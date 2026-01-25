Κολοσσός – Ολυμπιακός 85-98: Δύσκολη νίκη στη Ρόδο με… τριπλό Ουόρντ!
Ο Κολοσσός «ζόρισε» τον Ολυμπιακός, ο οποίος κατάφερε να φύγει με τη νίκη (98-85) από τη Ρόδο, έχοντας μεγάλο πρωταγωνιστή τον Τάισον Ουόρντ, ο οποίος έκανε τριπλ νταμπλ (18π., 10ρ., 10ασ.).
