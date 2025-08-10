Παναθηναϊκός: «Παλεύει» για Σαχτάρ ο Ιωαννίδης - Έβγαλε μέρος της προπόνησης

Ο Παναθηναϊκός προετοιμάζεται για τη ρεβάνς του 0-0 κόντρα στη Σαχτάρ, η οποία θα διεξαχθεί την προσεχή Πέμπτη (14/8, 21:00).

Το σημερινό πρόγραμμα περιελάμβανε προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης», με τον Φώτη Ιωαννίδη να συμμετέχει σε μέρος του προγράμματος.

O αρχηγός των Πρασίνων έχει ξεπεράσει τη θλάση που τον ταλαιπωρούσε και τον κράτησε εκτός από το πρώτο παιχνίδι με τους Ουκρανούς και θα κάνει αγώνα δρόμου για να ταξιδέψει και να αγωνιστεί στην Κρακοβία.

Οι παίκτες του Ρουί Βιτόρια ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας και τακτική ενώ ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα με τελειώματα.

Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησε για μία ακόμη μέρα ο Τάσος Μπακασέτας, ο οποίος δεν υπολογίζεται, καθώς έχει μείνει εκτός ευρωπαϊκής λίστας.