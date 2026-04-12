Επιτυχία για την Εθνική γυναικών χάντμπολ: Προκρίθηκε για πρώτη φορά σε τελικά Ευρωπαϊκού

Σημαντική επιτυχία για την Εθνική γυναικών στο χάντμπολ. Η Ελλάδα ηττήθηκε 38-16 στο Λιντς από την Αυστρία, για την 6η και τελευταία αγωνιστική της προκριματικής φάσης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Όμως, παρά το αποτέλεσμα, εξασφάλισε την θέση στην τελική φάση της διοργάνωσης, για πρώτη φορά στην ιστορία της!

Η Εθνική τα κατάφερε ως μία απ’ τις τέσσερις καλύτερες τρίτες των ομίλων. Σε μια σημαντική επιτυχία, με την αμέσως προηγούμενη να είναι ουσιαστικά το 2004 όταν και συμμετείχαμε ως διοργανωτές στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Η ειδική βαθμολογία των τρίτων ομάδων στους έξι ομίλους:

1. Ισλανδία 2 (-15) -4ος όμιλος-

2. Ουκρανία 0 (-39) -5ος όμιλος-

3. Σκόπια 0 (-41) -3ος όμιλος-

4. Ελλάδα 0 (-51) -6ος όμιλος-

5. Φινλανδία 0 (-62) -1ος όμιλος-

6. Ιταλία 0 (-69) -2ος όμιλος-

Η τελευταία αγωνιστική

Γαλλία-Φινλανδία 39-16

Ελβετία-Ιταλία 38-19

Σλοβενία-Σκόπια 27-18

Ισλανδία-Πορτογαλία 32-24

Σερβία-Ουκρανία 30-21