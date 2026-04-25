ΑΕΚ – Ολυμπιακός: Χωρίς Νιλικίνα και Χολ οι «ερυθρόλευκοι» κόντρα στην Ένωση

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την ΑΕΚ στη «SUNEL» Arena για την τελευταία αγωνιστική της GBL.

Λίγη ώρα πριν το παιχνίδι οι ερυθρόλευκοι έκανα γνωστή την εξάδα των ξένων, με την οποία θα παραταχθούν κόντρα στην Ένωση.

Σε αυτή δεν συμπεριλήφθηκαν οι Φρανκ Νιλικίνα και Ντόντα Χολ, με τους δύο παίκτες να μην βρίσκονται στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται στην πρώτη θέση της βαθμολογίας με ρεκόρ 23-0, έχοντας εξασφαλίσει την πρώτη θέση στην κανονική διάρκεια, ενώ η ΑΕΚ με 16-7 είναι στην 3η θέση πίσω μόνον από τους δύο αιωνίους.

