μόνο για μένα - Σφίγγω τα δόντια για να μη λυγίσω» - Η ανάρτησή της μετά τη νέα αναβολή της δίκης για το revenge porn

09:34ΚΟΣΜΟΣ

Πρωθυπουργικός γάμος στην Αυστραλία: Ο Άντονι Αλμπανέζε παντρεύτηκε τη σύντροφό του, Τζόντι Χέιντον - Βίντεο

09:25ΚΟΣΜΟΣ

Δεύτερη ευκαιρία για τα μουσικά όργανα: 7 τρόποι για να τα «σώσετε» από τις χωματερές

09:16ΕΛΛΑΔΑ

Αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη την Κυριακή στο Protergia Χριστουγεννιάτικο Χωριό της Περιφέρειας Αττικής

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:03ΕΛΛΑΔΑ

Οι Πομάκοι: Ποιοι είναι και πού ζουν - Οι ελληνικές λέξεις στη γλώσσα τους - Πώς έγινε ο εξισλαμισμός τους

10:12ΕΛΛΑΔΑ

Πώς έγινε το φρικτό τροχαίο στη Λούτσα: Εκτός ελέγχου το ΙΧ που θέρισε τους πεζούς, σκοτώνοντας έναν επί τόπου

03:01ΜΠΑΣΚΕΤ

Το 1,2 εκατ. ευρώ για ψύξη του ΣΕΦ, έφερε την αντίδραση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου

06:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται κακοκαιρία «made in Africa» - Πότε θα «χτυπήσει» την χώρα - Τι προβλέπουν Ιταλοί μετεωρολόγοι για το Δεκέμβριο

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Φρικτό τροχαίο στη Λούτσα: Αυτοκίνητο παρέσυρε πεζούς - Ένας νεκρός και τρεις τραυματίες

07:59ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δώρο Χριστουγέννων: Αυξημένο το ποσό για τους ανέργους - Πότε πληρώνεται

10:10ΚΟΣΜΟΣ

Φονική πυρκαγιά σε κτίριο στη Γαλλία: Πέντε νεκροί και ένας τραυματίας - Ανάμεσά τους παιδιά

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Σαλαμίνα: Κενά μνήμης και αντιφάσεις της 46χρονης για τη δολοφονία - «Θα δούμε ανατροπές»

08:16ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό σε παιδικό πάρτι στην Καλιφόρνια: Τέσσερις νεκροί και δέκα τραυματίες, ανάμεσά τους και παιδιά - Βίντεο

06:40ΕΛΛΑΔΑ

Δένδιας: Στις 18 Δεκεμβρίου θα σηκώσουμε την ελληνική σημαία στην πρώτη Belharra - Το νέο δόγμα

18:33ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλαδικές 2026: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις -Πότε λήγει η προθεσμία - Πόλος έλξης οι στρατιωτικές σχολές

09:43LIFESTYLE

Τούνη: «Δεν παλεύω μόνο για μένα - Σφίγγω τα δόντια για να μη λυγίσω» - Η ανάρτησή της μετά τη νέα αναβολή της δίκης για το revenge porn

10:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Η ιστορική κοινωνική συμφωνία για τις συλλογικές συμβάσεις - Οι ειλικρινείς γεωργοί και κτηνοτρόφοι από φέτος θα εισπράττουν μεγαλύτερες επιδοτήσεις

09:48ΚΟΣΜΟΣ

Πλοίο 500 ετών αναδύεται μέσα από την άμμο: Αποκαλύπτει 2.000 χρυσά νομίσματα

08:55ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός 35χρονος οδηγός μοτοσικλέτας έπειτα από σύγκρουση με ταξί

07:30ΚΟΣΜΟΣ

Live - Φανάρι: Η Θεία Λειτουργία για τον Άγιο Ανδρέα προεξάρχοντος Οικουμενικού Πατριάρχη και παρουσία Πάπα Λέοντα

08:48ΚΟΣΜΟΣ

Στα ύψη η ένταση στις σχέσεις Κίνας - Ιαπωνίας: Η στιγμή που κατέβασαν από τη σκηνή Γιαπωνέζα τραγουδίστρια στη Σαγκάη

23:13ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σκηνές ντροπής στη Super League 2: Τερματοφύλακας κατήγγειλε επίθεση από τον πρόεδρο της ομάδας του

05:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Ιανουαρίου 2026: Νωρίτερα οι πληρωμές - Πότε θα τα δουν οι δικαιούχοι

06:50ΚΟΣΜΟΣ

Ιδιοφυία στα… 14: Σχεδίασε το πιο δυνατό σχέδιο οριγκάμι στον κόσμο και κέρδισε 25.000 δολάρια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ