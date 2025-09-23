Eurojackpot (23/9): Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 120.000.000 ευρώ
Τα αποτελέσματα και οι αριθμοί που κερδίζουν
Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τρίτη (23/9) η κλήρωση του Eurojackpot για 120.000.000 ευρώ.
Οι τυχεροί αριθμοί, που ανέδειξε η κληρωτίδα της αποψινής κλήρωσης, είναι οι αριθμοί: 18, 31, 32, 7, 33, 10 και 11.
