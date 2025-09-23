Κύπελλο Ελλάδας: Σέντρα στη δεύτερη… πράξη σε Δράμα και «Βικελίδης» - Το πρόγραμμα

Η αυλαία της δεύτερης… στροφής του ανανεωμένου θεσμού του ελληνικού ποδοσφαίρου θα αρθεί την Τρίτη (23/09) το απόγευμα με δύο παιχνίδια. Αρχικά, στις 15:00 στο γήπεδο της Δόξας Δράμας, η Καβάλα θα υποδεχθεί την Κηφισιά, με τις δύο ομάδες να αναζητούν το πρώτο «τρίποντο».

Οι «Αργοναύτες» προέρχονται από την εκτός έδρας ήττα 3-0 από τον ΟΦΗ στο «Γεντί Κουλέ» την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ το «συγκρότημα» του Σεμπάστιαν Λέτο είχε μείνει στο 1-1 με τον Αστέρα AKTOR στο «Ζηρίνειο».

Λίγες ώρες αργότερα, στις 20:00 ο Άρης θα παίξει απέναντι στη Μαρκό. Οι «κίτρινοι» μετά το 1-0 επί του Παναιτωλικού στην πρεμιέρα της League Phase θέλουν το 2Χ2, ενώ η αθηναϊκή ομάδα προέρχεται από το 2-2 με την ΑΕΛ.

Συνοπτικά, το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας

Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου

15:00 Καβάλα - Κηφισιά

20:00 Άρης - Μαρκό (Cosmote Sport 1HD)

Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου

15:00 Βόλος - Ατρόμητος (Cosmote Sport 3HD)

15:00 Ελλάς Σύρου - Αιγάλεω

15:00 Athens Kallithea - ΟΦΗ (Cosmote Sport 1HD)

17:00 Αστέρας AKTOR - Ολυμπιακός (Cosmote Sport 4HD)

19:00 ΑΕΚ - Παναιτωλικός (Cosmote Sport 3HD)

19:00 ΑΕΛ - Λεβαδειακός (Cosmote Sport 5HD)

Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου

15:00 Ηρακλής - Ηλιούπολη

Η βαθμολογία (σε 1 αγώνα)

Λεβαδειακός 3 ΟΦΗ 3 Ατρόμητος 3 Βόλος 3 ΑΕΚ 3 Άρης 3 Παναθηναϊκός 3 ΑΕΛ 1 Μαρκό 1 Αστέρας AKTOR 1 Κηφισιά 1 Ολυμπιακός 0 (0 αγ.) Ηρακλής 0 (0 αγ.) Παναιτωλικός 0 Athens Kallithea 0 Αιγάλεω 0 Ελλάς Σύρου 0 Ηλιούπολη 0 ΠΑΟΚ 0 Καβάλα 0

Επόμενη αγωνιστική (3η - 28-30 Οκτωβρίου)

Ατρόμητος - Παναθηναϊκός

Ηλιούπολη - ΑΕΚ

Κηφισιά - Athens Kallithea

Λεβαδειακός - Αστέρας AKTOR

Ολυμπιακός - Βόλος

ΟΦΗ - Ηρακλής

Παναιτωλικός - Ελλάς Σύρου

ΠΑΟΚ - ΑΕΛ

Αιγάλεω - Άρης

Διαβάστε επίσης