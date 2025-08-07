«Μάχες» για το ελληνικό ποδόσφαιρο: Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ ψάχνουν το πρώτο βήμα πρόκρισης

Ο αποκλεισμός του Άρη και η συνολική συγκομιδή των ομάδων μας στην προηγούμενη προκριματική φάση, καθιστά μεγάλη την ανάγκη για αποτελέσματα, προκρίσεις και κυρίως League Phase. Απόψε τρία ελληνικά κλαμπ δίνουν τον πρώτο αγώνα τους στον Γ’ προκριματικό των διοργανώσεων που μετέχουν.

Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ στο Europa League, ΑΕΚ στο Conference League. Δύσκολα ματς, λιγότερο ή περισσότερο, αλλά με αξιώσεις και «δίψα» για τις ομάδες μας. «Πράσινοι» και «ασπρόμαυροι» αν περάσουν εξασφαλίζουν League Phase, ενώ η Ένωση θα χρειαστεί δύο προκρίσεις.

Το πιο δύσκολο έργο το έχει ο Παναθηναϊκός. Το «τριφύλλι» φιλοξενεί την Σαχτάρ Ντόνετσκ. Μια πολύ δύσκολη αντίπαλο, η οποία… έδειξε τα δόντια της με την ευκολία με την οποία απέκλεισε την Μπεσίκτας στην προηγούμενη φάση του Europa League.

Οι «πράσινοι» μετά τον αποκλεισμό από τη Ρέιντζερς, δεν θα έχουν τον Μπακασέτα και τον Ιωαννίδη που είναι τραυματίες, αλλά και τον Βαγιαννίδη φυσικά που πωλήθηκε. Στη διάθεση του Βιτόρια ο Ζαρουρί. Από την άλλη θα απουσιάσει ο εξαιρετικός εξτρέμ, Κέβιν.

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται στην κατάμεστη Τούμπα την Βόλφσμπεργκερ. Οι Αυστριακοί δεν είναι εύκολος αντίπαλος, καθώς τα τελευταία χρόνια έχουν ανέβει σημαντικά. Όμως σε γήπεδο sold out στη Θεσσαλονίκη, τον πρώτο λόγο τον έχει ο «δικέφαλος».

Ο Ράζβαν Λουτσέσκου είναι γνωστό πως δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Ντεσπόντοφ. Έχει όμως τη «δίψα» των παικτών του για να συνεχίσουν στην επόμενη φάση και τελικά να φτάσουν στην League Phase.

Η ΑΕΚ αγωνίζεται για το Conference League στην Κύπρο, κόντρα στον Άρη Λεμεσού. Ο Νίκολιτς τόνισε πως δεν είναι για διακοπές στο νησί η ομάδα του, αναζητώντας το θετικό αποτέλεσμα που θα κάνει ευκολότερη τη ρεβάνς στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Αμφίβολη είναι η συμμετοχή του Ρότα που είχε αδιαθεσία παραμονή του αγώνα. Οι Κύπριοι απ’ την άλλη, είναι ιδιαίτερα φιλόδοξοι και θέλουν ένα αποτέλεσμα που θα τους δώσει πλεονέκτημα.

Το πρόγραμμα των Ελληνικών αγώνων:

Conference League

19:00 Άρης Λεμεσού – ΑΕΚ Cosmote Sport 2

Europa League

20:30 ΠΑΟΚ – Βόλφσμπεργκε OPEN TV

21:00 Παναθηναϊκός – Σαχτάρ Cosmote Sport 1

Ανάγκη για την 10η θέση

Τα αποτελέσματα και οι προκρίσεις των ελληνικών ομάδων, είναι απαραίτητα για τη «μάχη» της 10ης θέσης στο ranking της UEFA. Εκεί όπου ο αποκλεισμός του Άρη δημιούργησε πρόβλημα, καθώς η Τσεχία την οποία κυνηγάμε συνεχίζει με μια ομάδα περισσότερη.

Η χώρα μας έχει 35.912 βαθμούς, με τους Τσέχους να είναι 10οι με 39.200. Η διαφορά είναι σημαντική και προϋποθέτει συμμετοχή σε League Phases και από τις τέσσερις ομάδες της Ελλάδας που συνεχίζουν, με εξασφαλισμένη έως τώρα μόνο αυτή του Ολυμπιακού.