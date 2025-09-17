Κύπελλο Ελλάδας: Εύκολες νίκες για ΟΦΗ και Ατρόμητο

Δεν προβληματίστηκαν Κρητικοί και Περιστεριώτες, απέναντι σε Καβάλα και Ελλάς Σύρου αντίστοιχα, πετυχαίνοντας άνετες νίκες στη League Phase.

Κύπελλο Ελλάδας: Εύκολες νίκες για ΟΦΗ και Ατρόμητο
Με το... δεξί άρχισαν τις υποχρεώσεις τους στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, ο ΟΦΗ και ο Ατρόμητος. Οι δύο ομάδες που προέρχονται από ήττες στο πρωτάθλημα, διασκέδασαν τις εντυπώσεις κόντρα στην Καβάλα (3-0) και στην Ελλάς Σύρου (4-2) αντίστοιχα.

Στο κεκλεισμένων των θυρών «Θ. Βαρδινογιάννης», ο ΟΦΗ υποδέχτηκε την Καβάλα. Οι φιλοξενούμενοι έμειναν νωρίς με παίκτη λιγότερο, λόγω αποβολής του τερματοφύλακα Ζωγράφου. Ο Τιάγκο Νους στο 20’ έκανε το 1-0. Ο Σενγκέλια στο 43’ ήταν αυτός που σημείωσε το 2-0.

Οι φιλοξενούμενοι στο δεύτερο μέρος συνέχισαν με 9 παίκτες, καθώς ο Αλιατίδης τραυματίστηκε και δεν μπόρεσε να συνεχίσει, με τους Μακεδόνες να μην έχουν δικαίωμα αλλαγής. Ο Νέιρα με σουτ έκανε το 3-0. Ο Σαλσέδο νικήθηκε από τον Ιωαννίδη σε εκτέλεση πέναλτι, με το ματς να ολοκληρώνεται με το συγκεκριμένο σκορ.

Διαιτητής: Α. Τζήλος (Λάρισα)

Κόκκινες: Ζωγράφος (Καβάλα)

Κίτρινες: Νέιρα-Γαρβιηλίδης

ΟΦΗ (Μίλαν Ράσταβατς): Λίλο, Λαμπρόπουλος, Κωστούλας, Λέουις, Μπόρχα Γκονθάλεθ (46' Μαρινάκης), Καραχάλιος (60' Βούκοτιτς), Νέιρα, Σαλσέδο, Νους (69' Ανδρούτσος), Σενγκέλια (46' Αποστολάκης), Ρακόνιατς (60' Θεοδοσουλάκης)

ΚΑΒΑΛΑ (Θωμάς Γράφας): Ζωγράφος, Διονέλλης, Αλιατίδης, Κατσουλίδης (23' λ.τ. Ξυγκόρος, 41' λ.τ. Σμανδωνίδης), Γαβριηλίδης, Σιφνέος, Βοριαζίδης, Μπρέγκου (11' Ιωαννίδης) Κουντουριώτης, Φικάϊ, Σγουρός.

Στο Περιστέρι ο Ατρόμητος επικράτησε 4-2 κόντρα στην Ελλάς Σύρου. Ο Τσακμάκης στο 15’ άνοιξε το σκορ, ο Τσαντίλας στο 45’ έκανε το 2-0 και ο Παλμεζάνο στις καθυστερήσεις έκανε το 3-0. Ο Τσαντίλας στο 47’ έκανε το 4-0. Γώγος και Μπάμπης στο 80’ και στο 83’ αντίστοιχα, διαμόρφωσαν το τελικό 4-2.

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ: Κοσέλεφ, Μουντές, Σταυρόπουλος, Τσακμάκης, Παπαδόπουλος, Μουτουσαμί (46΄ Μίχορλ), Τσιγγάρας (56΄ Καραμάνης), Μπάκου (74΄ Οζέγκοβιτς), Παλμεζάνο (64΄ Γιουμπιτάνα), Τσαντίλας (64΄ Μπάτος), Φαν Βέερτ

ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ: Κοντογιάννης, Ζαφείρης (46΄ Σταματούλας), Γκέζος (46΄ Καλός), Γώγος, Βλάχος, Γαρουφαλιάς (46΄ Γιάκος), Μπάμπης, Σκόνδρας (46΄ Προβυδάκης), Βερνάρδος (64΄ Τσιαντούλας), Τριμάτης, Μουντρίχας

