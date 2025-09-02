ΑΕΚ: Η λίστα με τους διαθέσιμους παίκτες για τη League Phase του Conference League

Εγινε γνωστή η λίστα της ΑΕΚ για τη League Phase του UEFA Conference League με τον Μάρκο Γκρούγιτς να βρίσκεται κανονικά μέσα.

ΑΕΚ: Η λίστα με τους διαθέσιμους παίκτες για τη League Phase του Conference League
AEK FC
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Πολλές και σημαντικές απουσίες υπάρχουν στη λίστα που απέστειλε η ΠΑΕ ΑΕΚ στην UEFA, για τη League Phase του Conference League.

Οι «κιτρινόμαυροι» δήλωσαν 22 παίκτες από τους 25 που είναι το όριο, αλλά λόγω των περιορισμών στους ξένους και τους γηγενείς, έμειναν εκτός πολλοί ποδοσφαιριστές.

Έτσι, στην Ευρώπη δεν θα αγωνιστούν σε αυτή την πρώτη φάση της διοργάνωσης ο Μαρσιάλ, ο Γιόνσον, ο Λιούμπιτσιτς, ο Οντουμπάτζο, αλλά και ο Δημήτρης Καλοσκάμης.

Από τις Ακαδημίες στη λίστα υπάρχουν δύο τερματοφύλακες που δεν πρόκειται να παίξουν ποτέ, ο Μπαλαμώτης και ο Αγγελόπουλος και ο στόπερ Κοσίδης

Θυμίζουμε πως η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει στην League Phase του UEFA Conference League: Τσέλιε (εκτός), Αμπερντίν (εντός), Σάμροκ Ρόβερς (εντός), Φιορεντίνα (εκτός), Σαμσουνσπόρ (εκτός), Κραϊόβα (εντός).

Αναλυτικά η λίστα και το πρόγραμμα της Ένωσης:

Στρακόσα, Μπρινιόλι, Αγγελόπουλος, Μουκουντί, Πήλιος, Ρότα, Βίντα, Πένραϊς, Ρέλβας, Χρυσόπουλος, Γκρούγιτς, Γκατσίνοβιτς, Πινέδα, Μαρίν, Μάνταλος, Περέιρα, Κουτέσα, Γιόβιτς Κοϊτά, Πιερό, Ελίασον, Ζίνι.

Λίστα Β: Κοσίδης, Μπαλαμώτης

