Mega: «Ο φόβος ενός ακόμα διασυρμού οδήγησε στην αναβολή»

Ιδιαίτερος καυστικός ο τρόπος με τον οποίο σχολίασε το Mega Channel την αναβολή του αγώνα του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε. 

Εντύπωση προκαλεί ο τρόπος με τον οποίο το Mega Channel σε ρεπορτάζ του αποφάσισε να σχολιάσει την αναβολή του παιχνιδιού του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε.

Στο δελτίο του καναλιού δεν έγινε κάποια αναφορά σε... λόγους ασφαλείας, παρά μόνο σε «φόβο ενός ακόμα διασυρμού», ο οποίος οδήγησε στην απόφαση ματαίωσης του αγώνα.

«Ο Υφυπουργός Αθλητισμού επικαλέστηκε την ασφάλεια των ομάδων και των θεατών, λόγω της κακοκαιρίας Byron. Στην ουσία βέβαια, τα πλάνα από την οροφή -και όχι μόνο- του ΣΕΦ, βλέπετε θα γινόταν και πάλι πισίνα κάνουν τον γύρο του κόσμου μέσω του διαδικτύου. Έτσι ο φόβος της διακοπής της αναμέτρησης κι ενός ακόμα μεγάλου διασυρμού οδήγησαν σε αίτημα αναβολής, όπως και τελικά έγινε. Το δεύτερο μεγαλύτερο κλειστό της χώρας παραμένει ουσιαστικά παρατημένο, με την οροφή να στάζει σε κάθε έντονη κακοκαιρία» αναφέρει χαρακτηριστικά το δελτίο του MEGA.

