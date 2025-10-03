Sports Party στα καταστήματα ΟΠΑΠ: Promos, δώρα & 6 ενισχυμένες αποδόσεις

Τα Sports Party* συνεχίζονται στα καταστήματα ΟΠΑΠ με super δώρα και super ενισχυμένες αποδόσεις. Το Sports Party αυτή την Κυριακή ξεκινάει στις 20:00, μισή ώρα πριν από την έναρξη του ντέρμπι της Super League, ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός.

Το Sports Party* από το Πάμε Στοίχημα σε περιμένει εσένα και την παρέα σου σε ένα κατάστημα ΟΠΑΠ για να δείτε το παιχνίδι με super δώρα & περισσότερες εκπλήξεις!

Αυτό το Sports Party δεν γίνεται να το «χάσεις». Απολαμβάνεις με την παρέα σου τις μεγαλύτερες αθλητικές συγκινήσεις σε ένα κατάστημα ΟΠΑΠ, με νέα Promos, απίστευτες ΟΠΑΠ επιβραβεύσεις, δυνατά tips, super ενισχυμένες αποδόσεις* σε επιλεγμένες αγορές & την ευκαιρία να διεκδικήσεις μοναδικά δώρα.

Πέρασαν 2 σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στο Παναιτωλικός-Παναθηναϊκός

Σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις σε 6 επιλεγμένες αγορές του ντέρμπι ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός, σε περιμένουν σε ένα κατάστημα ΟΠΑΠ, την Κυριακή, από τις 19:30 έως τις 20:30.

Την προηγούμενη Κυριακή, στον αγώνα Παναιτωλικός-Παναθηναϊκός, πέρασαν 2 σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις του Πάμε Στοίχημα:

  • Παναθηναϊκός Over 1,5 γκολ
  • Παναιτωλικός να σκοράρει

Πολλά είναι τα δυνατά παιχνίδια που διεξάγονται, το Σαββατοκύριακο, στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Ξεχωρίζουν τα ντέρμπι της Premier League, Τσέλσι-Λίβερπουλ (Σάββατο, 19:30) και της Serie A, Γιουβέντους-Μίλαν (Κυριακή, 21:45).

Mε το νέο Βet Lock * κλειδώνεις το στοίχημά σου και είσαι πιο κοντά στη νίκη

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει σε όλους τους αγώνες αμέτρητες αγορές και ενισχυμένες αποδόσεις, καθώς και τις προωθητικές ενέργειες «Στο Παρά 1»*, «Βοοst Νίκης»* αλλά και τη νέα ενέργεια «Βet Lock»*.

Με το Bet Lock κλειδώvεις την επιλογή σου μέσω του opapstore app και φθάνεις πιο κοντά στη μεγάλη νίκη.

Bet Builder Ready από το Πάμε Στοίχημα στα καταστήματα ΟΠΑΠ

Στα καταστήματα ΟΠΑΠ προσφέρονται και Bet Builder Ready για τα κορυφαία ματς των πρωταθλημάτων, μεταξύ των οποίων και τα ακόλουθα:

Τσέλσι-Λίβερπουλ (Σάββατο, 19:30)

  • Οver 2,5 γκολ & Οver 8,5 κόρνερ
  • Να σκοράρουν και οι 2 ομάδες & Οver 9,5 κόρνερ
  • M. Σαλάχ να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή & Λίβερπουλ να κερδίσει

ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός (Κυριακή, 20:30)

  • Over 0,5 Ολυμπιακός γκολ & Over 5,5 Ολυμπιακός κόρνερ
  • Ι. Κωνσταντέλιας να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή & ΠΑΟΚ να κερδίσει
  • Ν. Ποντένσε να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή & Ολυμπιακός να κερδίσει

Γιουβέντους-Μίλαν (Κυριακή, 21:45)

  • Τζ. Ντέιβιντ να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή & Γιουβέντους να κερδίσει
  • Γιουβέντους να κερδίσει, Οver 3,5 γκολ & Να σκοράρουν και οι 2 ομάδες
  • Κ. Πουλίσικ να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή, Μίλαν να κερδίσει & Να σκοράρουν και οι 2 ομάδες

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις. Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ. Η συμμετοχή σε τυχερά παίγνια επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Η συχνή συμμετοχή ενέχει κινδύνους εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης: 1114 ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

