Eurojackpot (23/9): Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 120.000.000 ευρώ

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τρίτη (23/9) η κλήρωση του Eurojackpot για 120.000.000 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί, που ανέδειξε η κληρωτίδα της αποψινής κλήρωσης, είναι οι αριθμοί: 18, 31, 32, 7, 33, 10 και 11.