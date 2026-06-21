Ομπράντοβιτς: Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον «Μίδα», τον πιο πετυχημένο προπονητή όλων των εποχών!

Snapshot Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς ανακοινώθηκε επίσημα προπονητής του Παναθηναϊκού μετά από 14 χρόνια, με στόχο την επιστροφή της ομάδας στην κορυφή της Ευρώπης.

Έχει κατακτήσει 9 Ευρωλίγκες με πέντε διαφορετικές ομάδες, καθιστώντας τον τον πιο πετυχημένο προπονητή στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Στον Παναθηναϊκό, ο Ομπράντοβιτς κατέκτησε 5 Ευρωλίγκες, 11 εθνικά πρωταθλήματα και 7 κύπελλα, δημιουργώντας μια «πράσινη δυναστεία» από το 1999 έως το 2012.

Εκτός συλλόγων, έχει οδηγήσει την Εθνική Σερβίας σε δύο χρυσά μετάλλια σε Eurobasket και Μουντομπάσκετ, καθώς και σε μετάλλια σε Ολυμπιακούς Αγώνες και Ευρωμπάσκετ.

Έχει λάβει πολλαπλές ατομικές διακρίσεις, μεταξύ των οποίων τρεις φορές κορυφαίος προπονητής της Ευρωλίγκας και τέσσερις φορές προπονητής της χρονιάς στο ελληνικό πρωτάθλημα. Snapshot powered by AI

Ναι. Είναι γεγονός. Είναι αλήθεια. Το όνειρο εκατομμύριων Παναθηναϊκών πήρε σάρκα και οστά και έγινε πραγματικότητα. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος από την αποχώρηση του Εργκίν Αταμάν και μετά πήρε πάνω του θέμα προπονητής και το έφερε εις πέρας με τον καλύτερο τρόπο.

Χωρίς να σκεφτεί κόπους, θυσίες, οικονομικά δεδομένα και με μόνο γνώμονα να φέρει και πάλι τον Παναθηναϊκό στην κορυφή και να τον καταστήσει και πάλι τη μεγαλύτερη ομάδα της Ευρώπης, βάδισε στα χνάρια του Παύλου Γιαννακόπουλου και έδωσε τα κλειδιά της ομάδας στον Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Ο Σέρβος τεχνικός φοράει και πάλι τα πράσινα, με το τριφύλλι στο στήθος και έρχεται για να συνεχίσει αυτό που άφησε στη… μέση το καλοκαίρι του 2012. 14 ολόκληρα χρόνια μετά ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο βγαίνουν και πάλι μπροστά για να κάνουν και πάλι την Ευρώπη να… παραμιλάει.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς ανακοινώθηκε από τη διοίκηση των 7 φορές πρωταθλητών Ευρώπης και το Onsports σας παρουσιάζει την πορεία του, τις μεγαλύτερες στιγμές του και τα κατορθώματά του, λίγο πριν ανοίξει το νέο τεράστιο κεφάλαιο της ανεπανάληπτης καριέρας του.

Ένας νέος μεγάλος κόουτς ανατέλλει

Το 1991 η Παρτιζάν στην οποία ήταν παίκτης δεν θυμίζει σε δυναμικότητα την υπερομάδα των Ντίβατς και Πάσπαλιε, ενώ ο Ντούσκο Βουγιόσεβιτς αποχωρεί από τη θέση του προπονητή. Ο τότε πρόεδρος της ομάδας Ντράγκαν Κιτσάνοβιτς εμπιστεύεται στον Ζέλικο μια ιδιαίτερη αποστολή. Να παρατήσει το μπάσκετ προκειμένου να πάρει τη θέση του Βουγιόσεβιτς! Και κάπως έτσι ξεκίνησε να γράφεται η ιστορία...

Παρτιζάν

Στην πρώτη του σεζόν φτιάχνει μια καινούργια ομάδα στο Βελιγράδι, με παίκτες νεαρούς από την ακαδημία όπως οι Ζέλικο Ρέμπρατσα, Πρέντραγκ Ντανίλοβιτς, Σλάβισα Κοπρίβιτσα, Νίκολα Λόντσαρ, και με ηγέτη τον (μόλις 24 χρόνων) Σάσα Τζόρτζεβιτς, ξεκίνησε την πορεία προς το όνειρο.

Στο Κύπελλο Πρωταθλητριών της σεζόν εκείνης κανείς δεν τον υπολογίζει, ωστόσο τους πιάνει όλους στον ύπνο και φτάνει μέχρι τον τελικό της διοργάνωσης, κατακτώντας το τρόπαιο με το περίφημο σουτ του Τζόρτζεβιτς στον τελικό απέναντι στην Μπανταλόνα με 71-70.

Η σεζόν ολοκληρώνεται με μαγικό τρόπο καθώς κατακτά ακόμα Κύπελλο και Πρωτάθλημα Γιουγκοσλαβίας, και γίνεται ο πρώτος προπονητής που κατακτά Triple Crown την πρώτη χρονιά της καριέρας του.

Μπανταλόνα

Το 1993 η διοίκηση της Μπανταλόνα αποφασίζει να φέρει στη θέση του προπονητή τον δήμιό της στο Κύπελλο Πρωταθλητριών, και Ομπράντοβιτς μετακομίζει στην Ισπανία, και μια σεζόν αργότερα θα δικαίωνε την επιλογή του.

Οδηγεί την ομάδα στον τελικό της Euroleague απέναντι στον Ολυμπιακό, όπου βλέπει τον άλλοτε συμπαίκτη του Ζάρκο Πάσπαλιε να γκρεμίζει τα στεφάνια στο τελευταίο επτάλεπτο και με καλάθι του Κορνέλιους Τόμπσον να κατακτά το τρόπαιο με 59-57.

Οι δύο αυτές πρώτες κατακτήσεις της Ευρωλίγκα από τον Ομπράντοβιτς, με τον τρόπο που ήρθαν, έκαναν πολλούς δημοσιογράφους να τον αποκαλούν «Γκαστόνε» εκείνη την εποχή, υπονοώντας ότι κατακτούσε τα τρόπαια με τύχη. H συνέχεια θα τους διέψευδε κατηγορηματικά.

Ρεάλ Μαδρίτης

Το 1994 κάνει το οδοιπορικό Βαρκελώνη-Μαδρίτη καθώς μετακομίζει στη Ρεάλ που είναι το πρώτο φαβορί για την κατάκτηση της Euroleague εκείνη τη χρονιά, μιας και έχει φτιάξει ομάδα γεμάτη με αστέρες, με κυριότερους τους Σαμπόνις και Αρλάουσκας.

Στον τελικό ξανά απέναντι στον Ολυμπιακό δεν θα δυσκολευτεί να κατακτήσει το τρόπαιο με 73-61 και ο 8ο στην ιστορία του συλλόγου.

Θα παραμείνει στη Μαδρίτη μέχρι το 1997 όπου θα κατακτήσει το Κύπελλο Σαπόρτα με παίκτη τον μετέπειτα «πράσινο», Ντιέγιαν Μποντιρόγκα.

Μπενετόν Τρεβίζο

Το καλοκαίρι του 1997 τον βρίσκει στην Ιταλία και μέσα στην επόμενη διετία την οδηγεί στο Final Four της Euroleague (αποκλείεται από την ΑΕΚ του Ιωαννίδη) και την επόμενη κατακτά το Σαπόρτα απέναντι στην Παμέσα Βαλένθια με 64-60. Πολλοί θα έλεγαν πως τα ο Ζέλικο είχε κατακτήσει ήδη πολλά.

Τα καλύτερα όμως ήρθαν από την επόμενη σεζόν…

Παναθηναϊκός

Το καλοκαίρι του 1999 ο Ομπράντοβιτς έρχεται στην Ελλάδα, λίγο καιρό μετά το επικό διπλό-πρωτάθλημα μέσα στο ΣΕΦ. Οι αδερφοί Γιαννακόπουλοι είναι αποφασισμένοι να κάνουν τα αδύνατα δυνατά για την επανάληψη του ευρωπαϊκού θριάμβου του Παναθηναϊκού το 1996, και το φάιναλ φορ της Euroleague έχει αποφασιστεί να διοργανωθεί σε ελληνικό έδαφος, στη Θεσσαλονίκη.

Με σπουδαίους παίκτες όπως οι Μποντιρόγκα, Αλβέρτης, Ρότζερς, Ρέμπρατσα, Κάτας, Μπερκ, Φώτσης, Κοχ, Καλαϊτζής κατακτά τη Euroleague απέναντι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ με 73-67 και το Πρωτάθλημα απέναντι στον ΠΑΟΚ.

Η «πράσινη δυναστεία» έχει ξεκινήσει και μέχρι το 2012, όταν και αποφασίζει να αποχωρήσει σαρώνει τα πάντα στο διάβα της. 11 πρωταθλήματα Ελλάδος, 7 Κύπελλα και 5 Ευρωπαϊκά είναι η… φτωχή συγκομιδή του στη Αθήνα, με τον ίδιο να γίνεται σύνθημα στα χείλη των οπαδών της ομάδας.

Φενερμπαχτσέ

Τη σεζόν 2012-13 αποφασίζει να πάρει ρεπό από τα γήπεδα και επιστρέφει ένα χρόνο αργότερα για λογαριασμό της Φενερμπατσέ. Στην τούρκικη ομάδα κατακτά το πρωτάθλημα με το «καλημέρα» και την οδηγεί σε δύο Final Four.

Λίγα χρόνια αργότερα και συγκεκριμένα στις 21 Μαΐου 2017 ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς έγραψε ιστορία στα «καναρίνια» της Κωνσταντινούπολης, καθώς της πρόσφερε το πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο στην Euroleague στην ιστορία της. Αντίπαλος στον τελικό ήταν ο Ολυμπιακός, όπου οι Τούρκοι επιβλήθηκαν 80-64.

Επί των ημερών του, η Φενέρμπαχτσε έφτασε σε πέντε συνεχόμενα Fina Four της Euroleague, μία επιτυχία πρωτόγνωρη στην μπασκετική της ιστορία. Στις 23 Ιουνίου του 2020 ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς αποφάσισε να αποχωρήσει από την ομάδα, μια και ήθελε ένα… break από την προπονητική.

Παρτιζάν

Έναν χρόνο αργότερα, ο Σέρβος τεχνικός επέστρεψε στους πάγκους. «Σταθμός» ήταν η Παρτιζάν, όπου ο «Ζοτς» επέστρεψε έπειτα από 28 χρόνια και την σεζόν 2022-’23 της πρόσφερε και πάλι την κορυφή στην ABA League. Ωστόσο, στις 26 Νοεμβρίου του 2025 υπέβαλλε την παραίτησή του από τον πάγκο της ομάδας, μια απόφαση που κράτησε, παρά την απίστευτη προσπάθεια των οπαδών των «ασπρόμαυρων» να τον μεταπείσουν.

Σε Εθνικό Επίπεδο

Έχει διατελέσει προπονητής της Εθνικής Σερβίας με την οποία έχει κατακτήσει δύο χρυσά μετάλλια σε Eurobasket της Ισπανίας (1997) και Mundobasket της Αθήνας (1998), ένα ασημένιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ατλάντα (1996) και ένα χάλκινο στο Eurobasket της Γαλλίας (1999).

Αναλυτικά οι τίτλοι του κορυφαίου τεχνικού της Ευρώπης:

9 Ευρωλίγκες: Παρτιζάν (1992), Μπανταλόνα (1994), Ρεάλ Μαδρίτης (1995), Παναθηναϊκός (2000, 2002, 2007, 2009, 2011), Φενέρμπαχτσε (2017)

2 Κύπελλα Σαπόρτα: Ρεάλ Μαδρίτης (1997), Μπενετόν Τρεβίζο (1999)

17 Εθνικά πρωταθλήματα: Παρτιζάν (1992), Παναθηναϊκός (2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011), Φενέρμπαχτσε (2014, 2016, 2017, 2018) Παρτιζάν (2025)

11 Εθνικά Κύπελλα: Παρτιζάν (1992), Παναθηναϊκός (2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2012), Φενέρμπαχτσε (2016, 2019, 2020)

2 Αδριατικές Λίγκες: Παρτιζάν (2023, 2025)

Τίτλοι σε Εθνικό επίπεδο

1996: Ασημένιο Μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ατάλαντα

1997: Χρυσό Μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ της Ισπανίας

1999: Χάλκινο Μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ της Γαλλίας

1998: Χρυσό Μετάλλιο στο Μουντομπάσκετ της Αθήνας

Ατομικές Διακρίσεις:

3 φορές κορυφαίος προπονητής της Ευρωλίγκας (2007, 2011, 2017)

4 φορές Προπονητής της χρονιάς στο ελληνικό πρωτάθλημα: (2000, 2005, 2009, 2011)

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