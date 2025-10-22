Συμμαχία Πολιτείας και φορέων κατά του παράνομου τζόγου στην Ημερίδα Υπεύθυνου Παιχνιδιού του ΟΠΑΠ

Συμμαχία Πολιτείας και φορέων κατά του παράνομου τζόγου στην Ημερίδα Υπεύθυνου Παιχνιδιού του ΟΠΑΠ

Νίκος Χρυσικόπουλος, Γιώργος Μαυρωτάς, Γιώργος Γιαννόπουλος, Ευτυχία Γεωργουλοπούλου, Παναγιώτης Τρισόκκας και Αντώνης Βαρθολομαίος στο πάνελ με θεματική «Αρχές και Εποπτεία- Προκλήσεις και προοπτικές στο Υπεύθυνο Παιχνίδι»

Κοινό μέτωπο για την πάταξη του παράνομου τζόγου και την προστασία των παικτών και του κοινωνικού συνόλου συγκρότησαν οι εκπρόσωποι της Πολιτείας και των εμπλεκόμενων φορέων, που συμμετείχαν στην Ημερίδα Υπεύθυνου Παιχνιδιού που διοργάνωσε ο ΟΠΑΠ, μέλος της Allwyn.

Κατερίνα Γιαννακάκου – Ραζέλου, Nicole Garrett, Arno Nagelschmied και Φαίη Κεπίδου στο πάνελ με θεματική «Η προσέγγιση των ειδικών για την προστασία των παικτών»

Εκπρόσωποι της κυβέρνησης, κορυφαία στελέχη ρυθμιστικών αρχών, διεθνών ενώσεων και εταιρειών του κλάδου συμφώνησαν στην ανάγκη υιοθέτησης ενός ολιστικού πλαισίου για την αντιμετώπιση του παράνομου τζόγου και στην ανάληψη συλλογικών δράσεων γύρω από το Υπεύθυνο Παιχνίδι.

Κόσμος παρακολουθεί την ημερίδα για το Υπεύθυνο Παιχνίδι

Την ημερίδα του ΟΠΑΠ – τη μεγαλύτερη που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στην Ελλάδα με αποκλειστικό θέμα συζήτησης το Υπεύθυνο Παιχνίδι – παρακολούθησαν συνολικά περισσότερα από 400 άτομα, τα οποία επικρότησαν την πρόθεση της Πολιτείας για λήψη νομοθετικών πρωτοβουλιών εναντίον του παράνομου τζόγου.

Επιπλέον, επικρότησαν τις πρωτοβουλίες που υλοποιεί ο ΟΠΑΠ για την προστασία των παικτών, αναγνωρίζοντας ότι είναι πρωτοπόρος στον τομέα του Υπεύθυνου Παιχνιδιού, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από τις κορυφαίες πιστοποιήσεις που έχει λάβει από την Παγκόσμια Ένωση Λοταριών (WLA) και την Ευρωπαϊκή Ένωση Λοταριών (EL).

Η Γενική Διευθύντρια Νομικών, Ρυθμιστικών Θεμάτων και Κανονιστικής Συμμόρφωσης του Ομίλου ΟΠΑΠ, Δρ. Νάνση Βέρρα

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε η Γενική Διευθύντρια Νομικών, Ρυθμιστικών Θεμάτων και Κανονιστικής Συμμόρφωσης του Ομίλου ΟΠΑΠ, Δρ. Νάνση Βέρρα, «ο όμιλος εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο Υπεύθυνου Παιχνιδιού σε όλα τα επίπεδα, αξιοποιεί καινοτόμες τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης και επενδύει στην εκπαίδευση των εργαζομένων, των συνεργατών του και της κοινωνίας».

Ο Υφυπουργός Υγείας, Δημήτρης Βαρτζόπουλος

Παράλληλα, ο Υφυπουργός Υγείας, Δημήτρης Βαρτζόπουλος, ανέδειξε την ουσιαστική συμβολή του ΟΠΑΠ στο έργο του ΕΟΠΑΕ (πρώην ΚΕΘΕΑ), τονίζοντας ότι η εταιρεία συμβάλλει καλύπτοντας εξ ολοκλήρου το κόστος λειτουργίας της γραμμής 1114 για τη στήριξη ατόμων που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπέρμετρης ενασχόλησης με τα τυχερά παίγνια.

Νίκος Χρυσικόπουλος, Γιώργος Μαυρωτάς, Γιώργος Γιαννόπουλος, Ευτυχία Γεωργουλοπούλου, Παναγιώτης Τρισόκκας και Αντώνης Βαρθολομαίος στο πάνελ με θεματική «Αρχές και Εποπτεία- Προκλήσεις και προοπτικές στο Υπεύθυνο Παιχνίδι»

Όλοι οι συμμετέχοντες εξέφρασαν την προσδοκία ότι η ημερίδα του ΟΠΑΠ θα αποτελέσει αφετηρία για την ενίσχυση των συλλογικών προσεγγίσεων και των δράσεων γύρω από το Υπεύθυνο Παιχνίδι.

Μαίρη Παπακωνσταντίνου, Δρ. Νάνση Βέρρα, Αλέξανδρος Ντάβος, Γιώργος Πουλημάς, και Νίκος Φλίγκος στο πάνελ με θεματική «Βέλτιστες πρακτικές στον κλάδο των τυχερών παιγνίων-Από τη θεωρία στην πράξη»

