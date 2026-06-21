The King is back: Η ανάρτηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς από το Σούνιο

O ιδιοκτήτης της ΚΑΕ ανακοίνωσε από το Σούνιο την έναρξη της συνεργασίας με τον μύθο του μπάσκετ

Δημήτρης Δρίζος

The King is back: Η ανάρτηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς από το Σούνιο
ΜΠΑΣΚΕΤ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ανακοίνωσε την επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό από το Σούνιο.
  • Η ανακοίνωση συνοδεύτηκε από φωτογραφία και το μήνυμα «Η ιστορία συνεχίζεται» με το hashtag #TheKingIsBack.
  • Η επιστροφή του Ομπράντοβιτς προκάλεσε ενθουσιασμό στους φίλους του Παναθηναϊκού και στο μπασκετικό κοινό.
  • Ο Ομπράντοβιτς θεωρείται ένας από τους πιο επιτυχημένους προπονητές στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ.
  • Η συνεργασία αναμένεται να ενισχύσει τον Παναθηναϊκό στην προσπάθεια επανόδου στην κορυφή του ελληνικού και ευρωπαϊκού μπάσκετ.
Snapshot powered by AI

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ανακοίνωσε την επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία μαζί με τον Σέρβο προπονητή.

Στη λεζάντα της εικόνας, ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός έγραψε «Η ιστορία συνεχίζεται», συνοδεύοντας το μήνυμα με το hashtag #TheKingIsBack, υπογραμμίζοντας τη σημασία της επιστροφής του θρυλικού τεχνικού στην ομάδα.

Η ανακοίνωση μέσω των social media του Δημήτρη Γιαννακόπουλου έφερε ενθουσιασμό στους φίλους του Παναθηναϊκού και στο ευρύ μπασκετικό κοινό.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ένας από τους πιο επιτυχημένους προπονητές στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ, επιστρέφει στην ομάδα που έχει συνδέσει το όνομά του με πολυάριθμες επιτυχίες. Η κίνηση αυτή αναμένεται να δώσει νέα ώθηση στον Παναθηναϊκό, ο οποίος επιδιώκει να επανέλθει στην κορυφή του ελληνικού και ευρωπαϊκού μπάσκετ.

https://www.instagram.com/p/DZ2J2xCs9X7/
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:26ΚΟΣΜΟΣ

Ελβετία: Ξεκίνησαν οι τριμερείς συνομιλίες Ιράν, ΗΠΑ, Κατάρ για τον τερματισμό του πολέμου

15:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Ιουλίου 2026: Ανακοινώθηκαν oι οριστικές ημερομηνίες για όλα τα Ταμεία – Πότε ξεκινούν οι πληρωμές

15:19ΜΠΑΣΚΕΤ

Από τη Θεσσαλονίκη έως τη Βαρκελώνη: Όλες οι ευρωπαϊκές κούπες που κατέκτησε ο Παναθηναϊκό με τον Ομπράντοβιτς - Βίντεο

15:11ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στις αρχές για την εξαφάνιση 14χρονης από τη Νίκαια

15:07ΕΥ ΖΗΝ

Προστατεύστε τα οστά σας τρώγοντας αυτό το φρούτο κάθε μέρα – Μαντεύετε ποιο είναι;

14:51ΚΟΣΜΟΣ

Η Γαλλία απαγόρευσε την κατανάλωση αλκοόλ σε μουσικό φεστιβάλ λόγω καύσωνα

14:44ΜΠΑΣΚΕΤ

The King is back: Η ανάρτηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς από το Σούνιο

14:40ΜΠΑΣΚΕΤ

Ομπράντοβιτς: Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον «Μίδα», τον πιο πετυχημένο προπονητή όλων των εποχών!

14:32ΥΓΕΙΑ

Πόσα push-ups πρέπει να μπορείτε να κάνετε ανά ηλικία

14:15ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Διώνη στο Πικέρμι

14:11ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα LIVE: Δείτε όλα τα ενεργά μέτωπα

14:11ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Συγκλονίζει ο αδελφός της Σταυρούλας - «Από την πρώτη στιγμή φοβόμουν αυτή την εξέλιξη»

14:05ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Νεκρή στο κελί της βρέθηκε η 34χρονη που είχε πετάξει το μωρό της στα σκουπίδια - Σε λίγες ημέρες θα δικαζόταν

14:00ΥΓΕΙΑ

Πώς θα καταλάβετε αν το ψάρι που είδατε ήταν λαγοκέφαλος

13:47ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη φωτιά στη Σύρο - Ήχησε το 112 - Επιχειρούν τέσσερα εναέρια

13:39ΚΟΣΜΟΣ

Δημοσκόπηση: Το 92% των Ισραηλινών θεωρεί το Ιράν νικητή του πολέμου στη Μέση Ανατολή

13:20ΕΛΛΑΔΑ

Γαστούνη: Ταυτοποιήθηκε η οδηγός που πάτησε το αδέσποτο σκυλί με το αυτοκίνητό της

13:06LIFESTYLE

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Γενέθλια και Ημέρα του Πατέρα μαζί - Η φωτογραφία που δημοσίευσε με τη Σάρλοτ

12:57ΕΛΛΑΔΑ

Προσέκρουσε το πλοίο «Hyperspeed Jet 4» στο λιμάνι της Ραφήνας - Του επιβλήθηκε απαγόρευση απόπλου - Δείτε βίντεο

12:56ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Γεμάτο βροχές το φθινόπωρο - Η πρόβλεψη του ECMWF για την Ελλάδα και τη Μεσόγειο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τον πρώτο καύσωνα «φέρνει» το GFS - Η ημερομηνία που δίνει το αμερικανικό μοντέλο πρόγνωσης

13:20ΕΛΛΑΔΑ

Γαστούνη: Ταυτοποιήθηκε η οδηγός που πάτησε το αδέσποτο σκυλί με το αυτοκίνητό της

14:05ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Νεκρή στο κελί της βρέθηκε η 34χρονη που είχε πετάξει το μωρό της στα σκουπίδια - Σε λίγες ημέρες θα δικαζόταν

10:15ΥΓΕΙΑ

Λαγοκέφαλος: Χάρτης με τις παραλίες που έχει εμφανιστεί - Πώς θα δώσουμε τις πρώτες βοήθειες

12:45ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σταυρούλα Λεβεντάκη: Τη σκότωσε με μια μαχαιριά στο θώρακα - Τα ψέματα του Σκοπιανού στις Αρχές

14:11ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Συγκλονίζει ο αδελφός της Σταυρούλας - «Από την πρώτη στιγμή φοβόμουν αυτή την εξέλιξη»

14:40ΜΠΑΣΚΕΤ

Ομπράντοβιτς: Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον «Μίδα», τον πιο πετυχημένο προπονητή όλων των εποχών!

14:44ΜΠΑΣΚΕΤ

The King is back: Η ανάρτηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς από το Σούνιο

12:56ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Γεμάτο βροχές το φθινόπωρο - Η πρόβλεψη του ECMWF για την Ελλάδα και τη Μεσόγειο

14:00ΥΓΕΙΑ

Πώς θα καταλάβετε αν το ψάρι που είδατε ήταν λαγοκέφαλος

15:11ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στις αρχές για την εξαφάνιση 14χρονης από τη Νίκαια

08:59ΕΛΛΑΔΑ

Ρομά ή τσιγγάνοι ή αθίγγανοι ή κατσίβελοι: Η καταγωγή και η προέλευση των διαφόρων ονομάτων τους

15:07ΕΥ ΖΗΝ

Προστατεύστε τα οστά σας τρώγοντας αυτό το φρούτο κάθε μέρα – Μαντεύετε ποιο είναι;

12:57ΕΛΛΑΔΑ

Προσέκρουσε το πλοίο «Hyperspeed Jet 4» στο λιμάνι της Ραφήνας - Του επιβλήθηκε απαγόρευση απόπλου - Δείτε βίντεο

11:49WHAT THE FACT

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν μια «χαμένη ήπειρο» μετά από 375 χρόνια

08:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι φέρνει ο Πολικός Στρόβιλος στην Ελλάδα τον φετινό χειμώνα - Οι πρώτες εκτιμήσεις

14:15ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Διώνη στο Πικέρμι

08:32ΕΛΛΑΔΑ

Απίστευτη ανευθυνότητα από λουόμενους - Πήγαν να... παίξουν με λαγοκέφαλο και τους δάγκωσε

14:11ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα LIVE: Δείτε όλα τα ενεργά μέτωπα

13:47ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη φωτιά στη Σύρο - Ήχησε το 112 - Επιχειρούν τέσσερα εναέρια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ