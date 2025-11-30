Γιάννης Αντετοκούνμπο για τους 21.000 πόντους: «Όντας ένα παιδί από τα Σεπόλια, το εκτιμώ πολύ»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πέτυχε άλλο ένα σπουδαίο επίτευγμα, καθώς έφτασε τους 21.000 πόντους στην καριέρα του στο NBA.

Newsbomb

Γιάννης Αντετοκούνμπο Giannis Antetokounmpo
AP Photo/Aaron Gash
ΜΠΑΣΚΕΤ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο «Greek Freak» πέτυχε 29 πόντους σε 19 λεπτά κι οδήγησε τους Μπακς στη νίκη επί των Νετς.

Παράλληλα, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πέτυχε ακόμα ένα σπουδαίο επίτευγμα, καθώς ξεπέρασε τους 21.000 πόντους.

Μπήκε έτσι σε ένα «κλειστό» κλαμπ, όπου υπάρχουν παίκτες, όπως οι ΛεΜπρον Τζέιμς, Μάικλ Τζόρνταν και Κόμπι Μπράιαντ. Έγινε ο έκτος νεότερος κι ο 42ος παίκτης στην ιστορία του NBA που τα καταφέρνει.

Στις δηλώσεις που έκανε μετά το ματς εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για όσα έχει πετύχει, όντας ένα παιδί από τα Σεπόλια.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο:

«Νομίζω ότι όταν ήμουν νεαρότερος, μερικά χρόνια πριν, ήμουν κάπως ‘ναι, είναι άλλη μία ημέρα στο γραφείο. Αφήστε με να κάνω τη δουλειά μου να πάω σπίτι’. Τώρα όσο μεγαλώνεις, αρχίζεις να εκτμας αυτές τις στιγμές δεν τις παίρνεις ως δεδομένες. Ο κόουτς Ντοκ ήρθε και μου είπε ότι υπάρχουν μόνο 11, 12 παίκτες που έχουν σκοράρει 21.000 πόντους με μία ομάδα στην ιστορία του παιχνιδιού και είσαι κάπως ‘ουάου’.

Όντας ένα παιδί από την Ελλάδα, από τα Σεπόλια, όπου μεγάλωσα σε μία μικρή γειτονιά, όπου δεν συμβαίνουν πολλά μεγάλα πράγματα, το να μπορείς να είσαι σε αυτό το επίπεδο και 13 χρόνια αργότερα να σκοράρεις 21.000 πόντους, το εκτιμώ πολύ. Είχα σπουδαία υποστήριξη, την οικογένειά μου, τον Θεό, με έχουν οδηγήσει μέσα από όλη αυτή την πορεία. Είμαι χαρούμενος. Εχω πολλά πράγματα, πολλά κεφάλαια, θέλω να συνεχίσω μπροστά, οπότε μένω συγκεντρωμένος. Η δουλειά δεν έχει τελειώσει. Τώρα πρέπει να αρχίσεις από τα μικρά πράγματα.

Πρέπει να νικήσεις δύο παιχνίδια στη σειρά. Έχουμε άλλο ένα σε δύο ημέρες και δεν έχει σημασία ποιοι είναι οι στόχοι μου σε πέντε, επτά, δέκα χρόνια. Πρέπει να επιβιώσουμε. Τη Δευτέρα πρέπει να επιβιώσουμε σε αυτό το παιχνίδι. Παίρνουμε ένα ματς τη φορά. Αυτό έχω κάνει σε ολόκληρη την καριέρα μου. Ποτέ δεν σκέφτηκα, ότι θα είμαι σε αυτή τη θέση, σε αυτή την καρέκλα για τόσα πολλά χρόνια.

Δεν ξέρω τι έχει ο Θεός για εμένα στο μέλλον. Πρέπει να συνεχίσω με το κεφάλι κάτω, να δουλεύω σκληρά, να παραμένω πειθαρχημένος, να είμαι διαθέσιμος για τους συμπαίκτες μου και ξέρω ότι σπουδαία πράγματα θα συμβούν, επειδή βάζω δουλειά. Δε νομίζω ότι υπάρχει κάποιος πιο πειθαρχημένος από μένα, οπότε ξέρω ότι σπουδαία πράγματα έρχονται».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:43LIFESTYLE

Τούνη: «Δεν παλεύω μόνο για μένα - Σφίγγω τα δόντια για να μη λυγίσω» - Η ανάρτησή της μετά τη νέα αναβολή της δίκης για το revenge porn

09:34ΚΟΣΜΟΣ

Πρωθυπουργικός γάμος στην Αυστραλία: Ο Άντονι Αλμπανέζε παντρεύτηκε τη σύντροφό του, Τζόντι Χέιντον - Βίντεο

09:25ΚΟΣΜΟΣ

Δεύτερη ευκαιρία για τα μουσικά όργανα: 7 τρόποι για να τα «σώσετε» από τις χωματερές

09:16ΕΛΛΑΔΑ

Αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη την Κυριακή στο Protergia Χριστουγεννιάτικο Χωριό της Περιφέρειας Αττικής

09:13ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιάννης Αντετοκούνμπο για τους 21.000 πόντους: «Όντας ένα παιδί από τα Σεπόλια, το εκτιμώ πολύ»

09:05ΕΛΛΑΔΑ

Η αθέατη μάχη των πρώτων ανταποκριτών - Οι άνθρωποι και τα τραύματα πίσω από ιστορίες ηρωισμού και φρίκης

08:55ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός 35χρονος οδηγός μοτοσικλέτας έπειτα από σύγκρουση με ταξί

08:48ΚΟΣΜΟΣ

Στα ύψη η ένταση στις σχέσεις Κίνας - Ιαπωνίας: Η στιγμή που κατέβασαν από τη σκηνή Γιαπωνέζα τραγουδίστρια στη Σαγκάη

08:44ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Η στιγμή της επίθεσης θαλάσσιων drones κατά πετρελαιοφόρων στα ανοιχτά της Τουρκίας - Βίντεο

08:41ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτη αφοσίωση: Πώς μια ενυδρίδα ανταποδίδει την καλοσύνη στον άνθρωπο που την έσωσε - Βίντεο

08:41ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Boreham TEN-K: Ο ατμοσφαιρικός τετρακύλινδρος που ανεβαίνει έως τις 10.000 σ.α.λ.

08:37ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Πέτυχε 29 πόντους σε 19 λεπτά κι οδήγησε τους Μπακς στη νίκη!

08:21ΚΟΣΜΟΣ

Ο Diddy κέρασε το δείπνο των Ευχαριστιών για 1.000 συγκρατούμενούς του: «Η μέρα αυτή είναι για να έχουν όλοι να φάνε»

08:16ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό σε παιδικό πάρτι στην Καλιφόρνια: Τέσσερις νεκροί και δέκα τραυματίες, ανάμεσά τους και παιδιά - Βίντεο

08:13ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παράταση για την απογραφή ανελκυστήρων: Αυτή είναι η νέα καταληκτική ημερομηνία

08:02ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τέλος εποχής για τα roadster γενικά και για τη BMW Z4 ειδικά

07:59ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δώρο Χριστουγέννων: Αυξημένο το ποσό για τους ανέργους - Πότε πληρώνεται

07:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Πότε λήγει η προθεσμία για όσους δεν έλαβαν την ενίσχυση ή την έλαβαν μειωμένη 

07:44ΚΟΣΜΟΣ

Πυροβολισμοί στην Καλιφόρνια: 4 νεκροί και 10 τραυματίες σε παιδικό πάρτι γενεθλίων - Παιδιά μεταξύ των θυμάτων - Άγνωστος ο δράστης

07:30ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Xiaomi σπάει ρεκόρ 500.000 αυτοκινήτων και έρχεται Ευρώπη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
03:01ΜΠΑΣΚΕΤ

Το 1,2 εκατ. ευρώ για ψύξη του ΣΕΦ, έφερε την αντίδραση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου

08:55ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός 35χρονος οδηγός μοτοσικλέτας έπειτα από σύγκρουση με ταξί

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Φρικτό τροχαίο στη Λούτσα: Αυτοκίνητο παρέσυρε πεζούς - Ένας νεκρός και τρεις τραυματίες

06:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται κακοκαιρία «made in Africa» - Πότε θα «χτυπήσει» την χώρα - Τι προβλέπουν Ιταλοί μετεωρολόγοι για το Δεκέμβριο

08:41ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτη αφοσίωση: Πώς μια ενυδρίδα ανταποδίδει την καλοσύνη στον άνθρωπο που την έσωσε - Βίντεο

06:40ΕΛΛΑΔΑ

Δένδιας: Στις 18 Δεκεμβρίου θα σηκώσουμε την ελληνική σημαία στην πρώτη Belharra - Το νέο δόγμα

08:16ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό σε παιδικό πάρτι στην Καλιφόρνια: Τέσσερις νεκροί και δέκα τραυματίες, ανάμεσά τους και παιδιά - Βίντεο

09:13ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιάννης Αντετοκούνμπο για τους 21.000 πόντους: «Όντας ένα παιδί από τα Σεπόλια, το εκτιμώ πολύ»

06:45ΕΛΛΑΔΑ

Ανοιχτά καταστήματα: Πώς θα λειτουργήσουν σήμερα - Τι ισχύει για τα σούπερ μάρκετ

18:33ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλαδικές 2026: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις -Πότε λήγει η προθεσμία - Πόλος έλξης οι στρατιωτικές σχολές

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Σαλαμίνα: Κενά μνήμης και αντιφάσεις της 46χρονης για τη δολοφονία - «Θα δούμε ανατροπές»

07:30ΚΟΣΜΟΣ

Live - Φανάρι: Η Θεία Λειτουργία για τον Άγιο Ανδρέα προεξάρχοντος Οικουμενικού Πατριάρχη και παρουσία Πάπα Λέοντα

06:28LIFESTYLE

ANT1: Η «εμμονή» με την Τσολάκη, η Καραβάτου και οι σκέψεις για ηχηρές επιστροφές

09:05ΕΛΛΑΔΑ

Η αθέατη μάχη των πρώτων ανταποκριτών - Οι άνθρωποι και τα τραύματα πίσω από ιστορίες ηρωισμού και φρίκης

08:48ΚΟΣΜΟΣ

Στα ύψη η ένταση στις σχέσεις Κίνας - Ιαπωνίας: Η στιγμή που κατέβασαν από τη σκηνή Γιαπωνέζα τραγουδίστρια στη Σαγκάη

19:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ολική ανατροπή από τον Γιώργο Τσατραφύλλια - Πώς θα κυλήσει το πρώτο 15ημερο του Δεκεμβρίου

07:44ΚΟΣΜΟΣ

Πυροβολισμοί στην Καλιφόρνια: 4 νεκροί και 10 τραυματίες σε παιδικό πάρτι γενεθλίων - Παιδιά μεταξύ των θυμάτων - Άγνωστος ο δράστης

08:13ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παράταση για την απογραφή ανελκυστήρων: Αυτή είναι η νέα καταληκτική ημερομηνία

17:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

IRIS: Τι αλλάζει από τον Δεκέμβριο στις πληρωμές – «Τσουχτερά» πρόστιμα στους παραβάτες

21:00ΕΛΛΑΔΑ

Καταγγελία 40χρονης για άγριο ξυλοδαρμό από τον άντρα της: «Τρία παιδιά έχασα από το ξύλο»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ