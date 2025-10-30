Κλοπή 1,5 εκατ. ευρώ στη World Athletics από υπαλλήλους

Άνθρωποι που δούλευαν στην Παγκόσμια Ομοσπονδία στίβου, ευθύνονται για την υπεξαίρεση ποσού που φτάνει τα 1.500.000 ευρώ.

Newsbomb

Κλοπή 1,5 εκατ. ευρώ στη World Athletics από υπαλλήλους
ΑΘΛΗΜΑΤΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Δύο μόνιμοι υπάλληλοι της World Athletics και ένας συμβασιούχος σύμβουλος, είναι οι υπεύθυνοι για την κλοπή 1.500.000 ευρώ από την Παγκόσμια Ομοσπονδία στίβου. Οι συγκεκριμένα υπεξαίρεσαν συστηματικά το τεράστιο αυτό ποσό, σε διάστημα ετών όπως αποκάλυψε η ίδια η Ομοσπονδία.

Έγινε έλεγχος μέσω του οποίου αποκαλύφθηκε η υπεξαίρεση. Ακολούθησε εσωτερική έρευνα στη World Athletics, με την υπόθεση να καταλήγει σε καταγγελίες συμβάσεων και ποινικές διώξεις.

«Λεπτομερείς υποθέσεις έχουν προετοιμαστεί και παραδοθεί στις αρμόδιες δικαστικές και νομικές αρχές για ποινική έρευνα. Η World Athletics έδωσε εντολή για ανεξάρτητη λογιστική αναθεώρηση της περιόδου για να συμπληρώσει τη δική της εσωτερική έρευνα και δεν βρέθηκε καμία άλλη δόλια δραστηριότητα. Ένα σύνολο ενισχυμένων εσωτερικών οικονομικών ελέγχων εισάγεται σε ολόκληρο τον οργανισμό», αναφέρεται στην ανακοίνωση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας στίβου.

Ο πρόεδρος της World Athletics, Σεμπάστιαν Κόου, δήλωσε: «Πολλοί οργανισμοί κρύβουν περιστατικά σαν κι αυτό, τερματίζοντας την απασχόληση με περιορισμένες πληροφορίες, κάτι που επιτρέπει στους δράστες να συνεχίσουν τις απάτες και τις κλοπές τους εντός νέων οργανισμών. Δεν είμαστε αυτό το είδος οργανισμού.

Έχουμε χτίσει μια ισχυρή φήμη για την καλή διακυβέρνηση, τη διαφάνεια και για την υπεράσπιση του δικαίου, ακόμη και αν μερικές φορές είναι λίγο άβολο. Αυτό είναι άβολο, αλλά είναι σημαντικό να κάνουμε το σωστό».

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:22ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Βίντεο από νέα ένοπλη ληστεία με λεία χρυσό - Οι δράστες ήταν μεταμφιεσμένοι σε αστυνομικούς

19:12ΚΟΣΜΟΣ

Πέντε συλλήψεις για τον θάνατο του εγγονού του Ρόμπερτ Ντε Νίρο

19:12ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΤΑ: Αντιδράσεις εργαζομένων για τα 204 καταστήματα που κλείνουν – «Αρμαγεδδών συρρίκνωσης»

19:11ΚΟΣΜΟΣ

Σερβία: Η αναγνώριση του Κοσόβου από τη Συρία ήταν με υπογραφή Τουρκίας

19:02ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη 42χρονος στον Βόλο για ενδοοικογενειακή βία - Γύρισε την 6χρονη κόρη του ανάποδα και την απειλούσε

19:02ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ ανατρέπει για πρώτη φορά από το 1992 την πολιτική των ΗΠΑ για τα πυρηνικά - Τι σημαίνει - Έχει δίκιο;

18:59LIFESTYLE

Ευρυδίκη Βαλαβάνη: «Δεν ξέρω τι θα είχα κάνει αυτούς τους 3 μήνες, αν δεν είχα τον Γρηγόρη»

18:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεοδωρικάκος: «Επιτάχυνση και απλοποίηση αδειοδοτήσεων και εκσυγχρονισμός της βιομηχανίας»

18:53ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Κλοπή 1,5 εκατ. ευρώ στη World Athletics από υπαλλήλους

18:52ΚΟΣΜΟΣ

Ιμαλάια: Η στιγμή που τεράστια χιονοστιβάδα «κατάπιε» μια ολόκληρη κατασκήνωση - Δείτε βίντεο

18:47LIFESTYLE

Η Γη της ελιάς spoiler: Αθηνά και Τζον ξανά μαζί

18:42ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου αναλαμβάνει πρόεδρος του Ελληνικού Φεστιβάλ

18:41ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: «Σκορπίσαμε σαν οικογένεια», λέει ο παππούς του βρέφους που παρασύρθηκε από μεθυσμένο οδηγό - Βίντεο

18:36ΚΟΣΜΟΣ

Συντριβή ελικοπτέρου στη Βρετανία: Ένας νεκρός και 4 τραυματίες

18:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στην Αίγυπτο ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την ενθρόνιση του νέου Αρχιεπισκόπου Σινά

18:24ΚΟΣΜΟΣ

Μέσα στο Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο του Καΐρου: Η πρώτη ξενάγηση στις εντυπωσιακές αίθουσες του Τουταγχαμών και την ιστορία της χώρας των Φαράω

18:19ΚΟΣΜΟΣ

Τραγικός θάνατος 17χρονου στην Αυστραλία: Χτυπήθηκε από μπάλα κρίκετ στο λαιμό

18:18ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΤΑ: Λουκέτο σε 204 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα – Η ανακοίνωση της εταιρείας

18:10ΥΓΕΙΑ

ΕΟΔΥ: Δύο θάνατοι από covid-19 και ένα σοβαρό κρούσμα γρίπης με νοσηλεία σε ΜΕΘ την τελευταία εβδομάδα

18:03ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Hellenic Championship: Το ξεχωριστό κάλεσμα του Νόβακ Τζόκοβιτς μέσα από το Telekom Center Athens

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:18ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΤΑ: Λουκέτο σε 204 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα – Η ανακοίνωση της εταιρείας

16:41ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κορωπί: «Δεν με έδειρε ο σύντροφός μου, δεν θυμάμαι πώς χτύπησα» - Τα πρώτα λόγια της Λιθουανής μέσα από το νοσοκομείο

18:42ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου αναλαμβάνει πρόεδρος του Ελληνικού Φεστιβάλ

09:45ΚΟΣΜΟΣ

Το «Ξενοδοχείο της Καταστροφής»: Ξόδεψαν 700 εκατ. ευρώ για ένα κτίριο όπου δεν έμεινε ποτέ κανείς

15:49ΕΛΛΑΔΑ

«Η Νάντια δεν θα γυρίσει ποτέ πίσω»: Γιατί καταδικάστηκε και ο συνοδηγός σε 15 χρόνια κάθειρξης για το τροχαίο που στοίχισε τη ζωή στην 38χρονη μητέρα στη Νέα Κίο

17:06ΚΑΙΡΟΣ

Ήπιο φθινόπωρο, αλλά πιθανή ψυχρή «έκπληξη» στην αρχή του χειμώνα για την Ευρώπη και την Ελλάδα

11:51ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: «Ξηλώνονται» οι «Ομπρέλες» του Ζογγολόπουλου – Μεταφέρονται στην Αθήνα για αποκατάσταση

19:12ΚΟΣΜΟΣ

Πέντε συλλήψεις για τον θάνατο του εγγονού του Ρόμπερτ Ντε Νίρο

17:50ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Τα μηνύματα από «πακιστανικό» κινητό σε στενό συγγενή του 68χρονου πριν και μετά το έγκλημα

19:02ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη 42χρονος στον Βόλο για ενδοοικογενειακή βία - Γύρισε την 6χρονη κόρη του ανάποδα και την απειλούσε

18:24ΚΟΣΜΟΣ

Μέσα στο Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο του Καΐρου: Η πρώτη ξενάγηση στις εντυπωσιακές αίθουσες του Τουταγχαμών και την ιστορία της χώρας των Φαράω

18:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Άντε να δούμε πότε θα ξαναβρέξει» - Η πρόβλεψη Ζιακόπουλου

16:28ΚΟΣΜΟΣ

Σουδάν: Μέσα στο μαιευτήριο της φρίκης με τους 460 νεκρούς - Σκληρές εικόνες

07:16ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Επεκτείνεται το ωράριο λειτουργίας σε επιπλέον 33 Γραφεία της ΕΛΑΣ σε όλη τη χώρα

06:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νυχτερινό ρεύμα: Πότε τίθεται σε εφαρμογή το χειμερινό ωράριο - Πώς θα εξοικονομήσετε ενέργεια

18:59LIFESTYLE

Ευρυδίκη Βαλαβάνη: «Δεν ξέρω τι θα είχα κάνει αυτούς τους 3 μήνες, αν δεν είχα τον Γρηγόρη»

13:54LIFESTYLE

Sydney Sweeney: Έκανε την πιο τολμηρή εμφάνισή της στο κόκκινο χαλί με διάφανη τουαλέτα γεμάτη κρύσταλλα

08:02ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Νοεμβρίου: Έρχονται εκπλήξεις και αστάθεια

10:26ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Πλησιάζει «διαταραχή» από την Ιταλία - Πότε έρχονται οι πρώτες βροχές του Νοεμβρίου

06:24ΕΛΛΑΔΑ

Στο «κυνήγι» των δραχμών οι Έλληνες: Τα νομίσματα που μπορεί να πουληθούν έως και 97.000 ευρώ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ