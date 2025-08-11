Super League: Παναθηναϊκός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ ο ένας πάνω στον άλλον! - Οι μέρες κι οι ώρες της πρεμιέρας

Το μεσημέρι της Δευτέρας (08/11) η διοργανώτρια αρχή γνωστοποίησε το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος.

Η Super League της σεζόν 2025/26 θα κάνει σέντρα το τριήμερο 23-24-25 Αυγούστου κι όπως φαίνεται το θέμα με τις ώρες των αναμετρήσεων θα αποτελέσει ξανά μεγάλος «πονοκέφαλος» για τους Έλληνες φιλάθλους.

Είναι χαρακτηριστικό ότι οι αγώνες του Παναθηναϊκού, της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ πέφτει ο ένας πάνω στον άλλο, κάτι που σημαίνει ότι οι τηλεθεατές θα μπορούν να δουν μόνο με… ζάπινγκ τα παιχνίδια τριών από τους διεκδικητές του τίτλου.

Πρώτος στη μάχη για την κατάκτηση του πρωταθλήματος ρίχνεται ο Ολυμπιακός, ο οποίος υποδέχεται τον Αστέρα AKTOR, το Σάββατο 23 Αυγούστου. Την ίδια μέρα και ώρα (βλ. 20:00) θα διεξαχθεί κι ο αγώνας του Άρη!

Οι μέρες κι οι ώρες των αγώνων της πρεμιέρας στη Super League

