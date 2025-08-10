«Όχι» της Σλάβια στον ΠΑΟΚ, σύμφωνα με τους Τσέχους

Ο ΠΑΟΚ έκανε βελτιωμένη πρόταση στην Σλάβια Πράγας, δίνοντας 10,5 εκατ. συν 1,5 εκατ. μπόνους και ποσοστό μεταπώλησης, για την απόκτηση του Χρήστου Ζαφείρη. Πρόταση η οποία δε φέρεται να… συγκίνησε τους Τσέχους.

Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζουν τσέχικα δημοσιεύματα. Σύμφωνα με τα ΜΜΕ της Τσεχίας, η Σλάβια Πράγας απέρριψε και τη νέα προσφορά του «δικέφαλου», επιμένοντας στην απόφασή της να κρατήσει τον ποδοσφαιριστή για τη League Phase του Champions League.

Ο ίδιος ο Ζαφείρης συνεχίζει να πιέζει για να αποδεχτεί η Σλάβια την παραχώρησή του στον ΠΑΟΚ. Όμως οι Τσέχοι μοιάζουν αμετακίνητοι και δε θέλουν να παραχωρήσουν ίσως τον καλύτερο παίκτη του ρόστερ τους. Το… σίριαλ, πάντως, θα έχει δεδομένα κι άλλα επεισόδια.