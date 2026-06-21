The King is back: Η ανάρτηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς από το Σούνιο

Snapshot Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ανακοίνωσε την επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό από το Σούνιο.

Η ανακοίνωση συνοδεύτηκε από φωτογραφία και το μήνυμα «Η ιστορία συνεχίζεται» με το hashtag #TheKingIsBack.

Η επιστροφή του Ομπράντοβιτς προκάλεσε ενθουσιασμό στους φίλους του Παναθηναϊκού και στο μπασκετικό κοινό.

Ο Ομπράντοβιτς θεωρείται ένας από τους πιο επιτυχημένους προπονητές στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Η συνεργασία αναμένεται να ενισχύσει τον Παναθηναϊκό στην προσπάθεια επανόδου στην κορυφή του ελληνικού και ευρωπαϊκού μπάσκετ. Snapshot powered by AI

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ανακοίνωσε την επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία μαζί με τον Σέρβο προπονητή.

Στη λεζάντα της εικόνας, ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός έγραψε «Η ιστορία συνεχίζεται», συνοδεύοντας το μήνυμα με το hashtag #TheKingIsBack, υπογραμμίζοντας τη σημασία της επιστροφής του θρυλικού τεχνικού στην ομάδα.

Η ανακοίνωση μέσω των social media του Δημήτρη Γιαννακόπουλου έφερε ενθουσιασμό στους φίλους του Παναθηναϊκού και στο ευρύ μπασκετικό κοινό.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ένας από τους πιο επιτυχημένους προπονητές στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ, επιστρέφει στην ομάδα που έχει συνδέσει το όνομά του με πολυάριθμες επιτυχίες. Η κίνηση αυτή αναμένεται να δώσει νέα ώθηση στον Παναθηναϊκό, ο οποίος επιδιώκει να επανέλθει στην κορυφή του ελληνικού και ευρωπαϊκού μπάσκετ.