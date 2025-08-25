Eurobasket 2025: Ποιες ομάδες είναι φαβορί για την κατάκτηση της διοργάνωσης

Η ώρα του Eurobasket πλησιάζει. Την Τετάρτη 27 Αυγούστου γίνεται το πρώτο τζάμπολ στη διοργάνωση η οποία διεξάγεται σε 4 ομίλους, στη Λετονία, την Φινλανδία, την Κύπρο και την Πολωνία.

Η Εθνική Ομάδα παίρνει μέρος στον 3ο όμιλο και την Πέμπτη 28 Αυγούστου (21:30) δίνει το πρώτο της παιχνίδι, στη Λεμεσό, κόντρα στην Ιταλία. Στον όμιλό μας συμμετέχουν η Ισπανία, η Κύπρος, η Γεωργία και η Βοσνία Ερζεγοβίνη. Στην τελική φάση, που διεξάγεται στη Λετονία, προκρίνονται οι 4 πρώτες ομάδες από κάθε όμιλο.

Πρώτο φαβορί η Σερβία και τέταρτο η Ελλάδα



Πρώτο φαβορί για την κατάκτηση του Eurobasket 2025 είναι η Σερβία και ακολουθούν η Γερμανία και η Γαλλία. Η Εθνική Ομάδα είναι τέταρτο φαβορί και πίσω της βρίσκονται η Τουρκία και η Ισπανία.

Ενισχυμένες αποδόσεις για το Eurobasket



* Νικητής η Ελλάδα

* Να κερδίσει μετάλλιο η Ελλάδα

* Νικητής η Γαλλία

* Να κερδίσει μετάλλιο η Ισπανία

* Να φτάσει στον τελικό η Ελλάδα

* Να φτάσει στον τελικό η Γαλλία

* Να φτάσει στα ημιτελικά η Ελλάδα

* Να φτάσει στα ημιτελικά η Λιθουανία

* Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο να σκοράρει τους περισσότερους πόντους

* Ο Νίκολα Γιόκιτς να σκοράρει τους περισσότερους πόντους

* Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο να πάρει τα περισσότερα ριμπάουντ

* Ο Άλπερεν Σένγκουν να πάρει τα περισσότερα ριμπάουντ

* Ο Νίκολα Γιόκιτς να μοιράσει τις περισσότερες ασίστ

* Ο Ντένις Σρέντερ να μοιράσει τις περισσότερες ασίστ

* Ο Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς να πετύχει τα περισσότερα τρίποντα

* Ο Αντρέας Ομπστ να πετύχει τα περισσότερα τρίποντα



