Παναθηναϊκός AKTOR: Τρομερό βίντεο για τα 118 χρόνια - «Διαχρονικό σύμβολο πίστης κι αφοσίωσης»

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανέβασε ένα βίντεο - μήνυμα για τα 118 χρόνια ιστορίας του συλλόγου.

Newsbomb

Παναθηναϊκός AKTOR: Τρομερό βίντεο για τα 118 χρόνια - «Διαχρονικό σύμβολο πίστης κι αφοσίωσης»
ΜΠΑΣΚΕΤ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Παναθηναϊκός κλείνει 118 χρόνια από την ημέρα που ιδρύθηκε και η ΚΑΕ έστειλε το δικό της μήνυμα με ένα πολύ όμορφο βίντεο, στο οποίο οι παίκτες και ο Εργκίν Αταμάν εξηγούν τι σημαίνει για αυτούς ο συγκεκριμένος σύλλογος.

Το βίντεο συνοδεύτηκε από ένα μήνυμα για τα γενέθλια:

«118 χρόνια ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ.118 χρόνια ένδοξης ιστορίας, υπερηφάνειας και αμέτρητων επιτυχιών ☘️Από το 1908 μέχρι σήμερα, το Τριφύλλι αποτελεί διαχρονικό σύμβολο πίστης και αφοσίωσης, κοσμώντας τις ζωές μας και διατηρώντας ζωντανή την Παναθηναϊκή Ιδέα, η οποία συνεχίζει να φωλιάζει σε όλες τις πράσινες καρδιές, από γενιά σε γενιά.Σύλλογος Μεγάλος, δεν υπάρχει άλλος! Χρόνια Πολλά Παναθηναϊκέ μας».

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:53ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Τρομερό βίντεο για τα 118 χρόνια - «Διαχρονικό σύμβολο πίστης κι αφοσίωσης»

00:46ΚΟΣΜΟΣ

Λαβρόφ: «Θεμιτοί στόχοι» οι ξένες στρατιωτικές δυνάμεις που θα αναπτυχθούν στην Ουκρανία

00:22ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Το κοινοβούλιο απέρριψε δυο προτάσεις μομφής κατά της κυβέρνησης

23:56ΕΛΛΑΔΑ

Πήγε να κάνει έκπληξη στο αγόρι της και παραλίγο να μείνει χωρίς μαλλιά

23:52ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 3 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ για συνέντευξη Μητσοτάκη: Μια τρίτη κυβερνητική θητεία ΝΔ ισοδυναμεί με συνέχιση ανισοτήτων και σκανδάλων

23:47ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας- Ξυλοκόπησε την γυναίκα του μπροστά στο παιδί τους

23:38ΚΟΣΜΟΣ

Το σπήλαιο που έκρυβε το μυστικό της εξωγήινης ζωής για 49.000.000 χρόνια

23:29ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ομόνοια: Συνελήφθη 38χρονος με 107 γραμμάρια από το χάπι του βιασμού - Τι ισχυρίστηκε

23:20ΚΟΣΜΟΣ

Πορτογαλία: Ετοιμάζεται να απαγορεύσει τα social media στους εφήβους κάτω των 16 ετών

23:11ΕΛΛΑΔΑ

Κρητικός πατέρας ξύπνησε το παιδί του με τον πιο όμορφο τρόπο

23:02ΥΓΕΙΑ

Μελέτη διαπιστώνει αύξηση των ψυχωτικών διαταραχών στις νεότερες γενιές

22:53ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Κομμάτι από μπαλκόνι έπεσε πάνω σε αυτοκίνητο - Φωτογραφίες

22:44ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κριστιάνο Ρονάλντο: Δυσαρέσκεια του CR7 για την Αλ Νασρ - «Σκέψεις αποχώρησης για Ευρώπη ή MLS»

22:44ΚΟΣΜΟΣ

Τζέφρι Έπσταϊν: Το γεύμα με την Φέργκιουσον και τις κόρες της, πέντε ημέρες μετά την αποφυλάκισή του το 2009

22:36ΚΟΣΜΟΣ

Δεκατρείς νεκροί στη Νέα Υόρκη από υποθερμία εξαιτίας του σφοδρού κύματος ψύχους

22:35ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνελήφθη 20χρονος ως μέλος συμμορίας που λήστευε ανηλίκους στην Αττική

22:31ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνέντευξη Μητσοτάκη: Η συνάντηση με Ερντογάν, η ηλεκτρική διασύνδεση των ελληνικών νησιών, ο εκλογικός νόμος και το δίλημμα της κάλπης

22:26ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: «Φούσκωσε» ο Αλφειός - Σε επιφυλακή οι Δήμοι Πύργου, Αρχαίας Ολυμπίας, Ανδρίτσαινας-Κρεστένων

22:23ΚΟΣΜΟΣ

Ιστορική συμφωνία με την Ινδία ανακοίνωσε ο Τραμπ: Τέλος το ρωσικό πετρέλαιο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:58ΕΘΝΙΚΑ

Ίμια 30 χρόνια μετά: Οι Τούρκοι κομάντος πλήρωσαν από την τσέπη τους τα καύσιμα του σκάφους τους

19:42ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Πάτρα: Νεκρός 30χρονος στο σπίτι του - Τον εντόπισε η σύζυγός του

19:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Τσατραφύλλιας: Έρχεται διπλό κύμα κακοκαιρίας μέσα στην εβδομάδα - Πότε θα χτυπήσει

19:56ΠΑΙΔΕΙΑ

Εθνικό Απολυτήριο: Το σχέδιο, το τέλος των πανελλαδικών, ο διάλογος και το χρονοδιάγραμμα

23:52ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 3 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:56ΕΛΛΑΔΑ

Πήγε να κάνει έκπληξη στο αγόρι της και παραλίγο να μείνει χωρίς μαλλιά

22:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνεχίζεται το θρίλερ με τη δολοφονία του 27χρονου στη Νέα Πέραμο - Τα αναπάντητα ερωτήματα

13:12WHAT THE FACT

Γυναίκα «πέθανε για 32 δευτερόλεπτα και είδε το μέλλον» - Η ζοφερή προειδοποίηση για όσα αντίκρισε

20:44WHAT THE FACT

Ιαπωνία: Αθλητής βόλεϊ δίδαξε την «τέχνη της συγγνώμης» έπειτα από κατά λάθος χτύπημα σε επόπτρια αγώνα - Η κίνηση που άφησε άπαντες άφωνους

19:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση ALCO: Πρωτιά για τη ΝΔ – Στο 18,4% οι αναποφάσιστοι

10:24ΕΘΝΙΚΑ

Ίμια, 30 χρόνια μετά - Πιλότος F4 αποκαλύπτει: Απογειωθήκαμε για να χτυπήσουμε Σμύρνη, Ίμια και Τουρκία

15:14ΚΟΣΜΟΣ

Λαβρόφ: «Το 1921 δώσαμε όπλα, πυρομαχικά, χρυσό στην Τουρκία» - Άδωνις: «Ευχαριστούμε, δεν ξεχνάμε»

22:44ΚΟΣΜΟΣ

Τζέφρι Έπσταϊν: Το γεύμα με την Φέργκιουσον και τις κόρες της, πέντε ημέρες μετά την αποφυλάκισή του το 2009

08:28ΠΑΙΔΕΙΑ

Λύκειο 2026: Οι μεγάλες αλλαγές στο απολυτήριο - Τι φέρνει το νέο σύστημα

12:20WHAT THE FACT

Βόρεια Κορέα: Από το ημερολόγιο Juche στο Γρηγοριανό - Και όμως δεν είναι στο 2026!

22:23ΚΟΣΜΟΣ

Ιστορική συμφωνία με την Ινδία ανακοίνωσε ο Τραμπ: Τέλος το ρωσικό πετρέλαιο

20:09ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η μεγαλύτερη έκλειψη του αιώνα πλησιάζει: Η μέρα θα γίνει νύχτα και δεν θα επαναληφθεί για 100 χρόνια

21:59ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: «Φουσκώνει» η εσωτερική κοίτη του Πηνειού - Σε επιφυλακή ΔΕΥΑΛ και Πολιτική Προστασία

17:41ΕΛΛΑΔΑ

Μπαγκλαντεσιανός συνελήφθη να λειτουργεί παράνομο τζαμί στην Αθήνα - Εντολή για να απελαθεί

23:38ΚΟΣΜΟΣ

Το σπήλαιο που έκρυβε το μυστικό της εξωγήινης ζωής για 49.000.000 χρόνια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ