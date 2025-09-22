Η UEFA εξετάζει το ενδεχόμενο αποβολής του Ισραήλ από τις διοργανώσεις της

Η εκτελεστική επιτροπή της UEFA συνεδριάζει την Τρίτη (23/09) κι αναμένεται να υπάρξει συζήτηση για το ενδεχόμενο αποκλεισμού των ομάδων του Ισραήλ από τις διοργανώσεις της, λόγω του πολέμου στη Γάζα.

Newsbomb

Χάποελ Μπερ Σεβά
INTIME SPORTS
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία δέχθηκε το προηγούμενο διάστημα μεγάλη πίεση για να υπάρξει ψηφοφορία για το συγκεκριμένο ζήτημα.

Σύμφωνα, μάλιστα, με δημοσιεύματα το Κατάρ, το οποίο αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους οικονομικούς υποστηρικτές της UEFA, ηγήθηκε της συγκεκριμένη πίεσης. Επίσης, υπάρχουν αναφορές ότι τα περισσότερα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής τάσσονται υπέρ του αποκλεισμού του Ισραήλ.

Αυτό θα φανεί, βέβαια, στην ψηφοφορία που αναμένεται να υπάρξει την Τρίτη (22/09) και στην οποία τα μέλη θα κληθούν να απαντήσουν «ναι ή όχι» στην αποβολή των ισραηλινών ομάδων και του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος της χώρας.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:09Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ

Τι περιμένει η Αθήνα από το τετ-α-τετ Μητσοτάκη Ερντογάν στη Νέα Υόρκη - Τα «ήρεμα νερά» στο Αιγαίο, το Πίρι Ρέις και τα F-35 που θέλει η Άγκυρα από τον Τραμπ

10:08ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνελήφθη αλλοδαπός στου Ρέντη: Παρενοχλούσε 11χρονη σε καφετέρια

10:07ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 29χρονη που άφησε μόνα στο σπίτι τα τρία ανήλικα παιδιά της

10:01ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στον Ασπρόπυργο σε επιχείρηση

09:59ΚΟΣΜΟΣ

Το ChatGPT τα βρήκε «σκούρα» με τον Πλάτωνα: Το μαθηματικό πρόβλημα που το «νίκησε»

09:55ΕΛΛΑΔΑ

Γαύδος: Νέα επιχείρηση διάσωσης μεταναστών – Έστειλαν σήμα κινδύνου «112»

09:54ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Η UEFA εξετάζει το ενδεχόμενο αποβολής του Ισραήλ από τις διοργανώσεις της - Πότε θα γίνει η κρίσιμη ψηφοφορία

09:48ΕΛΛΑΔΑ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Σήμερα η πρώτη δίκη στην Κρήτη – Στο εδώλιο 104 άτομα

09:47ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: «Κάποιοι προσπάθησαν να με φάνε» έλεγε η 59χρονη σε βίντεο και ευχαριστούσε τον αδελφό της

09:47ΚΟΣΜΟΣ

Ρουμανία: Απειλητικά email σε σχολεία - «Θα μπω με δύο πιστόλια Beretta, θα προκαλέσω πραγματική σφαγή»

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Οι Κινέζοι επελαύνουν στην Αυστρία μέσω της Xpeng

09:38ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανοί κατέστρεψαν για πρώτη φορά αμφίβια ρωσικά αεροσκάφη Beriev στην Κριμαία - Βίντεο

09:37LIFESTYLE

To αγαπημένο σάντουιτς της Μάργκοτ Ρόμπι που της το έφτιαχνε κάθε μέρα ο Κόλιν Φάρελ

09:28ΕΛΛΑΔΑ

Φθινοπωρινή ισημερία 2025: Τι είναι και τι σηματοδοτεί

09:25ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Τι σημαίνει στην πραγματικότητα η αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους

09:22ΕΛΛΑΔΑ

Ένα ζευγάρι κωφών γύρισε όλο τον κόσμο σε 59 ημέρες - «Υπάρχουν παγκόσμιες γέφυρες επικοινωνίας»

09:22ΕΛΛΑΔΑ

Ρεπορτάζ Newsbomb: Γιατί τελείωσαν οι πινακίδες κυκλοφορίας για μοτοσικλέτες - Οι ευθύνες, οι καθυστερήσεις και τι θα γίνει με τους νέους ιδιοκτήτες

09:19ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο ατύχημα είχε η Ζωή Κωνσταντοπούλου

09:19ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Χρυσή Μπάλα: Η ώρα της απονομής έφτασε! – Πού θα δείτε τη λαμπρή τελετή του Παρισιού

09:12ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Οπαδική επίθεση στα Εξάρχεια – Τραυματίστηκε τουρίστας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» ο ερχομός του φθινοπώρου – Πότε θα έρθει η πρώτη κακοκαιρία

09:59WHAT THE FACT

Γέλιο μέχρι δακρύων: Τα πιο αστεία ευτράπελα της τελευταίας εβδομάδας - Δείτε βίντεο

09:47ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: «Κάποιοι προσπάθησαν να με φάνε» έλεγε η 59χρονη σε βίντεο και ευχαριστούσε τον αδελφό της

09:22ΕΛΛΑΔΑ

Ρεπορτάζ Newsbomb: Γιατί τελείωσαν οι πινακίδες κυκλοφορίας για μοτοσικλέτες - Οι ευθύνες, οι καθυστερήσεις και τι θα γίνει με τους νέους ιδιοκτήτες

09:19ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο ατύχημα είχε η Ζωή Κωνσταντοπούλου

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: Μια φωτογραφία «ξεσκέπασε» την 62χρονη που έκρυψε τη σορό της μητέρας της

09:38ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανοί κατέστρεψαν για πρώτη φορά αμφίβια ρωσικά αεροσκάφη Beriev στην Κριμαία - Βίντεο

08:40LIFESTYLE

Πένθος για τον Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη: Πέθανε η μητέρα του - «Ξεκουράσου μάνα μου, θα μου λείπεις»

07:39ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πώς δεν θα χάσετε την επιδότηση ενοικίου έως 800 ευρώ - Τι πρέπει να κάνετε

09:28ΕΛΛΑΔΑ

Φθινοπωρινή ισημερία 2025: Τι είναι και τι σηματοδοτεί

07:22ΣΕΙΣΜΟΙ

«Είμαστε προβληματισμένοι, δεν ξέρουμε τι διαστάσεις έχει το ρήγμα», απαντά ο Ευθύμιος Λέκκας για τον σεισμό 4,8 Ρίχτερ στο Άγιο Όρος

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Αδελφοκτονία στη Θεσσαλονίκη: Το σημείωμα και το τελευταίο τηλεφώνημα πριν το έγκλημα

03:50ΕΛΛΑΔΑ

Την Άνοιξη παραδίδεται πλήρως σε κυκλοφορία ο Ε65 – Θα συνδέει απευθείας την Αθήνα με την Εγνατία οδό

08:09ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βοιωτία: Επίδομα για να φροντίζει τη νεκρή μητέρα της, έπαιρνε η 62χρονη διευθύντρια ΚΕΠ

05:10ΚΟΣΜΟΣ

Στο πένθος οι ΗΠΑ: Συγκίνηση, δάκρυα και πολιτικά μηνύματα στο συγκλονιστικό μνημόσυνο του Τσάρλι Κερκ στην Αριζόνα

04:22ΣΕΙΣΜΟΙ

Ισχυρός σεισμός 4,8 Ρίχτερ στο Άγιον Όρος - Αισθητός σε πολλές περιοχές

08:48ΚΟΣΜΟΣ

«Μαστιγώνει» τις Φιλιππίνες ο σούπερ τυφώνας Ragasa - Βίντεο

09:03ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Παγκράτι: Γνωστός στην ΕΛ.ΑΣ. ο 34χρονος που νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση από πυροβολισμούς - Τι ερευνούν οι αστυνομικοί

09:59ΚΟΣΜΟΣ

Το ChatGPT τα βρήκε «σκούρα» με τον Πλάτωνα: Το μαθηματικό πρόβλημα που το «νίκησε»

06:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Ο «ανένδοτος» Σαμαράς, η γκάφα με τη λίστα της Εξεταστικής, το πάρτι που ετοιμάζει το ΠΑΣΟΚ στην Εξεταστική, τα εμβληματικά εγκαίνια της Credia Bank, το αρνητικό μήνυμα της Fidelity στον Τιτάνα, παιχνίδια με τη χαμηλή διασπορά και η φαρσοκωμωδία με το Οικ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ