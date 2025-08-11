Τζούριτσιτς: «Όσα γίνονται στο μπάσκετ Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός δεν τα βλέπεις πουθενά στον κόσμο»

Ο Φίλιπ Τζούριτσιτς εξέφρασε την άποψη ότι οι Έλληνες προτιμούν το μπάσκετ σε σχέση με το ποδόσφαιρο και στάθηκε στη… μοναδικότητα του ντέρμπι «αιωνίων», Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός.

Ο ποδοσφαιριστής του «τριφυλλιού» μίλησε στην εκπομπή SportKi του καναλιού Ν1 της Σερβίας.

Στη συνέντευξή του παρουσίασε τη δική του οπτική για την προτίμηση των Ελλήνων στο μπάσκετ, υπογραμμίζοντας ότι είναι πολύ πιο ενθουσιώδεις γι’ αυτό σε σχέση με το ποδόσφαιρο. Μάλιστα, αναφερόμενος στο μπασκετικό ντέρμπι «αιωνίων», τόνισε: «Έχω δει πολλά πράγματα στο σερβικό ντέρμπι, αλλά αυτό που μπορεί να δει κανείς στα ντέρμπι Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός δεν μπορεί να το δει πουθενά αλλού στον κόσμο».

Επίσης, μίλησε για το φιλικό της Εθνικής με τη Σερβία, λέγοντας ότι η Ελλάδα είδε πόσο μακριά βρίσκεται σε σχέση με την εθνική ομάδα της χώρας του, ενόψει του Eurobasket 2025.

Οι δηλώσεις του Φίλιπ Τζούριτσιτς

Για το μπάσκετ στην Ελλάδα και για το αν παρακολουθεί εκείνος: «Παρακολουθείται πολύ περισσότερο το μπάσκετ στην Ελλάδα και οι οπαδοί είναι, να το πούμε λαϊκά, πιο ‘φτιαγμένοι’ για το μπάσκετ απ’ ό,τι για το ποδόσφαιρο. Παρακολουθώ και μου αρέσει να βλέπω αγώνες. Πέρυσι ήμουν στον αγώνα με τον Ερυθρό Αστέρα. Έχω δει πολλά πράγματα στο σερβικό ντέρμπι, αλλά αυτό που μπορεί να δει κανείς στα ντέρμπι Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός δεν μπορεί να το δει πουθενά αλλού στον κόσμο. Και αυτή η σεζόν θα είναι ενδιαφέρουσα, θα την παρακολουθούμε».

Για το αν παρακολούθησε τους φιλικούς αγώνες της εθνικής Σερβίας: «Είδα τον αγώνα με την Ελλάδα, αυτόν με την Κύπρο όχι. Η εντύπωση είναι ότι οι Έλληνες ήταν θετικοί όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα μέχρι τον αγώνα με εμάς. Είδαν πόσο μακριά βρίσκονται και η ατμόσφαιρα έπεσε λίγο. Δεν είμαι αρμόδιος να πω τι θα έπρεπε να κάνουμε και πώς θα έπρεπε να το κάνουμε, αλλά νομίζω ότι έχουμε σπουδαία ομάδα και με όλη μας την καρδιά ελπίζουμε στο χρυσό μετάλλιο».

