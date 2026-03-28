Παναθηναϊκός: «Πάμε να κερδίσουμε Ολυμπιακό και τα τρία εκτός έδρας» - Ο Αταμάν έδωσε το σύνθημα

Ο Εργκίν Αταμάν έδωσε το σύνθημα, ενόψει του ντέρμπι, Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός και το φινάλε της regular season στη Euroleague.

Γιάννης Κουβόπουλος

Ο προπονητής του «τριφυλλιού» στην ομιλία που έκανε στους παίκτες μετά την επικράτηση επί της Μονακό, τους συνεχάρη για τη νίκη κι έδωσε το σύνθημα ενόψει Ολυμπιακού και Euroleague.

Η ομιλία του Εργκίν Αταμάν

«Οκ, καλή δουλειά. Πήραμε τη νίκη και πήραμε επίσης και τη διαφορά με τη Μονακό. Αλλά τώρα έχουμε τρία εκτός έδρας παιχνίδια, όπου κάθε ματς είναι τελικός. Δεν έχουμε εξασφαλίσει τίποτα μέχρι τώρα.

Οπότε κάθε παιχνίδι που θα παίξουμε εκτός έδρας, ξεκινώντας από το ματς με τη Χάποελ, μετά την Μπαρτσελόνα και τη Βαλένθια πρέπει να το κερδίσουμε παιδιά. Πρέπει να κερδίσουμε.

Πρέπει να είμαστε απόλυτα συγκεντρωμένοι σε αυτά τα παιχνίδια. Φυσικά, τώρα τη Δευτέρα έχουμε το ντέρμπι απέναντι στον Ολυμπιακό. Οπότε θα είμαστε έτοιμοι για ένα καλό παιχνίδι και για να κερδίσουμε και αυτό το ματς. Πάμε»!

Novibet
