Έβερτον: Φιλικό στο νέο της γήπεδο με τη Ρόμα
Στο «Hill Dickinson Stadium» τα «ζαχαρωτά» υποδέχτηκαν τους Ρωμαίους με τους Ιταλούς να επικρατούν 1-0.
Λίγο καιρό πριν αρχίσει η σεζόν στην Αγγλία, η Έβερτον άνοιξε για πρώτη φορά τις πύλες του «Hill Dickinson Stadium» στους φιλάθλους της. Μέχρι τώρα στα test event που είχαν πραγματοποιηθεί, ήταν περιορισμένος και συγκεκριμένος ο αριθμός των ατόμων που είχαν δικαίωμα να βρεθούν στις εξέδρες.
Τα «ζαχαρωτά» ηττήθηκαν 1-0 από τη Ρόμα στο φιλικό (το γκολ ο Σουλέ) όμως αυτό δεν είχε και ιδιαίτερη σημασία. Το γήπεδο ήταν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος για τους φιλάθλους και για τους ιθύνοντες του κλαμπ που ήθελαν να δουν πιθανές ατέλειες στη λειτουργία του.
