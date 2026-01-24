Σκληρή γλώσσα Βαγγέλη Αλεξανδρή για τη Βασιλική Τσαρούχα

Ο αγώνας Προμηθέας – Άρης για την Greek Basketball League… σήκωσε αρκετή σκόνη. Κατά τη διάρκεια του ακόμη, οι αντιδράσεις ήταν έντονες για τη διαιτησία. Καθώς τα σφυρίγματα είχαν δώσει στην ομάδα της Πάτρας 27 βολές από το ημίχρονο του ματς.

Ο Βαγγέλης Αλεξανδρής που έχει συνδέσει το όνομά του με τον Άρη, με ανάρτησή του τα έβαλε ανοιχτά με την Βασιλική Τσαρούχα. Όπως χαρακτηριστικά έγραψε:

«Όλα τα σφάζει... όλα τα μαχαιρώνει. Τόσα χρόνια στα γήπεδα δεν έχω συναντήσει πιο αδίστακτη διαιτητή. Απορώ με την προστασία που της παρέχουν!».