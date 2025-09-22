Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (22/09)
Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Δευτέρας (22/09).
Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της Δευτέρας (22/09)
12:00
COSMOTE SPORT 6 HD
ATP 250 2025
Τσενγκντού (1ος Ημιτελικός)
14:00
COSMOTE SPORT 6 HD
ATP 250 2025
Τσενγκντού (2ος Ημιτελικός)
17:00
ΕΡΤ2
Αθηναϊκός - Ζαφειράκης Νάουσας
Greek Handball Premier
19:00
COSMOTE SPORT 6 HD
Topspin
Εκπομπή
19:30
Action 24
Βραβεία ΠΣΑΠΠ
Ποδόσφαιρο
20:00
Novasports Prime
Monday Football Club
Εκπομπή
21:00
COSMOTE SPORT 5 HD
Εκπομπή Grand Prix 2025
Εκπομπή
21:30
Novasports Prime
Premier League
Επεισόδιο: 5η αγωνιστική
21:30
Novasports Start
Μπούργος - Γρανάδα
Ισπανικό Πρωτάθλημα Β
21:45
COSMOTE SPORT 2 HD
Νάπολι – Πίζα
Serie A 2025-26
22:00
COSMOTE SPORT 3 HD
Μίλγουολ – Γουότφορντ
Sky Bet EFL Championship 2025-26
22:15
COSMOTE SPORT 7 HD
Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Μορεϊρένσε
Liga Portugal Betclic 2025-26
01:00
COSMOTE SPORT 7 HD
NBA TV 2024-25
Μπάσκετ
04:00
COSMOTE SPORT 7 HD
NBA TV 2024-25
Μπάσκετ