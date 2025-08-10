Επεισόδια στο Βόλο πριν από φιλανθρωπικό τουρνουά ποδοσφαίρου ομάδων Super League

Στην πόλη του Βόλου διεξάγεται τουρνουά φιλανθρωπικού χαρακτήρα. Με τη συμμετοχή τεσσάρων ομάδων της Super League. Δυστυχώς τα πράγματα δεν πήγαν καλά, καθώς κάποιες ώρες πριν τη σέντρα, υπήρξαν επεισόδια ανάμεσα σε οπαδούς κοντά στο κέντρο της πρωτεύουσας της Μαγνησίας.

Το τουρνουά είχε σκοπό την ενίσχυση του Ιδρύματος Ορφανοτροφείο Βόλου. Σύμφωνα με το «thenewspaper.gr», τα προβλήματα προέκυψαν από ομάδες οπαδών που έφτασαν στην πόλη. Οι οποίες και ενεπλάκησαν σε κάποια σημεία κοντά στο κέντρο.

Υπάρχουν αναφορές για υβριστικά συνθήματα, αντικείμενα που εκτοξεύτηκαν εκατέρωθεν, ακόμη και μικροσυμπλοκές. Κάτι που έφερε την παρέμβαση ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων.

Στο τουρνουά μετέχουν η ομάδα του Βόλου, η ΑΕΛ, ο Λεβαδειακός και ο Πανσερραϊκός. Τέσσερις επαρχιακές ομάδες από την Super League.