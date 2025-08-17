Παναθηναϊκός: Στην Αθήνα ο Καλάμπρια, ολοκληρώνει τη μεταγραφή στο «τριφύλλι»!

Ο διεθνής Ιταλός μπακ έφτασε στην Ελλάδα για να περάσει ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει τριετές συμβόλαιο με τους «πράσινους».

Παναθηναϊκός: Στην Αθήνα ο Καλάμπρια, ολοκληρώνει τη μεταγραφή στο «τριφύλλι»!
Όλα έτοιμα για να ολοκληρωθεί μια σπουδαία μεταγραφή για τον Παναθηναϊκό και το ελληνικό ποδόσφαιρο συνολικά. Ο Νταβίντε Καλάμπρια λίγο πριν τα μεσάνυχτα του Σαββάτου (16/8) προσγειώθηκε στο «Ελ. Βενιζέλος». Βάζοντας στην τελική ευθεία τις λεπτομέρειες ολοκλήρωσης του deal με το «τριφύλλι».

Ο πρώην αρχηγός της Μίλαν στα 28 του χρόνια έχει και την εμπειρία και την ποιότητα για να βοηθήσει σημαντικά το «τριφύλλι» στη θέση του δεξιού μπακ. Αφού συμφώνησε σε όλα με τον Παναθηναϊκό, ήρθε στη χώρα μας για να περάσει τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις και εν συνεχεία να υπογράψει στους «πράσινους».

Η συμφωνία που υπάρχει θα έχει διάρκεια μέχρι το 2028 και θα αποφέρει στον Ιταλό διεθνή μπακ, περίπου 2.000.000 ετησίως.

«Να γίνω αντάξιος των προσδοκιών»

Λίγο μετά την άφιξή του, ο Καλάμπρια έκανε τις πρώτες του δηλώσεις. Ο Ιταλός τόνισε πως είναι χαρούμενος για τη νέα περιπέτεια με το «τριφύλλι». Παράλληλα αποκάλυψε πως έχει μιλήσει με τον Φίλιπ Τζούριτσιτς:

«Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Να ξεκινήσω μία νέα περιπέτεια. Ευχαριστώ πολύ τον πρόεδρο, τη διοίκηση και τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού, οι οποίο δείξανε ότι με θέλανε. Έτσι επέλεξα να έρθω εδώ και να γίνω πραγματικά αντάξιος των προσδοκιών».

Για το ότι θα παίξει εκτός Ιταλίας: «Όπως είπα για μένα ήταν μία επιλογή. Ήθελα να ξεκινήσω κάτι καινούριο εκτός της χώρας μου. Κάτι καινούριο. Μία νέα περιπέτεια. Έχω ετοιμαστεί για αυτό. Έχω προετοιμαστεί για να μπορέσω να επιστρέψω σε μία άλλη προοπτική με άλλη ομάδα και με θέληση. Επίσης ήξερα και εκτίμησα το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός με ήθελε επίσης, οπότε είμαι έτοιμος να έρθω εδώ και να συνεχίσω για νίκες και για τίτλους».

Για το εάν είδε τον αγώνα με τη Σαχτάρ: «Δεν ήταν εύκολο να δω από την Ιταλία το παιχνίδι αλλά άκουσα, έμαθα και μίλησα με τον Τζούρισιτς και τώρα προετοιμαζόμαστε για άλλον έναν αγώνα που θα μας βάλει πιστεύω σε καλή ψυχολογία».

Για τον κόσμο της ομάδας: «Έρχομαι από τη Μίλαν που είχε φανταστικούς οπαδούς. Επίσης πολύ θερμούς οπαδούς είχε και η Μπολόνια. Ξέρω ότι οι φίλαθλοί μας είναι πολύ θερμοί και δεν βλέπω την ώρα να εμφανιστώ μπροστά τους και είμαι σίγουρος ότι οι φίλαθλοι θα βοηθήσουν την ομάδα όσο το δυνατόν περισσότερο».

